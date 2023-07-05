Дети ДЛЯ СЕБЯ: бессознательная замена мужчины в жизни женщины

Годы идут, мужчины все нет, но есть любимая мама, к которой и возвращается одинокая женщина каждый вечер. Они с мамой любят друг друга и проводят вдвоем много времени, даже если в семье присутствует «третий», отец. Однако его может и не быть. «Святая» мама ловко играет на чувствах дочери, которая покорно эти чувства предоставляет.

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Нередко бывает, что у женщины не получается построить отношения. Годы идут, мужчины все нет, но есть любимая мама, к которой и возвращается одинокая женщина каждый вечер. Они с мамой любят друг друга и проводят вдвоем много времени, даже если в семье присутствует «третий», отец.

Однако его может и не быть. «Святая» мама ловко играет на чувствах дочери, которая покорно эти чувства предоставляет. И, кажется, нет более крепкого любовного союза, чем союза между «святой» мамой и «благоверной» дочерью.

Одинокие женщины и их матери

Все же некоторые «благоверные» совершают периодические попытки завести отношения с мужчиной. Только ничего не получается, а если и получается, то не надолго или не очень благополучно, в том числе для мужчины, который обречен прислуживать «святой» теще и «благоверной» жене (не станем жалеть такого мужчину, ибо он сам выбирал спутницу жизни).

Брак, тем более продолжительный, для таких женщин – это редкость. Обычно, если что-то и начинается, то довольно быстро заканчивается с формулировкой «Я ему/мужчинам не доверяю» или «Я ищу, но попадаются одни бабники или сволочи, все мужики одинаковые».

Но, как известно, выбор партнера происходит бессознательно и довольно красноречиво «говорит» о внутрипсихическом состоянии выбирающего.

Справедливости ради необходимо вспомнить и про мужчин, выбирающих вышеописанных женщин. Ищут, ищут себе жену, а «нормальной» всё нет. А нет потому, что истинный выбор объекта – бессознательный и противоречит сознательности.

Вот и получается, что мужчины и женщины, будучи «рабами собственного бессознательного» (Фрейд) циклично выбирают себе кардинально противоположных партнеров, нежели представлены в их сознании. Как итог – фрустрация.

Чем обусловлены такие бессознательные предпочтения? Попробуем разобраться.

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Почему мы выбираем «не тех»?

Вряд ли смогу удивить, если скажу, что у этой проблемы «ноги растут» из детства.

Если мать ребенка не имеет удовлетворяющих ее любовных отношений с отцом ребенка или другим мужчиной, то она весьма рискует бессознательно использовать ребенка как сексуальный или нарциссический объект для себя. Иными словами ребенок используется для подкрепления ее значимости и самоуважения.

Нередко женщины прямо заявляют: «Я хочу ребенка для себя!», «Мужчина мне не нужен!», «Мы с ребенком и без него прекрасно проживем». В такой ситуации ребенок выполняет важную для матери защитную функцию – служит «пластырем» для её израненного первичного нарциссизма (по Фрейду).

То есть у матери есть нарциссические раны, связанные с ее собственным ранним детством, которые она бессознательно надеется залечить посредством ребенка.





Ребенок в этом случае имеет все шансы стать для «раненой» мамы объектом, призванным компенсировать ее нехватку в мужчине или даже заменить его, быть ее «психическим фаллосом».

Когда в голове матери не существует сексуального, желаемого и любимого ею образа мужчины, то ребенок обречен быть ее продолжением в прямом и переносном смысле, если она вовремя не обратится к психоаналитику для проработки первичного нарциссизма.

«Ребенок ночи»

Во французском психоанализе прижилось название для детей таких нарциссических матерей – «ребенок ночи». И, действительно, часто именно так и происходит – ночью в постели с матерью спит ребенок в то время, когда муж изгнан в другую комнату либо вовсе отсутствует, на радость маме.

И, правда, зачем нужен муж когда «ребенок ночи» для такой матери становится бессознательной заменой мужчины – отца, как объекта сексуального желания.

Такая мать растит ребенка не для того, чтобы он был свободным и принадлежал себе, а для себя. Ребенок должен быть хорошим, отлично учиться, но не для себя, не потому что это пригодится ему в будущем, а для того, чтобы все говорили «какая у тебя хорошая мама, раз воспитала такую умницу».

Такой ребенок не имеет право на ошибку, ведь эта ошибка воспринимается матерью как личное оскорбление и удар по ее репутации – нарциссизму. Словно это не дочка в школе учится, а мама + дочка как единое целое. Постоянное преследование во всем с самого рождения. Постоянные “МЫ МЫ МЫ” и никогда дочка отдельно, мать отдельно.

У ребенка практически нет шансов отделиться от такой матери, а эти симбиотические отношения могут продлиться всю жизнь. Такие требования, пусть и бессознательные, матери к ребенку с самого его рождения могут травмировать нарциссизм ребенка и он вынужден будет быстро повзрослеть.





Вспоминаю понятие Френеци «мудрый младенец». Он пишет: «Мы можем вспомнить о фруктах, которые созревают и наполняются вкусом слишком быстро, если птица повредила их своим клювом, а также об ускоренном созревании червивого фрукта.

Шок может подтолкнуть какую-то часть личности к мгновенному взрослению – не только в эмоциональном, но и в интеллектуальном плане».

Почему младенец вынужден прибегнуть к «мгновенному взрослению»?

