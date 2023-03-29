Жизнь — эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, что неправильно. Иногда, может быть, вы поступите неправильно, но...
Все мы уникальны.
Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно.
Жизнь — эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, что неправильно.
Иногда, может быть, вы поступите неправильно, но это даст соответствующий опыт, от которого вы тут же получите пользу.
Каждое действие ведет к немедленному результату.
Просто будьте бдительны и наблюдайте.
Зрелый человек — тот, кто наблюдал себя и нашел, что для него правильно и неправильно; что хорошо и что плохо.
И благодаря тому, что он нашел это сам, у него есть огромный авторитет: даже если весь Мир будет говорить что-то другое, для него ничего не изменится.
У него есть собственный опыт, на который он может опираться, и этого достаточно. опубликовано econet
Ошо
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Чем более вы живы, тем более бездомны
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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