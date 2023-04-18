Ядовитый язык

К сплетням отношение противоречивое. Одни считают сплетни низким и недостойным способом очернить чью-то репутацию. Безнаказанно нанести удар в спину

К сплетням отношение противоречивое. Одни считают сплетни низким и недостойным способом очернить чью-то репутацию. Безнаказанно нанести удар в спину. Отравить атмосферу и создать негативное общественное мнение. Другие – считают, что сплетни полезны.

Таким образом, общество реагирует на поступки людей, знаменитых или не очень. Формируются «группы по интересам», возникает ощущение «своей стаи». И вообще – радоваться надо! Если о вас сплетничают, значит, вы – интересный человек, «персона грата», достойный обсуждения.

Надо просто представить себя в непроницаемой башне из стали или еще какого-нибудь прочного материала, и не обращать никакого внимания на то, что о вас говорят. Такие советы дают малоизвестные, мягко говоря, психологи, которые никогда не были объектом социальных сплетен. И могут только мечтать о том, чтобы оказаться «персоной грата»; но вряд ли у них это получится.

Воображаемая башня и слабое утешение, что сплетники, мол, ничтожны и несчастны – все это к реальной жизни не имеет никакого отношения. И воспользоваться этим советом вряд ли можно. По крайней мере, люди, которые дорожат своей репутацией и добрым именем, не получат облегчения от таких фантазий. Ведь под угрозой их личная и деловая жизнь, которая протекает отнюдь не в башне из слоновой кости или другого прочного, но воображаемого материала.

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Сплетня может изменить отношение к нам других людей, стать источником бедствий и несчастий, сделать изгоем… Интересно, что мудрецы крайне негативно относились к «недоброжелательному и порочащему слуху», - так определяется сплетня.

«Две гадюки обмениваются ядом», - сказал Сократ, глядя на судачащих женщин. А «люди сцены» к сплетням относятся вполне приемлемо, с юмором и пониманием; особенно в период, когда их талант меркнет.

По понятной причине – сплетня позволяет подогреть интерес к своей персоне, когда больше подогревать его нечем. И иногда гаснущие «звезды» специально распускают о себе слухи, дают повод для сплетни, чтобы оставаться в центре внимания – именно общественное внимание позволяет им оставаться «на плаву» и зарабатывать деньги. Так-то оно так, конечно.

И Оскар Уайльд так изящно выразился: «Cтрашнее сплетен может быть только их отсутствие». Потом, вероятно, он горько каялся, вспоминая свой элегантный афоризм – маркиз Куинсберри именно при помощи сплетен и слухов принялся разрушать репутацию богатого и преуспевающего Уайльда. Он всюду и всем рассказывал, что Уайльд – содомит, извините. Аморальный растлитель.

И это пагубным образом сказалось на репутации Уайльда и на его делах. Кончилось все судебным процессом, на котором Уайьд пытался опровергнуть сплетни. Не опроверг, попал в тюрьму, был опозорен. Пьесы его сняли с репертуара, книги перестали издавать, друзья отказались продолжать общение. И обнищавший, презираемый всеми бывший любимец публики умер в захолустной гостинице, выйдя из страшной Рэддингской тюрьмы.

Так что сплетни – мощное и опасное оружие. Оно может разрушить личность человека, поставить под сомнение все его былые заслуги, даже – убить. Как Пушкина, который был не прочь послушать светские сплетни – почему бы и нет? Через сплетни можно было получить информацию о любом человеке; в светском обществе сплетни приветствовались – о чем еще говорить, если не об общих знакомых?

Но сплетня о связи жены поэта с Дантесом довела Пушкина до депрессии, - современники вспоминают, каким он стал нервным, издерганным, как изменились к худшему его отношения с женой…Жизнь поэта была отравлена сплетней, а потом и вовсе – произошла дуэль. Другого способа прекратить сплетни не было; а честь считалась священной. Сплетня могла обесчестить человека, лишить его уважения и приязни, унизить… И этим оружием пользовались завистники – всегда успешно.

Ведь стоит начать разоблачать сплетню – и только подольешь масла в огонь. Заставишь еще больше говорить о себе; а оправдания вызывают подозрение – «нет дыма без огня», - говорят люди. Не слишком умная поговорка, недаром ее так в годы репрессий и террора любили. Она оправдывает сплетню, перекладывая вину на того, о ком сплетничают.

Человек горячится, оправдывается, приводит факты и аргументы – а в ответ пожимают плечами и тонко улыбаются: «нет дыма без огня!». Есть. В кино используют и на войне – именно «дым без огня». Создают имитацию, дымовую завесу для дезориентации противника или изображения боя – которого на самом деле нет. А есть банальная травля. И безнаказанное очернение доброго имени человека.

Так стоит ли реагировать на сплетни? Или все же прибегнуть к спасительному образу башни, в которой мы укрылись от ядовитых стрел зависти и недоброжелательства?

Аркадий Райкин поступил так: о нем распускали сплетни. Ужасные и несправедливые: якобы он в гробу умершей матери вывез в Израиль бриллианты. Все только об этом и толковали, и артист очень переживал. Но потом знакомый ему гневно рассказа, что был на лекции; и там лектор общества «Знание» тоже намекнул на эту гнусную историю. Мол, вот какие они, артисты… Всего можно ожидать!

Райкин нашел этого лектора и лично ему позвонил. И пригрозил подать в суд, написать начальству, подать заявление в партийный комитет… Лектор ужасно испугался и стал говорить, что он это просто где-то слышал, просто повторил, не более того...С тех пор сплетни прекратились – история стала достоянием гласности. Хотя все равно сердце у артиста болело, и тяжело было на душе.

