Сочельник – 6 января. Традиционный праздничный стол

6 января (24 декабря по ст. ст.) - Рождественский сочельник, канун Рождества В народе его также называют "коляды". Значение Святой Ночи появления на свет на благословенной земле Израиля в избранной Богом простой еврейской семье Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник, дарованный нам потомками Авраама, был особенно любим.

Сочельник — заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до "вечерней звезды", то есть до вечерних песнопений за Богослужением "Волсви же со звездою путешествуют", ничего не ели и не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в Сочельник. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена - в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу Христовых Апостолов из 12-ти, — и все постные. Зато с наступлением 7-го числа на стол разрешалось ставить мясные блюда.

Как только первая звезда появлялась на небе, ужинали постными блюдами.

Сочельник, или правильнее Сочевник, — это канун, или навечерие, праздника Рождества. Именно Сочельник является таким торжественным застольем, у которого твердо, неизменно определен ритуал, сохраняемый по традиции доныне и определяемый Церковью как в части времени, организации, порядка проведения, так и в части пищи, блюд. Сочельник начинается так: все собравшиеся приступают к еде, как только появляется первая вечерняя звезда. Обычно это происходит еще до наступления темноты, в сумерках. По Церковному Уставу в этот день следует употреблять сочиво, т. е. хлебное зерно, размоченное в какой–либо жидкости (воде, бульоне, подливке, меду, сыте и т. д.). У восточных славян (русских, украинцев, белорусов) до конца XIX века таким зерном была рожь, в конце XIX – начале XX века – преимущественно пшеница, а у более зажиточных людей — рис. Что касается состава жидкости, то это может быть все — от простой воды до вкусной и притом даже не жидкой подливки, которая выбирается в зависимости от вида зерна. Есть в ритуальном застолье Сочельника и еще два–три обязательных блюда. Это печеная рыба, желательно целая, которая может заменяться отварной целой рыбой, и, наконец, густой компот–взвар (узвар), состоящий из разных целых или разрезанных лишь пополам фруктов (яблок, груш, вишен, айвы, абрикосов, слив, изюма, инжира) и варенья из целых ягод (малины, клубники, земляники, морошки и др.). Избираются для этого блюда зрелые, достигшие полного развития плоды. Иногда помимо компота из целых фруктов варят еще кисель из ягод – кисленький киселек. В результате получается меню полного ритуального Сочельника: 1. Cочиво (постная полужидкая кутья для сочельников) 2. Рыба печеная (вареная) 3. Кутья из пшеницы (риса) с изюмом, подливкой к которой служит сыта – мед, разведенный кипяченой водой. 4. Взвар (компот, узвар) из целых плодов и слабенький кисленький киселек из ягод. Что означает такой стол? Каковы его ритуалы и символика? Зерно, размоченное в воде, – это символ прорастания, начала жизни. Плоды зрелые и плоды, превращенные в жидкий кисель, – это символ полного созревания жизни и ее окончания. Итак, эти два блюда – символы рождения и смерти. А рыба? Ее греческое название «ихтиос» означает намек по первым буквам на Иисуса Христа. А все вместе служит напоминанием о тех символах рождения и смерти – зернах и плодах, которые волхвы принесли Христу в день его рождения.



Таким образом, в Сочельник, по сути дела, справляется символически ритуал рождения Иисуса Христа. В православный Сочельник едят строго ритуальные и притом исключительно постные блюда: каша (без масла), рыба (печеная или вареная, т. е. тоже без масла) и фрукты. Иными словами, растительно-рыбный стол без масла, молока и яиц. Рождественский Сочельник по составу пищи, по своему меню — праздник чисто религиозный. Это праздник скромный, тихий, проходящий за столом в благовоспитанной беседе и заканчивающийся очень рано (потому-то его и начинают весьма рано). Главными блюдами на столе в сочельники бывают виды постной кутьи - сочиво (полужидкая постная кутья) и коливо (рассыпчатая кутья). Различают кутью постную и скоромную («богатую, щедрую»). Постную кутью ели в Крещенский и Рождественский сочельники (сочиво), а также в поминальные дни (коливо), а на крестины и другие праздники — кутью скоромную (на молоке, сливках, с большим количеством масла). Обрядовое значение имеет преимущественно постная кутья. Части кутьи, как правило, готовят отдельно: зерно или крупу отваривают в большом количестве воды или варят рассыпчатую кашу, затем вводят сладкую часть и добавки. После соединения всех компонентов кутью прогревают в течение 10 мин (лучше в глиняном горшке). В зависимости от количества добавляемой жидкости кутья может быть полужидкой или рассыпчатой. Настоящую кутью варят из зерен пшеницы на меду, она должна быть полужидкой, и едят ее ложками. Пшеницу предварительно готовят следующим образом. Сначала зерно толкут в деревянной ступе, подливая по чайной ложке теплой воды, чтобы оболочка зерна полностью разрушилась. Затем ядра отделяют от плевел, отвеивая, просеивая и промывая. И только после этого варят на воде из чистых зерен кашу. Вот несколько рецептов приготовления ритуальных блюд для застолья в Рождественский Сочельник.

