Сила притяжения

Для того, чтобы желание обрело полную силу, необходимо избавиться от страха. Предположим, вы уже справились с этой частью задачи или, по крайней мере, начали двигаться в нужном направлении, так что теперь я хочу обратить ваше внимание на другой важный аспект, а именно — на проблему утечек мышления.
Для того, чтобы желание обрело полную силу, необходимо избавиться от страха. Предположим, вы уже справились с этой частью задачи или, по крайней мере, начали двигаться в нужном направлении, так что теперь я хочу обратить ваше внимание на другой важный аспект, а именно — на проблему утечек мышления.
Нет, я не имею в виду неспособность хранить собственные секреты, — это, конечно, тоже важно, но к нашему делу не относится. Те утечки, о которых пойдет речь ниже, происходят из-за привычки обращать внимание на случайные вещи и отвлекаться по любому случайному поводу.
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Чтобы получить нечто, необходимо, чтобы ум в это нечто влюбился и думал только о нем, не обращая внимания ни на что остальное. Вам нужно влюбиться в вещь, которую вы хотите обрести, как если бы вы встретили девушку, с которой мечтаете сыграть свадьбу.
Я не утверждаю, что вы должны стать маньяком по отношению к этой вещи и потерять интерес ко всему остальному в мире, — так не пойдет, потому что сознанию нужно восстанавливаться и изменяться. Я имею в виду, что вам следует настолько «зациклиться» на желаемом, чтобы все остальное стало для вас второстепенным.
Влюбленный может быть приятен окружающим, выполнять свои обязательства и радоваться жизни, пребывая в хорошем расположении духа, но все его помыслы и действия направлены на то, чтобы добиться расположения любимой и обустроить дом, в котором ей будет хорошо.
Понимаете, что я имею в виду? Нужно влюбиться в желаемое — влюбиться искренне. Это не флирт «на один раз», не игра в любовь, которая сегодня есть, а завтра нет. Нет, это та добрая старомодная влюбленность, когда молодой человек не может уснуть, пока не прогуляется вокруг дома девушки, просто чтобы убедиться, что тот никуда не делся. Вот что это такое!
Стремящиеся к успеху мужчины и женщины должны преисполниться страсти по отношению к своей цели. Удача ревнива — вот почему мы говорим о ней в женском роде. Она требует от человека полной самоотдачи и, если тот начинает флиртовать с другими красивыми обольстительницами, быстро поворачивается к нему спиной. Если человек перестает ловить каждый момент удачи и начинает интересоваться чем-то другим, он проиграет.
Сила Мысли действует тем лучше, чем лучше она сконцентрирована. Вот почему вам нужно посвятить желаемому свои лучшие и искренние помыслы.
Человек, искренне любящий свое дело, думает только о нем, точно так же как влюбленный думает только о том, как порадовать любимую. Как следствие, у него в сознании рождается сто один план, многие из этих планов могут принести несомненную пользу.
Не забывайте, что на подсознательном уровне ваш разум почти всегда направлен на главную страсть или желание. Он фиксирует происходящее, составляет планы и, когда они вам нужны, выбрасывает их вам в сознание, а вы готовы кричать «ура!», как будто получили ценную помощь извне.
Но если вы позволите Силе Мысли рассеиваться, подсознание не будет знать, как вам угодить. В результате вы будете отрезаны от этого источника помощи и поддержки. Кроме того, вы не получите результата от сознательной концентрации мысли при детальной проработке планов.
Так что человеку, сознание которого наполнено многими интересами, не удается развить в себе Силу Притяжения, демонстрируемую теми, в ком живет одна главная страсть. Такому человеку не удается привлечь к себе людей, вещи и обстоятельства, способствующие осуществлению его замыслов. И у него также не получается попасть в поток притяжения тех, кто мог бы и был бы рад помочь ему из-за созвучности их интересов.
На собственном опыте я заметил, что, если мне, по какой-то посторонней причине, доводилось свернуть со своего основного пути, очень скоро мои доходы начинали падать, а дела — постепенно стопориться. Многие скажут: это, мол, потому, что я не совершал чего-то, что совершил бы, если бы думал о деле. Да, это так, но я отмечал подобный результат и тогда, когда никаких действий от меня не требовалось, — все уже было сделано, семечко посажено, и оставалось ожидать урожай.
Но как только я начинал мыслить в нужном направлении, семечко прорастало. Я не имею в виду, что посылал сильные мысленные волны с целью повлиять на людей, — вовсе нет. Просто правильный образ мыслей в буквальном смысле вдыхал жизнь в мои дела.
Ни о какой случайности тут не может быть и речи — подобные вещи происходили со мной неоднократно, более того, обсуждая эту проблему со многими людьми, я убедился, что наш опыт полностью совпадает. Так что не позволяйте мыслям утекать. Пусть ваше Желание будет свежим и активным. И еще, позвольте ему работать без помех со стороны противоречащих желаний.
Подкрепляйте свою удачу — любите то, что желаете обрести, и представляйте себе, что уже обрели желаемое, не теряя при этом интереса к нему. Следите за предоставляющимися вам шансами и за тем, чтобы ваша главная страсть была сильной, живой. И избегайте «полигамии» мыслей — любите не больше одной своей мысли зараз.
Некоторые ученые заявляют, что основа всей жизни — явление, которое можно назвать «любовью». С точки зрения этих ученых именно «любовь» растения к воде заставляет его отращивать корни до тех пор, пока они не отыщут предмет любви. Точно так же любовь цветка к солнцу заставляет его тянуться к свету.
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Наше Желание есть проявление этой Вселенской Жизненной Любви. Иными словами, я не просто ввожу некий новый речевой оборот, говоря, что нужно любить то, что вы хотите получить.
Только сильная любовь даст вам силы вынести на своих плечах тяжесть стоящей перед вами задачи. Чем большее Желание вы испытываете к чему-либо, тем сильнее ваша Любовь к объекту испытываемого вами Желания и тем сильнее вы притягиваете к себе желаемое.
Так что любите в каждый период времени только один объект.опубликовано econet
Аткинсон У.У. Закон привлечения и сила мысли. 2008
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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