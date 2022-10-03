СТРЕСС: базовые реакции нашего тела

Многим из нас полезно будет узнать об эффективных методиках, с помощью которых мы можем справится с последствиями эмоционального стресса и напряжения, вернуть гармонию, баланс в свое физическое, эмоциональное и ментальное самочувствие, чувствовать себя полными сил и энергии.

Многим из нас полезно будет узнать об эффективных методиках, с помощью которых мы можем справится с последствиями эмоционального стресса и напряжения, вернуть гармонию, баланс в свое физическое, эмоциональное и ментальное самочувствие, чувствовать себя полными сил и энергии.

Подчас мы страдаем от воздействия на нас накопленных мелких стрессов, а иногда испытываем серьезную травму.

Инструкторы-кинезологи по всему миру экспериментировали с применением методик «Целебного прикосновения» для оказания помощи в ситуации незначительного и серьезного эмоционального стресса, и в данной статье обобщаются результаты их работы.

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Для того, чтобы понять, как мы можем помочь сами себе справиться со стрессом, важно сначала понять основные реакции нашего организма на стресс.

Несмотря на то, что мы все разные, что причины нас расстраивающие и реакции наших организмов тоже разнятся, существуют определенные шаблоны, по которым в организме происходят изменения.

Ганс Селье, основатель исследований стресса обнаружил, что за стрессом кроется глубинный процесс – базовые реакции тела, по сути, одинаковые для всех людей. Этот процесс он назвал общим адаптационным синдромом (ОАС) и показал, что он начинает действовать на нас, как только мы понимаем, что нам нужно как-то отреагировать на изменения.

Виды реакций:

Стадия 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Когда мы только сталкиваемся со стрессом, незамедлительно мозг посылает сигнал телу выброса в кровь гормона стресса из желез, где они вырабатываются и накапливаются. Эти гормоны переносятся в каждую часть тела. Они производят множество метаболических изменений, но для нас важно понять два из них:

1. Кровь начинает обходить пищеварительный тракт и обильно поступает к скелетным мышцам. Там гормоны стресса подготавливают каждую клетку к выработке большого объема энергии.

2. Снижается приток крови к передней части мозга (коре головного мозга), то есть отключаются второстепенные области мозга, оптимизируются наши процессы мышления.

Теперь мы готовы к действию. Если стрессор слабый и необходимость реагирования невелика, процесс замирает на этой первоначальной стадии. Мы возвращаемся к нормальному состоянию. Но если стрессор продолжает свое воздействие или необходимость реагирования велика, то мы переходим на следующую стадию ОАС.

Стадия 2: ОТВЕТ.

Общеизвестное название этой стадии – «борьба/бегство». В ней мы пытаемся справиться со стрессором и защитить себя. В целом, наш выбор прямолинеен:

мы принимаем изменение, если можем;

избегаем его, если не можем его принять;

боремся с ним, когда не можем уклониться от него;

сдаемся ему, если вынуждены.

Предположим, что мы решаем бороться с изменением. Тогда мозг автоматически направляет больше крови к лицу, шее и груди. Так верхняя часть тела готовится к физической борьбе. По этой же причине, когда мы злимся, наше лицо краснеет.

При бегстве кровь отливает от лица, шеи и груди и подается в руки и ноги, чтобы легче было бежать. Вот почему лицо бледнеет, когда нам страшно.

Наше тело все равно мобилизуется, даже если мы просто испытываем гнев или страх не предпринимая никаких действий, поэтому после эмоциональных потрясений мы так часто остаемся с напряженными и уставшими мышцами.

При «борьбе и бегстве» кровь отводится от передней доли мозга. В этой области мозга находится наше сознательное мышление, которое помогает нам в решении наших сложных проблем. Чем в большем стрессе мы находимся, тем больше эта функция отключается. Контролируют ситуацию более ранние и примитивные центры мозга. Эти решения принимаются неосознанно, на основании наших инстинктов, основной целью которых является выживание.

К счастью, наши стрессоры зачастую рассеиваются сами по себе, или же мы справляемся с ними. Если мы эффективно реагируем, то гормоны стресса сжигаются, циркулирующие в нашем кровотоке, организм возвращается к нормальному состоянию.

Но, временами наши попытки справиться с изменениями превышают наши возможности, тогда вступает в силу другой защитный механизм.

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Стадия 3: ПОТРЯСЕНИЕ.

Мы ошеломлены, потеряли равновесие, не знаем куда направиться. Мы уже не владеем собой, разваливаемся на части, теряем голову. Не можем ясно мыслить, ничего не помним, заходим в тупик и полностью теряемся. Все мы испытывали неприятные симптомы ПОТРЯСЕНИЯ.

