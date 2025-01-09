15 шагов к психологической устойчивости

Как научиться стойко преодолевать жизненные трудности и продолжать двигаться вперед несмотря ни на что? Важно развивать в себе психологическую устойчивость. Так называют способность восстанавливаться после провалов, поражений и легко приспосабливаться к переменам.

Почему одни люди стойко встречают трудности и становятся еще сильнее, а другие ломаются и даже спустя годы не могут до конца восстановиться? Как научиться «держать удар»? Психотерапевт Рейчел Финци предлагает 15 лайфхаков, которые помогут развить психологическую устойчивость.

Как стать психологически у стойчивым

Многие люди, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, считают себя недостаточно сильными, чтобы с ними справиться. От них часто можно услышать: «Конечно, она это преодолела, она сильная, а я так не могу».

На самом деле убежденность в том, что кому-то высокая психологическая устойчивость дана от рождения, неверна. Люди, которые уверенно справляются с провалами, болезненными расставаниями и другими ударами судьбы, не родились с несгибаемым характером и стальной волей — они такими стали. И это под силу каждому из нас.

Психологи определяют психологическую устойчивость как способность восстанавливаться после неудач и легко приспосабливаться к изменениям. Это качество можно и нужно развивать, и помогут вам в этом 15 шагов.

1. Поддерживайте здоровые отношения

Не так важно, кто это будет — члены семьи, друзья или знакомые из группы поддержки, в которую вы обратились со своей проблемой. Важно, чтобы общение строилось на взаимном доверии, заботе и желании помогать друг другу. Обсуждение проблем помогает понять, что мы не останемся наедине с трудностями и что другие люди тоже переживали или переживают прямо сейчас нечто подобное.

Когда мы знаем, что можем опереться на близких, это создает ощущение безопасности, и уровень психологической устойчивости повышается.

2. Встречайте жизненные трудности лицом к лицу

Не отрицайте происходящее. День за днем, шаг за шагом делайте то, что в ваших силах, чтобы справиться с трудностями.

3. Верьте, что проблему можно решить

Мы не можем контролировать все, но точно способны контролировать свои реакции. Хвалите себя за шаги, которые предпринимаете для преодоления трудностей или кризисной ситуации. Верьте, что можете справиться с проблемой. Напоминайте себе о прошлых победах — наверняка в жизни уже происходило что-то неприятное, с чем вы смогли справиться.

Воспринимайте себя как человека, который способен решать проблемы. Пусть сложные времена станут возможностью доказать это себе.

4. Развивайте навыки решения проблем и идите к цели

Не позволяйте проблемам, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми, помешать вам двигаться дальше. Подумайте, что можете сделать прямо сейчас, чтобы начать разбираться с ситуацией. Составьте список вариантов действий, но не пытайтесь найти идеальное решение, которое удовлетворит всем критериям, просто генерируйте идеи.

Когда завершите список, распишите каждый пункт чуть подробнее: что именно будете делать в этом случае, с чего начнете, какие последствия возможны. Выберите наиболее реальный вариант и начинайте работать над ним. Если он не сработает, выберите другой. Возможно, такой подход кажется банальным, но эффективность вас удивит.

5. Действуйте

Вместо того чтобы замирать в нерешительности или прокрастинировать, сделайте шаг вперед. Разделите план на небольшие этапы, чтобы он не казался сложным и невыполнимым. Начните с малого. Не зацикливайтесь на переживаниях о завтрашнем дне, живите сейчас. Воспринимайте себя не как жертву, а как борца — стойкого и несгибаемого.

6. Примите изменения как часть жизни

С течением времени некоторые мечты и планы, которые мы лелеяли, могут стать невыполнимыми. Признавать это больно. Но вместо того, чтобы сожалеть о несбывшемся, лучше направить энергию на то, что еще можно сделать сейчас или в будущем.

«Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Но мы так долго и с таким сожалением смотрим на закрывшуюся дверь, что не замечаем ту, что открылась», — эти слова Александра Грэма Белла как нельзя лучше подходят к этой ситуации. Тренируйте гибкость и умение видеть события в новом свете.

7. Примите отрицательные эмоции

Никому при рождении не обещали, что жизнь всегда будет легкой и приятной. Позвольте себе испытывать весь спектр эмоций. Один из признаков высокой психологической устойчивости — умение сопереживать себе, принимать моменты печали, гнева, страха и тревоги. Эти эмоции естественны. На них не нужно зацикливаться, но и отрицать их не стоит: проживая их, мы учимся адаптироваться к жизни.

8. Сохраняйте внутренний локус контроля

Люди с высокой психологической устойчивостью верят в важность того, что делают. Они берут на себя ответственность за действия и их последствия. Люди с внешним локусом контроля, наоборот, винят в своих неудачах окружающих или обстоятельства.

Такой подход к жизни удручает, разочаровывает и тяготит. Каждый выбор влияет на развитие событий, так что пора взять ответственность на себя.

9. Подумайте, чем борьба вам поможет

Преодолевая трудности, мы развиваемся и растем. Ситуации затрагивают разные качества личности: одни учат сострадать себе, другие — осознавать эффективность. Может быть, в результате вы научились с большей благодарностью относиться к жизни? Спросите: «Чему меня учит ситуация?»

Даже если сейчас это кажется невероятным, возможно, в будущем вы будете благодарны за то, кем стали в процессе преодоления трудностей.

10. Оценивайте проблемы в перспективе

Реагируйте на сложные ситуации адекватно: если чувствуете, что незначительная проблема кажется катастрофической, попробуйте взглянуть на ситуацию иначе. Спросите себя: «А будет ли это важно для меня через пять лет?» Лишние переживания могут сбить вас с ног и подорвать способности к решению проблем.

11. Смотрите в будущее с надеждой

Стремитесь к оптимистичной и реалистичной точкам зрения. Вместо самого мрачного сценария представляйте самый благоприятный. Быть оптимистом не значит игнорировать проблемы или относиться к ним несерьезно. Это значит верить в то, что в итоге все сложится хорошо.

12. Заботьтесь о себе

Переживать трудные времена проще, если вы в хорошей форме физически и эмоционально. Здоровое питание, сон, спорт и отдых неспроста рекомендуют самые разные специалисты. Одним со стрессом помогают справиться медитации или молитвы, другим — игры с домашними питомцами, прогулки на природе или вечер в компании друзей. Делайте то, что вас радует и помогает расслабиться.

13. Найдите баланс между помощью извне и собственными ресурсами

Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью в трудную минуту. Но всецело полагаться на других и впадать в зависимость от них — это мешает нам учиться справляться с проблемами.

14. Скажите «нет» саморазрушению

Алкоголь, наркотики, азартные игры, переедание не помогают решать проблемы. Прибегая к этим средствам, мы лишь ненадолго делаем вид, что проблем нет. На самом деле трудности не только останутся, но и усугубятся — к ним добавятся зависимость, проблемы со здоровьем и деньгами. И тогда сил на преодоление сложных ситуаций будет меньше.

15. Ставьте краткосрочные и долгосрочные цели

Если вы наполните каждый день смыслом, вам будет легче преодолевать сложности. В некоторых случаях вы даже сможете использовать свой опыт, чтобы помочь другим людям в тяжелой ситуации.

Чтобы развить психологическую устойчивость, придется поработать над собой и изменить многие привычки. Но только трудности делают сильнее.опубликовано econet

Автор Финци Рейчел

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