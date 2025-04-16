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15 признаков СЧАСТЛИВОЙ пары

Источник: b17.ru 16 апреля 2025 6790
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Соответствовать такому поведению необычайно трудно. Это тяжелая работа. К тому же супруги и семьи в основном плохо обучены искусству семейной жизни.

15 признаков СЧАСТЛИВОЙ пары

У каждого человека есть свое представление о счастливой семье. Счастливая супружеская пара или семья имеет характерные приметы, которые мы можем отметить и, возможно, даже согласиться с ними. Что же это за приметы? В чем они проявляются?

Счастливая пара: признаки по Дж. Зинкеру

Итак, супруги:

  • слушают друг друга
  • имеют собственные чувства и мысли
  • обмениваются своими мыслями и приходят к согласию
  • спрашивают друг друга, прежде чем принимать решение
  • без страха соглашаются или не соглашаются друг с другом
  • приспосабливаются друг к другу
  • борются за то, что “правильно” и “хорошо” для каждого из них
  • начинают, продолжают и завершают обсуждение плана и лишь затем дают ему ход
  • делятся своей болью, интересами, сожалениями, обидами, нежностью, разнообразными потребностями и желаниями
  • умеют принимать “да” с благодарностью, а “нет” — легко и без обиды
  • переходят от одних переживаний к другим без “торможения”
  • отказываются от того, что невыполнимо

15 признаков СЧАСТЛИВОЙ пары

  • смеются над собой
  • влияют друг на друга
  • поддерживают интересы и проекты друг друга
  • гордятся достижениями друг друга или сострадают неудачам
  • уважают суверенитет друг друга и в тоже время приходят на помощь, если кто-то испытывает боль
  • помнят о проблемах другого, когда они принимают серьезный оборот
  • терпимо относятся к причудливым или новаторским идеям друг друга и мечтают вместе. 

Соответствовать такому поведению необычайно трудно.

Во-первых, это тяжелая работа.

Во-вторых, супруги и семьи в основном плохо обучены искусству семейной жизни. Ведь обучение одного поколения – дело предыдущего.

Плохие навыки семейной жизни переходят от одного поколения к другому, как предрасположенность к заболеванию или “фамильный порок”. Поскольку эти плохие навыки по большей части не осознаются, мы обнаружили, что каждой силе, которая тяготеет к хорошей семье или супружеству, противодействует равная сила, отталкивающая нас от этого, вызывая сопротивление хорошему контакту с супругом или членами семьи.

15 признаков СЧАСТЛИВОЙ пары

В-третьих, осознавание некоторых вещей вызывает слишком болезненные, непереносимые переживания, а некоторые действия слишком трудно совершить. опубликовано econet

(с) Дж. Зинкер, "В поисках хорошей формы"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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любовь отношения психология

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