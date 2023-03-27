Я знаю, что значит полюбить себя. Это значит проснуться утром и больше не думать о том, что в мире есть кто-то удачливее, красивее, умнее, мудрее, лучше. Это значит смотреть в зеркало и не хотеть покидать свое отражение. Доверять этому отражению. Не важно, с косметикой, или без, не имеет никакого значения и мое настроение…

Я знаю, что значит полюбить себя. Это значит проснуться утром и больше не думать о том, что в мире есть кто-то удачливее, красивее, умнее, мудрее, лучше.

Это значит смотреть в зеркало и не хотеть покидать свое отражение. Доверять этому отражению. Не важно, с косметикой, или без, не имеет никакого значения и мое настроение…

Я просто доверяю тому, что светится и пылает в сердце.

Я знаю, что значит полюбить себя. Больше не ждать каких-то мероприятий, встреч, событий, дней рождений, выпускных, выходных… Не ждать любви и внимания к себе!

Позволить себе быть счастливой сегодня, сейчас. Смотреть прямо в глаза прохожим, не опуская глаза на грязный асфальт… Знать, что мир вокруг так же прекрасен, каким был всегда.

Я знаю, что значит полюбить себя. Радоваться каждому успеху близких, далеких, ушедших, забывших, людей. Радоваться тому, что они живут, творят, дышат, достигают, добиваются.

Потому что от их успехa ни чуть не уменьшается этот огонь внутри меня. Я не становлюсь менее прекрасной. Я не становлюсь менее любимой и защищенной. Потому, что я так глубока, что способна вместить в себя и их успех.

Я способна быть частью их радости. Я способна понимать каждой своей клеточкой, что их успех — это успех и радость всего мира, а значит, как и весь этот мир, их успех — часть и меня тоже.

Я знаю, что значит полюбить себя. Больше не жаловаться на жизненные трудности. Полюбить даже эти трудности. С улыбкой и чувством юмора встречать каждое препятствие, понимая, за всем этим стоит возрастающая сила и терпение.

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Обожать страну, город, улицу, в которой живу. Обожать вид из окна, обожать прохожих. Пусть даже таких, подавленных. Ведь они так же, как и я, когда-нибудь обязательно узнают, что значит. Любить себя.опубликовано econet

©Гинтаре Йотейкайте