«Страх перед распоясавшимися и в каком-то смысле сумасшедшими взрослыми, в данном случае матери, превращает ребенка, если можно так выразиться, в психиатра; чтобы защитить себя от опасности со стороны разнузданных взрослых, он прежде всего должен уметь идентифицироваться с ними – взрослыми», то есть сам должен стать взрослым и мудрым.

Став взрослыми, дети, чьи матери исключали отца из отношений, имеют серьезные проблемы в построении собственных любовных отношений. Поскольку они по-прежнему остаются психологически зависимы и связаны со своей матерью, они чувствуют себя несчастливыми и ответственными за несчастье собственных родителей и, прежде всего, матери.

Антиотцовская пропаганда

Психоаналитик, МакДугалл, приводит пример из личной практики:

Мать одной из пациенток говорит дочери: «Мужчины появляются и уходят, им верить нельзя, а мама у тебя будет всегда!» – то есть, ты можешь быть только моей и ничьей больше и это будет вечно.

Такая манера воспитания свойственна тем женщинам, в психике которых отсутствует символический образ отца. Девочке, которой с детства твердят, что мужчины – эгоистичные свиньи, так и готовые соблазнить женщину, попользоваться ею, подчинить ее, будет трудно полюбить или поверить любимому мужчине, и также трудно ей будет отделиться от матери.

Обычно такое зомбирование дочерей и сыновей начинается с самого детства. Взрослея, ребенок все прочнее усваивает антиотцовскую пропаганду матери.

В итоге ребенок воспринимает собственное состояние как безысходное, поскольку в психике нет «третьего». Во взрослом возрасте у такого ребенка вырабатывается устойчивый паттерн отношений «мать плюс ребенок», где нет места «третьему». Только мама – one love!

Человек сознательно хочет наладить свою личную жизнь, да не получается. В таких случаях один уважаемый психоаналитик говорил: «И хочется, и колется, и мама не велит…».

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Разве нельзя любить и маму и мужчину одновременно?

Что касается непосредственно любви, то Фрейд утверждал, что любовь не безгранична, а наоборот очень даже ограничена.

В качестве примера он сравнивал любовь с деньгохранилищем, в котором находится определенная сумма денег. Человек может раздать свои деньги всем людям поровну, тогда каждый получит ничтожную сумму, или определить для кого-то бОльшую часть денег, а остальные деньги равными или неравными частями распределить между оставшимися.

Исходя из данного примера, становится ясно, что если существенно бОльшая часть любви отдана матери, то для всех остальных, в том числе и для будущего мужа, остается незначительная часть «любовного капитала».

Таким образом, можно сделать логический вывод: когда дочери не удается «выйти из старых отношений (со старой мамой)» почти вся ее любовь инвестирована в мать.

Соответственно все попытки дочери полюбить мужчину будут обречены на частичный или полный провал, ибо ресурсов для любви практически не остается.

К тому же все попытки создания новых отношений воспринимаются как повторение старых неудачных отношений.

Какие наиболее вероятные перспективы у такого ребенка в будущем?

Перечислю, начиная с более безобидных к тяжелым заболеваниям: невроз, пограничное расстройство личности, перверзия (как защита от психоза), шизофрения, психоз.

Больных шизофренией в возрасте 15-40 лет регулярно приводят их матери в психиатрические больницы, с формулировкой «мы болеем». Часто в анамнезе больных шизофренией симбиотические отношения с матерью, отсутствующий или слабый отец.

К этому можно добавить и раковых больных. Такие отношения весьма губительны для ребенка и его жизненных перспектив, ибо в отношениях доходит и до инцеста, но все же чаще удается ограничиться тем, что называют «инцестуозностью» – инцестом, не переходящим в действие.

А ведут такие отношения к вырождению, психозу и смерти.

Психоаналитики, исследующие больных раковыми заболеваниями, выяснили, что в анамнезе этих пациентов зачастую присутствует факт проживания матери с сыном или дочерью в одной комнате и, нередко, в одной кровати.

Кстати интересный факт: известны случаи, когда матери из благих побуждений предлагают своим девственным сыновьям-подросткам, больным раком, себя. Чтобы те не умирали, не попробовав женщину.

Существует ли выход из такой ситуации, и если да, то какой?

Конечно, все зависит от желания самого человека. Нет желания – нет результата.

«Если мать хочет, чтобы ребенок психически развивался, она должна следовать его желаниям, а не он должен обслуживать ее сексуальные желания. А для этого она должна любить и быть любимой отцом ребенка», пишет МакДугалл.

Поэтому, если женщина чувствует, что мужчина ей нужен исключительно как осеменитель, а ребенок как бальзам на нарциссическую рану, но ее такой расклад не устраивает, то самым благоприятным выходом, на мой взгляд, является психоанализ, причем желательно еще на стадии планирования ребенка.

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Если мужчина чувствует, что в его жизни присутствуют только те женщины, для которых он в первую очередь является инструментом удовлетворения личных нужд, и его подобная ситуация не устраивает, то ему также следует обратиться к психоаналитику, чтобы проработать несознательную причину подобного выбора объекта любви.



Если же осознание ситуации пришло после рождения ребенка, то опять же психоанализ помогает вернуть «закон отца» в голову пациенту и увидеть выход. опубликовано econet

В основу статьи легли знания и опыт доктора медицины и психоаналитика Джойса МакДугалла.

Автор Кирилл Крыжановский

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