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Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно

Источник: sobiratelzvezd.ru 29 марта 2023 6918
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Жизнь — эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, что неправильно. Иногда, может быть, вы поступите неправильно, но...

Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно

Все мы уникальны.

Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно.

Жизнь — эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, что неправильно.

Иногда, может быть, вы поступите неправильно, но это даст соответствующий опыт, от которого вы тут же получите пользу.

Каждое действие ведет к немедленному результату.

Просто будьте бдительны и наблюдайте.

Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно

Зрелый человек — тот, кто наблюдал себя и нашел, что для него правильно и неправильно; что хорошо и что плохо.

И благодаря тому, что он нашел это сам, у него есть огромный авторитет: даже если весь Мир будет говорить что-то другое, для него ничего не изменится.

У него есть собственный опыт, на который он может опираться, и этого достаточно. опубликовано econet

Ошо

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Чем более вы живы, тем более бездомны

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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ошо мудрость жизнь опыт вдохновение

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