Но не все знают из нас, что задача этого состояния - предотвратить фатальную стрессовую перегрузку, что испытываемая нами физическая, умственная дезориентация нам на самом деле помогает. Бывают моменты, когда в наш организм выбрасывается чрезмерная доза гормонов стресса. Запускаемые ими реакции – зачастую полезные – нарушают химическую структуру нашего тела.

Попытки справиться с постоянными проблемами нас выматывают и истощают. Сильный эмоциональный шок может резко повысить уровень гормонов стресса.

События могут слишком быстро следовать друг за другом. Наступает момент, когда мы должны остановиться и вернуть себе состояние внутреннего баланса. Если этого не произойдет, наши физиологические реакции нас в итоге убьют. Механизм ПОТРЯСЕНИЯ рассчитан на то, что мы вовремя остановимся.

В отличие от стадии ОТВЕТА, которая мобилизует нас на принятие изменений, ПОТРЯСЕНИЕ нас демобилизует. Кровь отводится от конечностей и направляется к органам брюшной полости, печень, легкие и почки начинают выводить из крови гормоны стресса.

В мышцах становится меньше крови, рукам и ногам становится намного труднее двигаться. Такое состояние подталкивает нас к тому, чтобы замедлиться и отдохнуть. В то же время, кровообращение в мозге снижается еще больше, чтобы снизилась наша умственная способность для того, чтобы мы не могли слишком быстро отреагировать на что-то новое.

Небольшие передозировки стресса ведут к небольшим ПОТРЯСЕНИЯМ. С нами чаще случаются неприятности, мы теряем интерес и совершаем ошибки при выполнении повседневных дел, испытываем чувство, будто отстаем, не успеваем или замечаем, что начинаем откладывать все на потом.

Более серьезное ПОТРЯСЕНИЕ проявляется в виде затуманивания мышления, откровенной невнимательности или даже головокружения. На этом уровне физическая активность требует дополнительных усилий. Мы можем чувствовать усталость, которая не уходит даже после сна. Из-за того, что в области живота накопилось много крови, можно ощущать тяжесть, возникает желание присесть или прилечь.

Высокую степень ПОТРЯСЕНИЯ можно быстро определить, если человек легко падает в обморок.

Шокирующие новости и нестерпимая боль обычно дают такой результат, что представляет собой последнюю грань защиты от слишком трудных для данного человека ситуаций.

Многие могут быть подавлены стадией ПОДАВЛЕНИЯ, потому осознают, что утратили контроль, но фактическая функция этой стадии – защита. После периода стресса необходим период восстановления, чтобы организм мог устранить повреждения и начать все заново.

Для нас наибольший интерес представляет функционирование передних отделов мозга в тот момент, когда мы находимся в состоянии стресса, поскольку теория, лежащая в основе методики Высвобождения эмоционального стресса (ВЭС), которую мы используем в «Целебном прикосновении», состоит в следующем:

Прикосновение к лобным буграм восстанавливает должное кровоснабжение передней доли мозга, чтобы мы могли справляться со стрессом сознательно, а не бессознательно.

Недавние исследования показали, что несмотря на то, что нижние нервные центры мозга контролируют большинство наших реакций на стресс, определенные реакции лежат в сфере ответственности передних отделов мозга.

Лобная кора головного мозга регулирует сердечный ритм и силу сокращений сердца, в момент стресса перенимает некоторые другие функции организма от нижних нервных центров мозга. Однако лобная доля может вызвать чрезмерную реакцию на стресс, что, в некоторых случаях, может привести к инфаркту и смерти.

Данные исследований свидетельствуют, что, по крайней мере, у 15% людей, умерших от инфаркта, не было закупорки корональных артерий, следовательно, причиной смерти этих людей явилось нечто иное, а не недостаточный приток крови.

Доктор Джеймс Скинер из Медицинского колледжа Бейлора на основании своих исследований показал, что животные могут умереть от фибрилляции сердца (нерегулярного сокращения сердечных мышц) даже в том случае, если приток крови к сердцу достаточен.

По его данным, у животных с недостаточным притоком крови к сердцу не возникает фибрилляции, если они не находятся в состоянии стресса. Сердце ни в коем образе не реагирует на стресс, если удалена передняя доля головного мозга или если деятельность лобной коры блокирована («Физиология сегодня», июль 1980г., с. 124)

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Что мы можем для себя понять из этого исследования?

Изменения в притоке крови к лобной коре головного мозга в состоянии стресса являются одним из факторов, который не только снижает нашу способность думать и сознательно справляться со стрессом, но также и непосредственно провоцировать некоторые чрезмерные реакции систем нашего организма.

Используя методики «Целебного прикосновения» мы можем нормализовать функции головного мозга и вернуться к нормальной способности мыслить и нормальным реакциям организма, даже несмотря на то, что мы испытываем стресс.опубликовано econet.ru

по материалам работ Н. Джокел и Л. Уайт Фергюсон



Автор: Елена Костина

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