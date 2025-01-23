Выбирать «не тех» мужчин и еще 9 женских ошибок

Некоторые женщины выбирают себе мужчин, которые не способны к серьезным отношениям и пытаются добиться от них любви.

Ошибка № 1 Вы выбираете «не тех» мужчин

Некоторые женщины выбирают себе мужчин, которые не способны к серьезным отношениям и пытаются добиться от них любви.

Дарить любовь и строить длительные серьезные отношения не способны Донжуаны и Нарциссы.

Донжуанам не нужна ваша душа и сердце. Им нужно ваше тело и ощущение своей «победы» над вами. И чтобы это получить, они используют все средства. Они почти профессионально соблазнят вас, пообещают что угодно, только бы внести вас в список своих побед, а потом также, почти профессионально, потеряют к вам интерес. Эта схема у них хорошо отработана и поэтому, верить в их сказки о любви и переживать из-за их последующей потери к вам интереса нет никакого смысла. Вы – просто звено в цепи его побед над женщинами.

Нарцисс – это тот, для кого главный человек в их жизни – это он сам. Для них понятие «Мы» - это пустой звук. Они не будут интересоваться вашей жизнью и тонкостями вашей души. Они все время будут заняты собой, и будут с вами, только пока вы восхищаетесь ими или живете их интересами. Ваши попытки привлечь к себе их внимание не найдут в них живого отклика и вам придется выбирать – жить в их тени и восхищаться ими или искать другого претендента для построения отношений.

Итак, если вы хотите влюбить в себя мужчину и построить и ним длительные отношения, то держитесь подальше от Донжуанов и Нарциссов. С ними можно поиграть, получить удовольствие от их ухаживаний, но влюблять их в себя и тратить силы и время на их перевоспитание не имеет смысла. Меняются такие мужчины редко.

Ошибка №2. Слишком бурное выражение чувств

Дело в том, что мужчина по своей природе – охотник. И большинству мужчин нравится нас завоевывать. Они ценят больше женщин, которых любят сами, а не тех, которые любят их. Так что, даже если вы очень сильно влюблены, не стоит 24 часа в сутки говорить ему о своей любви. Ведите себя загадочно и соблазнительно. Не открывайте перед ним все карты. Можно сказать ему однажды о своих чувствах. Но лучше это делать после того, как он сам вам откроет свое сердце. А потом можно на время «забыть» об этом и вести себя как ни в чем не бывало, даже слегка отстраниться. Пусть мужчина думает, что он вас любит сильнее. Это придаст его чувствам особую ценность.

Ошибка № 3. Безразличие к его успехам и достижениям

Для мужчины очень важны его профессиональные и карьерные достижения. Если женщина не ценит его успехи и достижения и не вдохновляет его на дальнейший рост и продвижение, мужчина может начать искать это вдохновение где-то еще. Проявляйте интерес к его профессиональному и творческому развитию. Верьте в него, хвалите его и восхищайтесь им! Мужчине нужно, чтобы его Женщина им восхищалась, ценила его и верила в него! Получив все это от вас, он будет вам благодарен.

Ошибка № 4. Потеря собственного Я

Некоторые женщины, начав отношения с интересным им мужчиной, забрасывают своих подруг, увлечения, а иногда даже профессиональную реализацию (особенно, если мужчина состоятельный и может их содержать). Мужчина становится центром их жизни. Иногда нам, женщинам, кажется, что отдавая себя полностью мужчине, мы поступаем наилучшим образом из любви к нему. К сожалению, такой подход нередко ведет к потере интереса мужчины. Ведь когда мы с ним познакомились, мы были независимой прекрасной незнакомкой со своей уникальной жизнью, которую он с интересом узнавал. И если мы отказываемся от «своей жизни» ради того, чтобы жить его жизнью, то в скором времени у него появится ощущение, что он общается сам с собой.

Пусть ваши отношения с мужчиной будут лишь одним из аспектов вашей многогранной жизни. И пусть этот аспект будет важным, главным, но не единственным. Сохраняйте ваши отношения с подругами, ваши хобби и уникальные привычки, продолжайте расти профессионально и гордитесь собой и своими достижениями!

Поверьте, мужчинам интереснее женщины, которые живут наполненной жизнью, чем те, кто растворяется в них и ограничивают себя лишь ролью спутницы жизни.

Ошибка №5. Сравнение его с другими мужчинами, если это не в его пользу

Женщинам иногда кажется, что сравнивая своего мужчину с другими, они, таким образом, возбуждают в мужчине желание быть лучше. Однако в жизни это работает совсем наоборот. У большинства мужчин такие сравнения не вызывают ничего кроме злости и отчуждения.

Мужчины очень чувствительны к конкуренции и хотят быть лучшими, хотя бы для своей женщины. Он будет вам благодарен, если вы дадите ему ощущение его избранности, единственности, уникальности. И даже если ваш избранник не во всем идеален, подарите ему ощущение, что он – Герой и поверьте, скоро ему действительно захочется стать для вас Героем.

