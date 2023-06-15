Выберете самое главное желание, сфокусируйтесь, превратите его в намерение и реализуйте. Если вы будете одновременно думать о разных желаниях, сомневаться в выборе, сомневаться в возможности исполнения, то растратите все силы на сомнения. Будьте точны — сформулируйте ясно свою цель, опишите все в деталях, сосредоточьтесь на ней.

Законы счастья как законы термодинамики — неотъемлемая часть нашей Вселенной. Мы живем в мире, в котором эти и множество других законов действуют вне зависимости от того, знаем ли мы о них и верим ли в них.

Представляем 9 законов счастья, которым вы можете следовать или не следовать.

1. Внутреннее убеждение.

Если человек убежден, что его желание вполне реализуемо, оно исполняется. Если человек внутренне не верит в то, что его мечта реализуема, она так и останется мечтой. Если вы говорите что-то вроде: «О, я мечтаю иметь дом на Рублевке и жену а-ля Анна Семенович, но это ж никогда не сбудется, это ж невозможно!», то действительно этому никогда не бывать. Будьте уверенны в том, что достойны, знайте, что все получится, и идите к своей цели.

2. Полная готовность.

Допустим, вы хотите получить миллион долларов США. А вы уверены, что вам нужен этот миллион? А почему именно миллион? Зачем обязательно в долларах? У вас есть подробный готовый план трат и вложений по каждому доллару? Если есть — вы готовы. Если вы думаете, что главное — получить много денег, а там уж посмотрим, значит — не готовы и вряд ли получите.

Допустим, вы мечтаете об огромном доме с бассейном и садом. Представьте, что вы его получили, например, неожиданно в наследство. И что же вы будете делать с этим домом? Вы знаете, как его содержать так, чтобы через год он не превратился в поросший мхом и пылью холмик на болоте? Зачем вам вся эта масса спален, кто будет стирать все эти занавеси, сколько нужно платить за воду для бассейна? Если знаете — вы готовы. Если нет — попробуйте все это узнать, отчетливо представить себе каждую мелочь, посчитать все затраты. Если вы этого не делаете, значит, вам лень, и вы на самом деле хотите чего-то другого.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Намерения вместо желаний.

Чтобы желание исполнилось нужно превратить его в намерение. Для этого нужно вспомнить свои ощущения, когда вы собираетесь совершить какое-нибудь обычное действие, например, завязать шнурки, переключить канал, открыть дверь ключом или выключить свет. Эти действия вы совершаете постоянно, у вас нет сомнений в успехе, вы просто берете и делаете. Это и есть намерение, оно запускает механизм действия: рука поднимается, пальцы хватают, нажимают кнопку, и вуаля, канал переключен! А вы и не заметили всего этого процесса. Попробуйте ощутить это намерение, думая о своем желании, запустите механизм осуществления в своем подсознании!

4. Честность и позитивность.

Ваши мысли, слова и дела определяют ваш внешний мир. Если вы постоянно боитесь, думаете о плохом, обсуждаете проблемы и катастрофы, врете, доставляете неприятности окружающим, вы получите в ответ то же самое. Если вы честны с собой и окружающими, если замечаете все самое хорошее вокруг себя, думаете о приятном, верите в чудеса, действуете созидательно — ваши желания будут исполняться одно за другим.

5. Фокусировка.

Выберете самое главное желание, сфокусируйтесь, превратите его в намерение и реализуйте. Если вы будете одновременно думать о разных желаниях, сомневаться в выборе, сомневаться в возможности исполнения, то растратите все силы на сомнения. Будьте точны — сформулируйте ясно свою цель, опишите все в деталях, сосредоточьтесь на ней. Представьте себе, что цель достигнута. Какое ощущение вы при этом испытали? Запомните его и вспоминайте каждый раз, когда ваши мысли путаются или пытаются увести вас в какой-нибудь негатив.

6. Смелость, азарт, кураж и упорство.

Очень сильные эмоции, мешающие счастью — это страх и стыд. Люди боятся и стыдятся быть богатыми потому что «деньги — это зло», «могут арестовать», «все равно все отберут», «убьют за наследство»… Боятся любить и быть любимыми, т.к. «не бывает», «меня обязательно предадут», «страданья неизбежны» и т.д. Люди боятся быть даже здоровыми и красивыми потому, что «кто-то может из зависти навредить, отравить, навести порчу»… А чего боитесь и стыдитесь вы? Подумайте хорошенько, отыщите свои страхи и отключите их. Они просто не нужны, они ни от чего не спасают, они только мешают вам быть счастливыми и получать от жизни все. Если хотите быть счастливым, действуйте прямо сейчас, не бойтесь, сделайте что-нибудь! Признайтесь в любви, напишите роман, организуйте выставку своих работ, выбросите хлам со своего балкона! Начните свой путь к мечте с какого-нибудь действия.

7. Учет и контроль.

Что вы делали позавчера? Что вы делали 17 дней назад? Сколько процентов ваших денег уходит на всякую ерунду? Сколько времени вы тратите на просмотр рекламы по телевизору? Сколько сил вы расходуете на споры, препинания, жалобы и сплетни? Посчитайте. Вы можете очень просто определить, что ерунда, а что — важно. Спросите себя, будет ли та или иная вещь иметь значение через пять лет, вспомните ли вы вообще о ней? Если нет — не стоит тратиться на нее. Направите все эти силы, время и деньги на реализацию вашего главного намерения. Ведите журнал, отмечайте каждый сделанный шаг по направлению к счастью, даже самый маленький.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

8. Благотворительность.

На Руси издавна грехом считался отказ отдавать церкви десятину. Подобные законы действуют во многих древних культурах и Востока и Запада. Если вы помогаете другим, ваше подсознание ощущает изобилие, у вас появляется уверенность в собственной успешности. Вы уже не жертва обстоятельств, вы хозяин достатка. Помните, вы не обязаны отдавать ровно 10% своих денег церкви или бедным. Вы можете пожертвовать их детям, можете купить на них краски для кружка рисования, можете отдать часть своих вещей нуждающимся, можете сдать кровь, наконец. Придумайте для себя такой вариант, который доставит вам наибольшее удовольствие.

9. Знания — сила.

Во-первых, люди, которые постоянно стремятся к новым знаниям, всегда сохраняют трезвость рассудка, крепкую память, беглость ума и умение адаптироваться в любых условиях. Во-вторых, знания, и в частности, специальные, редкие знания и навыки приносят сегодня больше всего денег. А деньги, разумеется, позволяют осуществить очень многие желания. Вы должны знать, чего конкретно вы хотите, должны знать, как именно это можно получить, где, что и как вам потребуется взять или сделать, и т.д.опубликовано econet

Также интересно: 10 утренних желаний или искусство «хотеть» правильно​

Узнайте, какие ИСТИННЫЕ желания стоят за Вашими негативными эмоциями

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet