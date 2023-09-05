Сила притяжения

Для того, чтобы желание обрело полную силу, необходимо избавиться от страха. Предположим, вы уже справились с этой частью задачи или, по крайней мере, начали двигаться в нужном направлении, так что теперь я хочу обратить ваше внимание на другой важный аспект, а именно — на проблему утечек мышления.

Для того, чтобы желание обрело полную силу, необхо­димо избавиться от страха. Предположим, вы уже справились с этой частью задачи или, по крайней мере, начали двигаться в нужном направлении, так что теперь я хочу обратить ваше внимание на другой важный аспект, а именно — на про­блему утечек мышления.

Нет, я не имею в виду неспособность хранить собственные секреты, — это, конечно, тоже важно, но к нашему делу не относится. Те утечки, о которых пойдет речь ниже, происходят из-за привыч­ки обращать внимание на случайные вещи и отвлекаться по любому случайному поводу.

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Чтобы получить нечто, необходимо, что­бы ум в это нечто влюбился и думал только о нем, не обращая внимания ни на что осталь­ное. Вам нужно влюбиться в вещь, которую вы хотите обрести, как если бы вы встретили девушку, с которой мечтаете сыграть свадьбу.

Я не утверждаю, что вы должны стать манья­ком по отношению к этой вещи и потерять интерес ко всему остальному в мире, — так не пойдет, потому что сознанию нужно вос­станавливаться и изменяться. Я имею в виду, что вам следует настолько «зациклиться» на желаемом, чтобы все остальное стало для вас второстепенным.

Влюбленный может быть приятен окружающим, выполнять свои обязательства и радоваться жизни, пребывая в хорошем расположении духа, но все его помыслы и действия направлены на то, что­бы добиться расположения любимой и обу­строить дом, в котором ей будет хорошо.

Понимаете, что я имею в виду? Нужно влюбиться в желаемое — влюбиться искрен­не. Это не флирт «на один раз», не игра в лю­бовь, которая сегодня есть, а завтра нет. Нет, это та добрая старомодная влюбленность, когда молодой человек не может уснуть, пока не прогуляется вокруг дома девушки, просто чтобы убедиться, что тот никуда не делся. Вот что это такое!

Стремящиеся к успеху мужчины и жен­щины должны преисполниться страсти по отношению к своей цели. Удача ревнива — вот почему мы говорим о ней в женском роде. Она требует от человека полной само­отдачи и, если тот начинает флиртовать с другими красивыми обольстительницами, быстро поворачивается к нему спиной. Если человек перестает ловить каждый момент удачи и начинает интересоваться чем-то дру­гим, он проиграет.

Сила Мысли действует тем лучше, чем лучше она сконцентрирована. Вот почему вам нужно посвятить желаемому свои луч­шие и искренние помыслы.

Человек, искренне любящий свое дело, думает только о нем, точно так же как влюб­ленный думает только о том, как порадовать любимую. Как следствие, у него в сознании рождается сто один план, многие из этих пла­нов могут принести несомненную пользу.

Не забывайте, что на подсознательном уровне ваш разум почти всегда направлен на главную страсть или желание. Он фиксирует происходящее, составляет планы и, когда они вам нужны, выбрасывает их вам в созна­ние, а вы готовы кричать «ура!», как будто получили ценную помощь извне.

Но если вы позволите Силе Мысли рассеиваться, подсознание не будет знать, как вам угодить. В результате вы будете отрезаны от этого ис­точника помощи и поддержки. Кроме того, вы не получите результата от сознательной концентрации мысли при детальной про­работке планов.

Так что человеку, сознание которого наполнено многими интересами, не удается развить в себе Силу Притяжения, демонстрируемую теми, в ком живет одна главная страсть. Такому человеку не удается привлечь к себе людей, вещи и обстоятель­ства, способствующие осуществлению его замыслов. И у него также не получается по­пасть в поток притяжения тех, кто мог бы и был бы рад помочь ему из-за созвучности их интересов.

На собственном опыте я заметил, что, если мне, по какой-то посторонней причине, доводилось свернуть со своего основного пути, очень скоро мои доходы начинали па­дать, а дела — постепенно стопориться. Многие скажут: это, мол, потому, что я не совершал чего-то, что совершил бы, если бы думал о деле. Да, это так, но я отмечал подобный результат и тогда, когда никаких действий от меня не требовалось, — все уже было сделано, семечко посажено, и остава­лось ожидать урожай.

Но как только я начи­нал мыслить в нужном направлении, семечко прорастало. Я не имею в виду, что посылал сильные мысленные волны с целью повлиять на людей, — вовсе нет. Просто правильный образ мыслей в буквальном смысле вдыхал жизнь в мои дела.

Ни о какой случайности тут не может быть и речи — подобные вещи происходили со мной неоднократно, более того, обсуждая эту проблему со многими людьми, я убедился, что наш опыт полностью совпадает. Так что не позволяйте мыслям утекать. Пусть ваше Желание будет свежим и активным. И еще, позвольте ему работать без помех со стороны противоречащих же­ланий.

Подкрепляйте свою удачу — любите то, что желаете обрести, и представляйте себе, что уже обрели желаемое, не теряя при этом интереса к нему. Следите за предоставляю­щимися вам шансами и за тем, чтобы ваша главная страсть была сильной, живой. И из­бегайте «полигамии» мыслей — любите не больше одной своей мысли зараз.

Некоторые ученые заявляют, что осно­ва всей жизни — явление, которое можно назвать «любовью». С точки зрения этих ученых именно «любовь» растения к воде заставляет его отращивать корни до тех пор, пока они не отыщут предмет любви. Точно так же любовь цветка к солнцу заставляет его тянуться к свету.

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Наше Желание есть проявление этой Вселенской Жизненной Любви. Иными сло­вами, я не просто ввожу некий новый рече­вой оборот, говоря, что нужно любить то, что вы хотите получить.

Только сильная любовь даст вам силы вынести на своих плечах тяжесть стоящей перед вами задачи. Чем большее Желание вы испытываете к чему-либо, тем сильнее ваша Любовь к объекту испытываемого вами Желания и тем сильнее вы притягиваете к себе желаемое.

Так что любите в каждый период времени только один объект.опубликовано econet

Аткинсон У.У. Закон привлечения и сила мысли. 2008

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