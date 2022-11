Взаимозависимость: тонкий баланс между родителями и сыном

Вместо того, чтобы выражать любовь словами, многие мальчики делают это через действие. Вместо того, чтобы говорить прямо о своей любви, мальчики используют «косвенные» способы передать свои чувства - делают что-то ради других или вместе с другими людьми.

Другой способ выражения любви, который расходится со стереотипными представлениями о мальчиках, - это их сильное чувство законности и справедливости. Мальчики часто жертвуют своими личными интересами, чтобы быть справедливыми по отношению к тем, кто им небезразличен.

Мальчики устанавливают справедливость, пытаясь решить проблемы, принимая решения, и особенно - совершая смелые, решительные поступки. Девочки свое чувство справедливости выражают порой иначе: например, они говорят о своем возмущении со взрослыми или между собой.

Настоящие мальчики бережно относятся к девочкам.

При смешанном обучении мальчики поставлены в условия, когда им нужно бороться друг с другом за внимание девочек, и мальчики начинают вести себя так, как будто они не уважают девочек. В таких обстоятельствах они дразнят девочек, смеются над ними или хвалятся другим мальчикам своими связями с девочкам или женщинами.

Прессинг требования быть «крутым», «твердым», быть «со всеми» заставляет многих подростков и молодых мужчин прятать свои переживания, скрывать свою природную склонность к эмпатии, и вместо этого играть роль бездумного секс-хищника. Если мы уберем из жизни мальчиков это давление, я уверен, они почувствуют себя свободнее в выражении присущего им уважения к девочкам и женщина и своей потребности строить с ними близкие и глубокие отношения.

Если мы создадим «зоны комфорта», свободные от стыда и унижений, если мы дадим им понять, что их потребности и нужды не только допустимы, но достойны заботы - мальчики откроются нам с той стороны, о существовании которой мы и не подозревали.

Устанавливаем связь с мальчиком

Сила матерей

Матери помогают мальчикам стать мужчинами.

В противовес привычным общественным опасениям насчет близких отношений между матерью и ребенком, я выяснил, что, на самом деле, мальчики получают колоссальную пользу от материнской любви, особенно при том подходе «нестыдящего» родительства, который мы обсуждаем здесь как способ развить лучшее в мальчике.

Я убежден, что, поддерживая мать, мы поддерживаем ребенка. И я считаю, что уверенные матери - это ключ к решению общественных проблем, касающихся мужественности, и к созданию нового кодекса настоящих мальчиков.

Материнская любовь не имеет ничего общего с изнеженностью, она, в действительности, делает мальчиков сильнее, эмоционально и психологически. Она не делает их зависимыми, а создает безопасный фундамент любви - связь, на которую мальчик сможет опираться всю свою жизнь, которая дарит ему смелость исследовать окружающий мир. И самое главное: отнюдь не делая мальчика «женоподобным», любящая мать играет ведущую роль в становлении его мужественности - самооценке и силе характера необходима уверенность в своей мужской самости.

Двойные стандарты мужественности

В современном мире, старый Мальчишечий Кодекс ставит наших мальчиков перед двойными стандартами мужественности: с одной стороны, мальчикам говорят, что они должны действовать жестко, «по-мужски», с другой стороны - мы упрекаем их в том, что они недостаточно «чувствительны» и «заботливы». Мои исследования показывают, что лучший выход - это активная, смелая, сопереживающая мать, которая поможет мальчику примирить это противоречие между тем, каким он должен быть и как он должен/не должен себя вести.

Мои исследования также показывают, что отсутствие близких отношений с любящей матерью ставит ребенка в невыгодное положение, когда речь заходит о свободе, уверенности, независимости, о мужчине, который любит себя, способен рисковать и выстраивать близкие отношения с людьми во взрослой жизни.

В раннем детстве, как и в отрочестве, я считаю, что мальчики только выигрывают от того, что проводят время в теплой обстановке, созданной матерью и ее друзьями - в счастливом, обогащающем мире женщин. Словом, я сторонник подхода «как можно больше матери», особенно в то время, когда наше общество обычно настаивает на преждевременном отделении мальчика от матери.