СОЧИВО (полужидкая постная кутья)

Ингредиенты:

1,5 стакана зерен пшеницы,

150 граммов мака,

150 граммов очищенных грецких орехов,

5 столовых ложек меда.

Приготовление:

Очистить зерна пшеницы, отделить от них оболочку и сварить на воде из них жидкую кашу. Подсластить по вкусу.

Растереть в ступке мак, тщательно перемешать маковую кашицу с медом и добавить в охлажденную кашу.

КОЛИВО (рассыпчатая постная кутья)

Ингредиенты:

250 граммов зерен пшеницы,

150 граммов изюма,

150 граммов инжира,

100 граммов меда.

Приготовление:

В сваренные на воде и очищенные от оболочки зерна пшеницы добавить сваренные отдельно и перебранные и промытые изюм и инжир, подсластить медом и все перемешать.

РИСОВАЯ

Рис перебрать и тщательно промыть. Залить его водой, довести до кипения, откинуть на сито, облить холодной водой, снова положить в кастрюлю и, залив большим количеством воды, варить до готовности. Откинуть на сито и остудить.

В посуду, предназначенную для кутьи, насыпать сахарный песок, добавить немного кипяченой воды, размешать до растворения сахара, соединить с подготовленным рисом, вымытым, ошпаренным и обсушенным изюмом без косточек.

Перемешать, обровнять с боков, сгладить верх, слегка посыпать сахаром.

Строгих пропорций риса, сахара и изюма нет — выбираются по вкусу.

Отдельно в соуснике подать сыту (мёд, разбавленный водой)

РЫБА ПЕЧЕНАЯ ХОЛОДНАЯ (из старинных рецептов)

Карасей свежих, выпотрошив и оставив в них икру, запечь на горячем поду, поворачивая с боку на бок.

Когда пропекутся, надрезать с боков и положить на сковороду, подмостив из лучинок решетку, засушить в печи.

Подавать на блюде, когда остынут.

Таковым образом пекут и другую рыбу. Некоторая бывает еще вкуснее, когда печь оную, не шелушив и не потрошив.

ЩУКА ОТВАРНАЯ В СОЛИ (из старинных рецептов)

Свежую щуку, выпотрошив и не шелушив, отварить в воде с солью, когда поспеет, горячую еще свернуть в кольцо, ущемив хвост ей в зубы.

Посылать к столу, завернув в салфетку, на блюде; к оной подавать хрен, растворенный в квасе или уксусе.

Хрен очистить, натереть на терке, добавить сахар, развести квасом или уксусом и подать в соуснике.

ВЗВАР ИЗ СУХОФРУКТОВ С КОРИЦЕЙ

Ингредиенты:

500 г сухофруктов,

1 л воды,

1 стакан сахара,

корица.

Приготовление

Этот напиток непременно подавали в Рождественский Сочельник. От обычного компота взвар отличается более высокой концентрацией.

Сухофрукты (яблоки, груши, вишни, сливы) промыть, сложить в кастрюлю, добавить немного корицы, налить воду, довести до кипения, закрыть крышкой и варить до мягкости на слабом огне. Остудить, слить сок, положить в него сахар, сварить и залить им фрукты.

Можно подать как горячим, так и холодным. Если фрукты кислые, то сахара берется в полтора раза больше.

ВЗВАР ИЗ СУХОФРУКТОВ

Ингредиенты:

1 килограмм сухофруктов,

300 граммов сахара.

