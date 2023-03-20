15 психологических приемов, которые безотказно помогают в трудной ситуации

Добиться своего можно не только идя напролом. Знание общих поведенческих особенностей людей поможет быть милым человеком и при этом подспудно добиваться желаемого. Причем все происходит, будто само собой...

Знание психологии помогает людям решать различные проблемы, находить выход из тупиковых ситуаций, добиваться желаемого. Предлагаем классические психологические приемы, которые могут пригодиться вам в будничной жизни. Возможно, кто-то из окружения уже опробовал эти хитрости общения на вашей многоуважаемой персоне…

Полезные психологические приемы

1. Дверь в лицо

Такой себе маркетинговый способ, который подразумевает, что предварительно надо попросить нечто невообразимое, у уже потом просить то, что реально необходимо. Выражаясь образно, если хотите собачку, то сначала попросите для себя слоника.

2. Трюк под названием «10 минут»

Если ну прямо очень не хочется делать что-то, то целесообразно «растянуть» это удовольствие на 10 минут. Да, получится с задержкой. Но ведь это лучше, чем ничего.

3. Уверенность

Если субъект так себя ведет, будто 100% уверен в том, что делает, то и окружающие уверуют в его правоту. Это работает даже в случае мерзавцев и негодяев. Они делают свое дело, а люди им почему-то верят.

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4. Страх потери

Люди страшатся что-то потерять. В этой связи чудесно работает своеобразный крючок «осталось всего два места» при покупке билетов, например. Трюк используется как для мотивации, так и в целях помешать им делать что-то.

5. Иллюзия выбора

Когда требуется заставить кого-то (нерадивого сотрудника, школьника) сделать что-либо, можно просто предоставить ему иллюзию выбора. Например, если ребенок должен пропылесосить и убрать свои игрушки, просто задайте ему вопрос: «Что ты больше хочешь сделать: пропылесосить и убрать свои игрушки?». В такой ситуации любой будет иметь ощущение, что он владеет ситуацией и может делать выбор, что ему делать.

6. Дары, подарки

Если преподнести человеку даже незначительный, символический подарок, это может крайне позитивно повлиять на расположение данного субъекта к дарителю.

7. Нога в двери

Концепция заключается в том, что, если попросить кого-либо выполнить незначительное дело, то в последствии человек может согласиться в ответ и на более серьезные просьбы.

8. Молчание

Если вы желаете получить информацию от кого-либо или добиться более выгодных условий договора, знайте - молчание может порой сотворить чудо. Да, в разговоре молчание создает неловкость, и люди начинают говорить, что попало себе во вред, лишь бы избежать молчания.

9. Одолжение

Если попросить человека об одолжении, это прекрасный способ чтобы заставить ощутить себя полезным, и установить хороший контакт с ним. Тут главное не переусердствовать – не просить слишком много.

10. Согласие

Полезный способ соглашаться со своим визави. В диалоге полезно стараться отыскать общий язык с собеседником. Удачной фразой станет «я полностью согласен с Вами, но…».

11. Признаваться в мелочах

Полезным приемом, который поможет построить доверие, является признание своей неправоты именно в мелочах. Не возбраняется даже взять на себя маленькую вину.

12. Не опровергать основную мысль

В ходе переговоров неважно, о чем спорить относительно ключевой мысли. Например, если человек планирует выстроить дом, не целесообразно спорить о том, будет ли или не будет выстроен дом, полезно перейти к проблеме, кто будет платить за дом (тогда все будут воспринимать его существование как уже свершившейся факт).

13. Детская улыбка

А вы знаете, что детская улыбка или плач буквально творят чудеса? Но помните: настроение деток переменчиво как летний ветерок.

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14. Избегать слова «но»

Целесообразно избегать фраз, содержащих слово «но». Более приятно выглядит «да и», чем «да, но».

15. Эксплуатация имен

Если в разговоре произносить имя собеседника, это может буквально сдвинуть горы. Но не рекомендуется злоупотреблять этим приемом, так как возможен прямо противоположный эффект.

Данные приемы не хочется называть манипуляцией. Но их результативность очевидна. Не причинив никому ущерба, вы можете прослыть приятным в общении человеком и попутно добиться своей цели. Главное – не переусердствовать. Ведь во всем надо соблюдать меру. И в психологических хитростях – тоже.опубликовано econet

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