И это – пример правильного реагирования на сплетню. Хотя не всегда, к сожалению, можно найти ее источник – этим ядовитая информация и опасна.

Высоцкий тоже писал письма в газеты, которые повторяли гнусные сплетни. И к сплетникам относился с презрением; известно много его песен о сплетнях, слухах, клевете – певец прекрасно понимал, что большой разницы между этими явлениями нет. Все они ядовиты, недоброжелательны и объединены общим умыслом – очернить человека.

И однажды к Высоцкому подошла дама, - « вы такой хороший человек! Но о вас так много плохого говорят!», - артист отвернулся от нее и не стал продолжать разговор. Только сказал негромко: «А вот не надо слушать то, что о людях говорят». И был прав – виновен не только сплетник, но и тот, кто его с упоением слушает, чтобы разносить злую информацию дальше.





Все религии с отвращением относятся к сплетням и сплетницам. Мудрые авторы Торы говорят так: если информация лжива – это клевета. И тот, кто разносит клевету, достоин наказания – поместить бы его на горящие уголья или бросить собакам! Если недоброжелательная информация правдива – это злые слова, унижающие человека, «лашон hа-ра». Это - Злословие в чистом виде, страшный грех, который заслуживает наказания, такого же, как клевета.

Праведные мусульмане знают: тот, кто злословит за спиной своего брата, подобен тому, кто пожирает мясо своего брата после его смерти. Людоедствует, проще говоря. И это страшный грех, который заслуживает страшного наказания. Апостол Павел и сам был объектом клеветы, но терпеливо смирялся; ничего не поделаешь, клевета – главное оружие врагов.

А вот молодые вдовы, которые приходили на собрания, постоянно обсуждали других и сплетничали, всюду совали нос… И апостол им сказал, мол, выходите поскорее замуж и рожайте еще детей! И сплетничать уже не захочется; начнется своя нормальная жизнь. И желание злословить пройдет – ведь оно порождено собственной ненужностью, невыполнением собственного предопределения.

А сплетни – это и есть злословие, такое же, как клевета и порочащие слухи. Нет между ними большой разницы. Слухи подрывают доверие к человеку, обесценивают его личность, ставят под сомнение все, что он делает. Сплетни – это безнаказанное обвинение; обвинение, как мы знаем, всегда влечет за собой приговор и наказание. Уничтожение целых народов и социальных групп начиналось со сплетен и мерзких слухов; это мощное и ядовитое оружие...

Сплетники – особенные люди. Сознание собственного ничтожества компенсируется очернением людей знаменитых, талантливых, сильных. С одной стороны, подчеркивается близость к таким людям – вот сколько я о них знаю! Я не менее велик! С другой стороны – происходит уничижение другого человека, его уменьшение и «измельчение»; теперь он ровня сплетнику и слушателю, а может, еще и гаже, и ниже – они, по крайней мере, таких аморальных поступков не делают!

Поразительно, что сплетник иногда просто не может остановиться – даже в случае сурового наказания, разоблачения, даже при угрозе собственной жизни – он продолжает изливать яд и придумывать небылицы.

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В документах периода блокады Ленинграда в дневниках встречаются записи о том, как истощенный больной сотрудник на работе каждый день сплетничал и распускал слухи. «Сталина под видом раненого красноармейца занесли на носилках в Смольный, а там он застрелил Ворошилова из пистолета, поссорившись с ним из-за сына»… В конце концов сплетника сдали «куда надо» - в сплетнях все чаще стала мелькать мысль о поражении, о приходе немцев, о том, что некому защитить город… Люди безошибочно уловили эту тенденцию – сплетни подготавливали почву для поражения. И сплетников никогда не жаловали в трудные времена, ставя их в один ряд с паникерами и дезертирами…



Так что со сплетнями можно и нужно бороться. Не передавать их другим людям. Не слушать. По возможности – не читать, а прочитав недоброжелательную и злую информацию – постараться критически к ней отнестись, подумав об умысле – умысел всегда присутствует в злословии.

Если вы сами стали объектом сплетни и твердо знаете, кто ее разносит – можно задать личный вопрос этому человеку. Как Райкин поступил. Сплетник труслив; как правило, разговоры за спиной прекращаются моментально. В глубине души сплетники понимают – сплетничать постыдно; они боятся за свою репутацию, именно поэтому очерняют нашу – бьют по самому дорогому!

Если найти сплетника невозможно, лучше не подливать масла в огонь, оправдываясь, как герой Аверченко, которого заподозрили в том, что он целовался с кухаркой. А он просто губами чмокнул при виде пирога. Рассказывая всем гостям об инциденте с чмоканьем, герой безнадежно испортил собственную репутацию – детальные оправдания привели к тому, что его со службы уволили. За аморальное поведение и развращение кухарки. Так что оправдания не помогут.

Как и кристальная репутация – доказано, что сплетни чаще возникают при недостатке информации! Если чего-то нет, это что-то следует выдумать! – вот логика сплетника. Сплетни вечны, бороться с ними по мере сил все же нужно – ведь и болезни вечны! Однако медицина добилась огромных успехов в борьбе с болезнями. Так что не стоит опускать руки, следует действовать по обстоятельствам.

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…В мусульманской легенде Пророк встретил двух женщин, праведную и не очень. Праведная все посты соблюдала, все молитвы читала, вела себя правильно, и много говорила о соседях, которые допускают ошибки и вообще – достойны осуждения.

А вторая женщина не слишком утруждала себя молитвами и обрядами, слишком много было хлопот по хозяйству, муж, дети… Но она хорошо отзывалась о соседях. И пророк очень ее похвалил и сказал, что она обязательно попадет в рай. Те, кто не злословят, обязательно туда попадают…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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