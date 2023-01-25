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15 шокирующих признаний от женщин, живущих гражданским браком

Источник: b17.ru 25 января 2023 6408
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В этой статье психолог Евгения Каблама приводит фразы, которые говорят женщины, которые состоят в гражданском браке. Эти фразы повергают в отчаяние, вызывают сочувствие и сострадание.

15 шокирующих признаний от женщин, живущих гражданским браком

Тема гражданских браков не нова, но так же злободневна, как и 10 лет назад. Удивительно, что некоторые люди продолжают упорно верить в придуманную глупость о формальности штампа в паспорте. Внутри все понимают, что штамп - это далеко не формальность. Отсутствие оного в паспорте у двух влюбленных и живущих вместе людей скрывает не что иное, как страх! Он может иметь разные обличия: страх доверять, страх потерять свободу, страх потерять деньги, имущество, страх женщин (мужчин), страх брать на себя ответственность за семью и т.д.

Что чувствуют женщины в гражданском браке

Почему я решила затронуть эту тему? Дело в том, что многие мои клиентки, живущие в таком союзе, имеют схожие проблемы, с которыми приходят ко мне, а также рассказывают о похожих переживаниях, испытывают похожие  чувства, говорят похожие фразы.

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Мне захотелось дать им голос, и этим внести свою лепту в упразднение этого уродливого монстра отвратительного сожительства, уничтожающего людей изнутри самой своей формой. Хочу, чтобы женщины и мужчины, практикующие это в своей жизни, увидели, какой вред они сами себе наносят! 

Вот они, эти женские, кричащие о помощи, фразы:

1. "Чувство, что я - не ценная ". 

2. "Я отдаю больше, чем получаю взамен". 

3. "Я стала более неуверенна в себе". 

4. "Чувствую себя как в зале ожидания - только вдобавок не знаешь, придет ли поезд".

5. "Ощущаю свое бессилие, невозможность изменить жизнь. 

6. "У меня повышенная тревожность вследствие нестабильности отношений".

7. "Любовь вроде бы пока есть, но с каждым днем растёт недовольство и претензии".

8. "Чувствую себя использованной, живущей в тестовом режиме".

15 шокирующих признаний от женщин, живущих гражданским браком

9. "Испытываю злость к партнеру".

10. "Хотела бы строить отношения в браке, но боюсь, что он меня бросит, если буду настаивать".

11."Перестала себя уважать".

12. "Стала завидовать парам, которые женятся и замужним подругам".

13. "За те годы, что мы живем вместе, мое здоровье ухудшилось: стала чувствовать разбитость, апатию, депрессию, появились заболевания (частые простуды, гипертония, гастрит, женские болезни и др.).

14. "Я потеряла себя".

15. "Я живу в постоянном напряжении и в страхе несоответствовать ожиданиям".

Эти и многие другие фразы повергают в отчаяние, вызывают сочувствие и сострадание. Очень хочется закричать:

"Ты - ценная! Храни и приумножай эту ценность, а если она потерялась - скорее восстанавливай!" 

Всем любви и настоящего брака!опубликовано econet

Автор Евгения Каблама

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Источник: https://econet.ru/

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