Мужчины любят нас не столько за то, кто мы есть, сколько за то, кем они чувствуют себя рядом с нами. Не позволяйте ему ощущать свою ущербность и несовершенство! Верьте в него, даже когда он в себя не верит! Пусть ваш мужчина чувствует себя Героем рядом с вами, и поверьте, ему не захочется никуда от вас уходить!

Ошибка № 6. Постоянная критика в его адрес

Некоторые женщины позволяют себе регулярно критиковать своего мужчину. Они полагают, что когда мужчина узнает, в чем он неправ и несовершенен, он непременно захочет исправиться.

Однако такое поведение влияет на отношения крайне разрушительно. На большинство мужчин критика действует совершенно противоположным образом. Мы ждем, что мужчина поменяется к лучшему. А его логика совсем иная: «Ну, раз я такой плохой, то я вообще ничего делать не буду!». Чувство своей «плохости» очень огорчает мужчин, и у них опускаются руки делать что-то для отношений с женщиной, которая ими недовольна и не ценит их.

Что же делать, спросите вы, если вы хотите одного, а он делает совершенно другое?

Все очень просто – попросите его сделать то, что вы хотите и уважайте его право не делать этого, если он сам этого не захочет. А если уж он откликнется на вашу просьбу, похвалите его от всего сердца – пусть почувствует себя Самым Лучшим. Ему это понравится! Доброе отношение порождает добро.

Ошибка №7. «Застревание» в одной роли

Например, девушка постоянно находится в роли «Маленькой Девочки» - капризничает, ведет себя наивно, просит о помощи и т.п. Роль сама по себе не плохая, но как только мужчина сам начнет нуждаться в поддержке или совете (от взрослого и равного себе человека, естественно), то эта роль уже будет вызывать не умиление, а раздражение.

То же самое с ролью заботливой Хозяйки – мужчине. конечно же приятна забота девушки – уютный дом, вкусный обед, стремление сделать его жизнь уютной и комфортной. Но когда он захочет заняться с такой девушкой сексом, а она будет думать больше о чистоте простыней, чем о самом действе на этих простынях, его интерес к ней может начать остывать.

И, следовательно – Будьте разной! Хозяйкой дома, Любовницей в постели, Матерью в моменты, когда ему плохо и т.д. и т.п. Чем больше разнообразных ролей у вас есть в повседневном обиходе, тем меньше будет скуки в ваших отношениях! Мужчина с такой женщиной не соскучится.

Ошибка №9. Проявление инициативы

Как я уже говорила выше, мужчины по своей природе – охотники. Они хотят выбирать себе женщин и завоевывать их.

Это вовсе не означает, что женщина должна сидеть и пассивно ждать, когда же он ее заметит. Искусство женщины в том, чтобы самой выбирать себе мужчин, но делать так, чтобы мужчина был совершенно уверен, что этот выбор сделал он сам – «Она просто была так неотразима, что я не устоял и подошел, чтобы познакомиться». Он даже не догадывается, что она его давно заприметила и в тот вечер просто «притянула» его к себе, мастерски используя язык мимики и жестов, очарование своего голоса и секреты женского флирта.

Если женщина начинает открыто добиваться мужчину, обычно это заканчивается бегством последнего. Так что, милые женщины, будьте мудрее – соблазняйте так, чтобы он верил, что это ОН соблазняет вас!

Ошибка № 10. Лишение секса – как наказание за ошибки

Общеизвестно, что секса больше хотят мужчины, чем женщины. Некоторым мужчинам нужно заняться сексом, чтобы почувствовать эмоциональную связь с женщиной. У женщин этот процесс протекает по-другому – нам сначала нужно почувствовать эмоциональную близость, а потом мы можем и сексом заняться.

Некоторые женщины вообще занимаются сексом только потому, что мужчина этого хочет. Сами они могут желания и не испытывать.

Секс имеет для мужчин огромное значение. Многие женщины недооценивают эту сторону жизни, т.к. сами в ней не очень нуждаются.

А когда обнаруживают, что в этом мужчина уязвим и зависим от них, некоторые начинают пользоваться сексом для контроля над мужчиной. И получается – он ведет себя «хорошо», т.е. так, как ей удобно, тогда он получает секс. Он ведет себя «плохо», то и секса у него сегодня не будет. Для женщин секс - это просто секс. Для большинства мужчин секс с любимой женщиной – это акт любви, близости, принятия друг друга целиком и полностью, способ помириться после ссоры. И когда мы лишаем его секса, он воспринимает это очень болезненно – это лишение его любви. Это нарушает близость отношений в глазах мужчины. Он начинает чувствовать себя отвергнутым, ненужным, непонятым.

Милые женщины, учтите эти ошибки в своем поведении для того чтобы наслаждаться мужским вниманием и заботой! опубликовано econet

Автор Юлия Тарасова

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