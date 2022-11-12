Рецепт любви

Чтобы быть с любимым человеком, можно преодолеть любые стены, предрассудки и расстояния, можно прийти и остаться рядом, можно просто обнять,

©Марк Шагал, Влюбленные над городом (1918)

Чтобы быть с любимым человеком, можно преодолеть любые стены,

предрассудки и расстояния,

можно прийти и остаться рядом,

можно просто обнять, не роняя ненужных слов, одним взглядом согреть озябшее от сомнений сердце...

Но чтобы быть с тем, кто не любит, - я не знаю ни одного рецепта.

© Татьяна Варуха

©Марк Шагал «Прогулка»

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