Что делать матери? Мальчик будущего.

Матери, которые пытаются игнорировать гендерные стереотипы, оказываются в трудной ситуации. Обществу не терпится сообщить им, что Мальчишечий Кодекс еще в силе и что матерям надо держаться в рамках закона. Будь то маленький мальчик, который бежит домой, плача о том, что сверстники дразнят его за его длинные вьющиеся волосы, подросток, который жалуется, что мамины альтернативные способы разрешения конфликтов не работают в школе или муж или другой член семьи, который умоляет ее прекратить эти попытки сделать мальчика «милашкой» - мать постоянно получает напоминания, что она должна подчиниться общественным представлениям о мальчиках и мужественности.

Многолетние психологически исследования подтверждают то, что все мы знаем: что чем больше любви маленькие дети получают от своих матерей, тем больше они уверены в себе как в индивидуальности. Материнская любовь помогает мальчику стать самодостаточным и пытливым.

Исследование за исследованием показывает, что маленькие дети, у которых близкие отношения с основным объектом привязанности - так называемые «надежно привязанные дети» - психологически более здоровы и сильны. Чем больше заботы получает ребенок, тем отважнее он может стать. Надежная привязанность к матери, заключает Магин Ганнэр из университета Миннесоты, работает как буфер против новых, пугающих ситуаций. А коллега Ганнэра Алан Строуф установил, что те, кто в детстве были близки к матери, развивают большую уверенность в себе, имеют более низкие риски возникновения психопатологий, лучше учатся в школе и формируют более высокую самооценку.

Но как, спросите вы, как мы изменим Кодекс? Что делать, когда я учу моего сына сочувствовать, а он приходит домой с разбитым носом?

©Adrian C. Murray

Это, конечно, непросто, но многие матери находят способы сопротивляться кодексу и растить сыновей, которые одновременно близки со своими матерями и успешны в своем современном окружении.

Мудрая мать может помочь сыну встроиться в современную культуру естественно и безболезненно.

Аналогично, женщины научились добиваться успеха в ранее исключительно мужских областях, усвоив новые правила поведения, которым они подчиняются в определенных ситуациях, например, на работе. Когда женщина - глава банка, она не плачет на работе, но вполне может заплакать, если ее близкий друг разорился и не может расплатиться с долгами. Словом, женщины научились расширять свой эмоциональный репертуар и выбирать стиль поведения, адекватный ситуации. Мальчики, очевидно, тоже смогут.

Внутренние противоречия. Работа над своими представлениями о мальчиках

©Adrian C. Murray

Порой не столько общество влияет на материнские представления, сколько ее собственные убеждения о том, что считать хорошим, здоровым, «мужественным» мальчиком. Порой самые прекрасные идеи о равенстве полов портят ее собственные неразрешенные противоречия. Мать может говорить, что она хочет, чтобы ее сын был чувствительным, но ее глубокие, иногда подсознательные желания рисуют его суровым атлетом. Так, женщина хотела бы иметь доброго, мягкосердечного мужа, но на свидание предпочла бы ходить с Реттом Баттлером.

Чтобы избежать этой болезненной дилеммы, я советую мамам заглянуть в себя и проверить свои представления о мужественности. Это исследование будет неполным, пока они не проанализируют свои собственные истории и не подумают о том мужчине, которые научил их тому, что такое мужественность - о своем отце. Если женщина выросла с молчаливым отцом (или его вообще не было), как это было принято, например, в 1950-е годы, она будет чувствовать себя некомфортно с экспрессивным мужчиной. И, бессознательно, она будет блокировать попытки своего сына выражать свои чувства.

Другая распространенная роль, которую часто играли отцы предыдущего пколения, - это одержимый папа, который обожает свою маленькую девочку и постоянно комментирует ее внешность, одежду, фигуру. Такая одержимость испортила многих женщин в нашей культуре, внушив им идею, что их самооценка зависит от их умения нравиться мужчинам. Такая мать может бессознательно флиртовать со своим подрастающим сыном, т.к. уверена, что это единственный способ общения с мужчинами.

