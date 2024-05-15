Как приготовить ячменный суп

Представляем Вашему вниманию вкуснейший рецепт ячменного супа. Готовится 30 минут. Хранить в течении 2-3 дней.

Представляем Вашему вниманию вкуснейший рецепт ячменного супа. Готовится 30 минут. Хранить в течении 2-3 дней.

Ингредиенты:

200 г промытого ячменя

100 г моркови, нарезанной кубиками

сельдерей (1), нарезанный кубиками

половинка головки чеснока, мелко порезанной или раздавленной

1 столовая ложка оливкового или кунжутного масла

морская соль по вкусу

петрушка

Как приготовить:

Отваривайте ячмень в 450 мл воды в течение 10-15 минут.

Снимите с огня и оставьте до утра.

Утром положите овощи, ячмень и залейте вдвое большим количеством воды.

Доведите до кипения и варите 15-20 минут. Добавьте чесноке, масло и морскую соль.

Варите еще 5 минут.

Украсьте петрушкой и подавайте.

Приятного аппетита!

Готовим с любовью! econet

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