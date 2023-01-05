Впереди - последний из вереницы новогодних праздников, но самый ответственный. Каждая хозяйка должна знать, что и как готовить на Рождество. Ведь по древней традиции готовились к великому празднику заранее и ответственно. Многие молодые хозяйки не знают сейчас, что говорит об этом традиция.

Впереди - последний из вереницы новогодних праздников, но самый ответственный. Каждая хозяйка должна знать, что и как готовить на Рождество. Ведь по древней традиции готовились к великому празднику заранее и ответственно. Многие молодые хозяйки не знают сейчас, что говорит об этом традиция.

Какие блюда готовить на Рождество и как правильно их подавать, ведь немаловажную роль в этом праздновании играют исторические обряды. И не следует путать ужин, приготовленный на Святой вечер и семейный ужин на Рождество Христово.