Мама, которая отстраняется от отношений с мальчиком из страха, что они «неположенные», встречается чаще, чем сексуально озабоченная мама. Самые благонамеренные мамы чувствуют, что они не знают, как сохранить близость с мальчиками, особенно когда они входят в пубертатный период и вдруг начинают выглядеть как мужчины. Призрак Эдипова комплекса преследует даже самые здоровые отношения между матерью и сыном. А именно в это время мальчик жизненно необходима мать в качестве наставника, пока он проходит этот этап.

Большинство внутренних конфликтов может быть разрешено, я уверен, если мы как общество проясним наши ожидания и сформулирует, что означает сегодня быть мужчиной - чего мы на самом деле ждем от мальчиков и мужчин. Мой опыт консультанта показывает, что мы на самом деле не хотим, чтобы наши мальчики уезжали на другой конец страны, жили далеко от нас и никогда не звонили, хотя часть мифа о мальчиках является картинка, что мальчики должны пройти через некий «закаляющий» ритуал, героическую миссию, чтобы доказать свою храбрость и укрепить мужественность.

Эти легендарные образы мужчины-одиночки больше не актуальны. Мы живем в мире взаимозависимостей, и даже лучшие управляющие крупных компаний, героические мужчины «слова и дела», тонут или выплывают в зависимости от своих способностей работать с людьми.

©Adrian C. Murray

Взаимозависимость: тонкий баланс между родителями и сыном

Родителям нужно быть осторожными и не ставить свои собственные нужды и желания выше потребностей сына, не пытаться манипулировать его эмоциями.

Материнство (и отцовство) - это тонкий баланс мжеду поддержкой ребенка и позволением ему расти «по-своему». Лучший ориентир - сам ребенок.

Разные стили и языки любви: говорить vs делать

Контакт с мальчиками устанавливается через совместное действие.

синдром молчания. Прежде чем поделиться, мальчику надо помолчать. Первая реакция на стресс - побыть одному и «зализать раны». Не нужно обижаться на «оставь меня одного» и не пропустить момент, когда он готов.

можно учить мальчика «материнскому языку»: понемного учить его расширять свою способности говорить о чувствах (на своем примере, проговаривая свои чувства в разных ситуациях, параллельно демонстрируя, что негативные эмоции - это нормально, это у всех).

Секреты современного материнства: как сохранить контакт и подготовить его ко встрече с «реальным миром».

Говорите открыто о Мальчишечьем Кодексе.

Говорите о том, что вам нравится и что вам не нравится, обсуждайте двойные стандарты. Говорите с сыном и оставайтесь на его стороне.

Рассказывайте другим о проблемах Мальчишечьего Кодекса.

Учите своего сына мужественности, рассказывая о мужчинах, которых вы любите и объясняя, почему вы их любите.

Меняйтесь родительскими ролями.

Не всегда муж должен быть «дисциплинирующей» стороной, а женщина - заботящейся о тех, кому трудно. Когда каждый родитель играет нейтральную в половом отношении роль, это учит мальчика, что быть заботливым и сопереживающим - это не «женское дело», а быть строгим и твердым - мужское.

Когда ваш сын страдает, не стесняйтесь спросить его, хочет ли он об этом поговорить.

Не стыдите мальчика, если он отказывается говорить с вами.

Вместо этого дайте ему понять, что любите его, что это ничего, что он не хочет говорить с вами прямо сейчас, и что вы будете рядом, если он захочет поговорить позднее.

Уважайте его право на молчаливую отсрочку.

Если ваш мальчик ищет контакта, сделай все, что можете, чтобы быть с ним.

Экспериментируйте со «связью через действие».

Не сдерживайте чувства.

Это прекрасно - говорить сыну о том, как сильно вы его любите. Это только сделает его сильнее. опубликовано econet.ru

Уильям Поллак "Настоящие мальчики" (William Pollack. Real Boys: rescuing our sons from the Myths of Boyhood).

