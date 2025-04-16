15 признаков СЧАСТЛИВОЙ пары

Соответствовать такому поведению необычайно трудно. Это тяжелая работа. К тому же супруги и семьи в основном плохо обучены искусству семейной жизни.
У каждого человека есть свое представление о счастливой семье. Счастливая супружеская пара или семья имеет характерные приметы, которые мы можем отметить и, возможно, даже согласиться с ними. Что же это за приметы? В чем они проявляются?
Итак, супруги:
Соответствовать такому поведению необычайно трудно.
Во-первых, это тяжелая работа.
Во-вторых, супруги и семьи в основном плохо обучены искусству семейной жизни. Ведь обучение одного поколения – дело предыдущего.
Плохие навыки семейной жизни переходят от одного поколения к другому, как предрасположенность к заболеванию или “фамильный порок”. Поскольку эти плохие навыки по большей части не осознаются, мы обнаружили, что каждой силе, которая тяготеет к хорошей семье или супружеству, противодействует равная сила, отталкивающая нас от этого, вызывая сопротивление хорошему контакту с супругом или членами семьи.
В-третьих, осознавание некоторых вещей вызывает слишком болезненные, непереносимые переживания, а некоторые действия слишком трудно совершить. опубликовано econet
(с) Дж. Зинкер, "В поисках хорошей формы"
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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