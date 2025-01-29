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Женское достоинство

Источник: rubstein.livejournal.com 29 января 2025 7096
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Женщина, которая не обрела саму себя, в отношениях с мужчиной может только угождать ему или манипулировать им...

Женское достоинство

 

Женщина, которая не обрела саму себя, в отношениях с мужчиной может только угождать ему или манипулировать им.

И тогда она выбирает именно такого партнера - которому нужно угождать или которым можно манипулировать.

Другой выбор партнера возможен в том случае, если и когда женщина:

- приняла и освоила фундаментальное психофизиологическое различие между мужчиной и женщиной;

- приняла и освоила собственное женское устройство;

- научилась отличать здоровое и полноценное проявление своих эмоций от психопатии и истерики;

- научилась принимать и уважать мужское право принимать решение и определять направление жизни;

Женское достоинство

- разобралась со своими иллюзиями о себе и мужчинах;

- точно знает, что она делает на этой планете и зачем она здесь;

- приняла травмы своего детства и жизненные разочарования как знание и опыт с благодарностью, а не как несправедливые удары судьбы;

- точно знает, что в ее ответственности, а что нет, и действует, исходя из этого знания.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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нина рубштейн женщина истерики право опыт психология

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