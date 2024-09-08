Изумительная утренняя каша из амаранта с курагой

Эта отличная утренняя каша обладает сильным вкусом и консистенцией, к которой нужно немного привыкнуть. Но вы полюбите ее, как только попробуете.

Эта отличная утренняя каша обладает сильным вкусом и консистенцией, к которой нужно немного привыкнуть. Но вы полюбите ее, как только попробуете.

Ингредиенты:

8 абрикосов

1 чашка натурального апельсинового сока

1 чашка амаранта

2 чашки воды

2 столовых ложки натурального изюма

1 щепотка соли

Как приготовить:

Вымочите абрикосы и изюм в апельсиновом соке по крайней мере в течение часа.

Нарежьте абрикос полосками среднего размера.

Смешайте фрукты с амарантом и водой в кастрюле и доведите до кипения.

Добавьте соль.

Накройте и уменьшите огонь. Поставьте пламяотражатель.

Варите 30 минут.

Консистенция будет вязкой и странной, но, думаем, вам она понравится.

Готовим с любовью! econet

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