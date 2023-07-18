19 золотых правил жизни:

Жизнь редко укладывается в книжные схемы, и слепое следование советам может привести к противоположному результату.

Мы все хотим измениться к лучшему и изменить свою жизнь. В этом нам стараются помочь множество полезных статей, книг по развитию и даже курсы, которые предлагают в общем одинаковые советы и методики. Однако жизнь редко укладывается в книжные схемы и слепое следование советам может привести к противоположному результату.

Особенно это касается таких распространенных установок:

1. Ваша жизнь будет такой, какой вы её представляете

Это любимая заповедь различных коучеров. «Для того, чтобы достигнуть цель, нужно ее ясно представить, полностью проникнуться ею, надо жить и спать с ней в голове!».

О, да! вы зажмурили глаза и ясно представили свою яхту и дом на Карибах. Нарисовали на большом плакате и повесили над кроватью. И… ничего не происходит. День сменяется днем, а яхта так и остается в голове, а дом на фото. Вы тихо ненавидите себя и свою несчастную жизнь.

Это происходит потому, что вы поверили в миф о том, что жизнь должна быть такой, какой вы захотите, вместо того, чтобы принимать ее такой, какая она есть.

Нет ничего плохого в определении целей на будущее и движении к ним. Но ваша жизнь происходит сейчас. Найдите способ наслаждаться ею прямо сейчас. Нельзя ненавидеть настоящее и откладывать счастье на будущее.

2. Мы должны быть счастливыми все время

Со всех сторон нас учат быть счастливыми. Нам пытаются внушить, что счастье – это нормальное естественное состояние человека, и если вы не ощущаете его, то явно с вами что-то не так, и срочно нужно что-то делать.

Реальность же такова, что счастье – это довольно мимолетное чувство, как и любая эмоция. Мы можем ощущать удовлетворение, спокойствие, но истинное счастье – вещь довольно редкая и быстро ускользающая.

Более того, для полного наслаждения оно такой и должно быть – редким и драгоценным. Это – прекрасное ощущение, но не попадайте под давление новомодных теорий о том, что без круглосуточного счастья ваша жизнь становится неполноценной.

3. Жизнь – это прямая восходящая линия

Этот миф говорит нам о том, что мы всегда должны прогрессировать. Вперед и вверх, ни шагу назад или в сторону. Если на этой тренировке вы пробежали пять км, то на следующей должны шесть. Если в этом месяце вы заработали тысячу, то в следующем надо две. Между тем, такой подход к жизни не оставляет нам шанса на ошибку, болезнь или простое расслабление.

Постарайтесь прямолинейную модель прогресса заменить в своей голове на спиральную. Очень часто, несмотря на все усилия, мы совершаем круг и оказываемся почти на том же месте, где и начали, но уже с новыми мыслями и опытом. Не злитесь на себя за это, просто начинайте новый виток.

4. Сопротивление – это лучший способ преодолеть кризис

Если вам необходимо решить проблему, то, разумеется, вы должны собрать все свои силы и преодолеть возникшее препятствие. Совершенно естественный и правильный подход, не правда ли?

Но все не так просто. Иногда противостояние только истощает вашу энергию и уменьшает способность решать проблемы эффективно. Бывают ситуации, когда лучше оценить ситуацию, а не переть напролом наперекор обстоятельствам.

Это как при переправе через реку: можно переплыть ее по течению, практически не затратив сил, а можно плыть против волн и героически утонуть посередине.

Противостояние – это очень естественная человеческая реакция, но иногда бывает не лучшим решением. Научиться спокойно принимать плохое и хорошее в нашей жизни иногда гораздо мудрее.

5. Вы станете счастливым тогда, когда…

Это очень распространенная внутренняя установка, объясняющая, почему вы не получаете удовольствия от жизни прямо сейчас. Просто вам не хватает чего-то очень важного. Вот настанет этот светлый момент, вот тогда-то и заживем!

«Когда я выйду на пенсию, моя жизнь станет намного лучше». Думаете?

«Моя жизнь станет спокойной и счастливой, когда я получу больше денег». Может быть. Насколько больше? Сможете успокоиться и остановиться или растянете это «больше» еще на порядок?

Не откладывайте свою жизнь на потом. Получайте удовольствие прямо сейчас. А когда настанет это мифическое «потом» - получите двойное удовольствие!

19 золотых правил жизни:

1. Правило взаимности: Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

2. Правило боли: Обиженный человек сам наносит обиды другим.

3. Правило верхней дороги: Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.

4. Правило бумеранга: Когда мы помогаем другим - мы помогаем самим себе.

5. Правило молотка: Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.

6. Правило обмена: Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.

7. Правило обучения: Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.

8. Правило харизмы: Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.

9. Правило 10-ти баллов: Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.

10. Правило ситуации: Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.

11. Правило Боба: Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.

12. Правило доступности: Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.

13. Правило окопа: Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.

14. Правило земледелия: Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.

15. Правило 101 процента: Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.

16. Правило терпения: Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко – идите вместе, хочешь идти быстро – иди один.

17. Правило двух сторон одной медали: Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.

18. Правило симпатии: При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.

19. Правило сотрудничества: Совместная работа повышает вероятность совместной победы.опубликовано econet

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