Приготовление:

Промытые сухофрукты сложить в кастрюлю, добавить сахар, залить водой на 2—3 сантиметра выше слоя сухофруктов, довести до кипения и под закрытой крышкой на медленном огне варить до готовности.

Подают на стол и горячим, и холодным.

От обычного компота взвар отличается более высокой концентрацией.

ПОСТНОЕ МОЛОКО

Ингредиенты:

200 граммов любых орехов,

3 стакана кипяченой воды,

сахар по вкусу.

Приготовление:

Истолочь и растереть орехи в ступке, постепенно добавляя воду, затем процедить через марлю и досуха отжать растертые орехи.

Добавить сахар по вкусу.

КИСЕЛЬ ИЗ СОЧНЫХ ягод

Ингредиенты:

125 г ягод,

125 г сахара,

30 г крахмала,

800 г воды.

Приготовление

Ягоды (клюква, брусника, смородина, голубика, земляника, ежевика или малина) промыть и отжать сок.

Выжимки сварить, процедить, добавить сахар и вскипятить.

Крахмал залить водой, размешать, ввести в кипящий сироп и, помешивая, заварить, одновременно вливая сок. Затем быстро охладить. По желанию можно добавить лимонную кислоту по вкусу.

Рождественские гадания

1. Гадание на кольце. Насыпь в какую-нибудь глубокую посуду зерно, и положи туда колечко, а теперь незамужние девушки по очереди одним движением погружают руку в зерно и набирают его в кулак. Теперь посмотри, кому досталось колечко. Та и выйдет в этом году замуж.

2. Гадание, когда замуж? Возьми стакан, заполни водой на 2/3, привяжи к кольцу (желательно ровному, без камней) ниточку. Теперь, держа за ниточку, погрузи его в воду столько раз, сколько тебе лет, а потом держи его над водичкой, но в стакане, оно начнёт раскачиваться и биться о стенки стакана. Считай. Во столько лет ты и выйдешь замуж.

3. Рождественские гадания по очертаниям. Возьми чистый лист бумаги, скомкай его и положи на блюдце, подожги. Теперь поднеси к стене так, чтобы была видна тень от сгоревшего комка, и включай своё воображение. По очертаниям можно увидеть своё будущее.

4. Гадание о детях. Возьми иголку, продень в неё нитку. Держась за нитку, опусти иголку между большим и указательным пальцами раскрытой ладони столько раз, сколько тебе лет сейчас. Потом помести иголку в центре ладони и смотри внимательно. Если иголка станет вращаться по кругу, то твой первый ребёнок будет девочка, а если по прямой, то мальчик. Пропусти между пальцами ещё 3 раза, и снова на середину, узнай, будет ли у тебя второй ребёнок и какого пола (говорят, сбывается).

5. Рождественское гадание, как его зовут? Возьми таз с водой, напиши на листочках имена мужчин и года предполагаемого бракосочетания, скрути их трубочками и брось одновременно в воду. Смотри, какая первая откроется с именем и годом, значит так и будут звать твоего супруга и в том году вы поженитесь.

6. Гадание имени суженого. Выходишь на улицу и спрашиваешь имя первого встречного мужчины. Так и будут, возможно, звать твоего суженого. Только одна не ходи, а то одна подруга, выйдя в 4.00 одна во двор, спросила имя у дворника-таджика, потом долго не могла от него отвязаться, хотел познакомиться.

7. Рождественское гадание о свадьбе. Выйдя во двор, сними обувь с одной ноги и брось подальше, теперь посмотри в какую сторону смотрит носок, если от дома - жди свадьбы, если к дому - походишь ещё немного в девках.

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8. Желания. Пишешь на 12-ти бумажках желания, которые ты хотела бы, чтобы исполнились в этом году, перед сном кладёшь под подушку, а утром, не говоря ни слова, засовываешь руку под подушку и наугад достаёшь три из них. Они и сбудутся (проверено).

9. Конечно же, гадание на кофейной гуще, только не забудь, что кофе должен быть заваренным из молотых зерен, а не растворимым. Выпив его, переверни чашку вверх дном на блюдце и через некоторое время посмотри на осадок на стенках чашки. Здесь тебе поможет собственное воображение.опубликовано econet