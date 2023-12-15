Столкнувшись с границами других людей — «Извини, но я не могу сделать это для тебя» — ты ощущаешь себя отверженным. Ты не можешь согласиться с тем, что другие не в состоянии дать тебе все то, чего ты от них ждешь...

Столкнувшись с границами других людей — «Извини, но я не могу сделать это для тебя» — ты ощущаешь себя отверженным. Ты не можешь согласиться с тем, что другие не в состоянии дать тебе все то, чего ты от них ждешь.

А ты жаждешь безмерной любви, безграничного внимания и бесконечной отдачи.

Частью ты так страдаешь из-за того, что никогда не определял границы собственной любви. Ты отдавал все, что от тебя хотели другие. Они просили еще — ты давал еще, пока не доходил до полного изнеможения и ощущения, что тебя просто использовали.

Лишь установив собственные границы, ты сможешь признавать и уважать чужие и быть полностью за них благодарен.

В общении с теми, кого ты любишь, твои запросы все больше возрастают. В конце концов, они настолько подавляют дорогих тебе людей, что те вынуждены бежать от тебя, чтобы выжить.

Перед тобой стоит задача — научиться самому заботиться о тебе так, чтобы твои потребности оставались в твоих границах, а не захватывали тех, кого ты любишь.

Любовь будет действительно обоюдной, когда каждый будет принадлежать себе в полной мере и сможет оставаться собой, отдавая себя другому.

Значит, чтобы действеннее отдавать себя и в большей мере отвечать за свои нужды, тебе нужно устанавливать границы своей любви.опубликовано econet

Генри Нувен, "Внутренний голос любви"

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