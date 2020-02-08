15 советов, которые помогут максимально эффективно использовать приложение Google Maps

На этой неделе Google Maps исполняется 15 лет, и многие из более 1 миллиарда человек, которые ежемесячно обращаются к приложениям Google по всему миру, делают это не только для навигации.

Скорее всего, вы среди этих пользователей Google Maps, даже если большая часть вашего времени тратится на выяснение того, как добраться из пункта А в пункт Б.

Что можно делать в Google Maps?

Google фактически изменил значок Google Maps, чтобы подчеркнуть эволюцию приложения. За эти годы было нанесено на карту более 220 стран, и Google говорит, что обнаружил информацию о более чем 200 миллионах мест.

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В рамках празднования дня рождения Google обновил внешний вид версий своего приложения «Maps» для iOS и Android, прежде всего с помощью пяти вкладок, которые появляются в нижней части экрана; раньше было три.

Вы можете нажать вкладку «Обзор» для получения информации и оценок, а также вкладку «Коммутирование» для трафика и времени в пути и тому подобное.

Теперь есть кнопка «Сохранено», где вы можете просмотреть все места, в которых вы были или, возможно, захотите пойти. Вы также можете нажать вкладку «Внести вклад», чтобы поделиться своими знаниями с другими, а также вкладку «Обновления», чтобы узнать о трендовых точках предполагаемых экспертов.

Вот 15 других советов от Google о том, что вы можете или сможете делать в Google Maps:

1. Переведите названия мест и адреса

Нажмите на значок динамика, который появляется рядом с адресом или названием места, Google Maps будет говорить громко на местном языке.

2. Идите в приват

Выбор режима инкогнито и Google не сохранит результаты поиска в Maps. Компромисс в том, что вы потеряете некоторую персонализацию. Отдельно вы можете выбрать элементы автоматического удаления в своей истории местоположений, чтобы сохранить данные за три или 18 месяцев. Google говорит, что автоматически удалит все, что старше этого.

3. Избегайте дорог, платных дорог, паромов

В режиме навигации коснитесь трех точек в правом верхнем углу приложения и найдите «Параметры маршрута», чтобы выбрать типы маршрутов, которых вы хотите избежать.

4. Поделитесь своим ETA и местоположением в реальном времени

Начав путешествие, нажмите кнопку ^, а затем нажмите «Поделиться ходом поездки», чтобы сделать это с назначенными контактами.

5. Найти велосипед или скутер

Вы можете найти доступные велосипеды в режиме реального времени в двух десятках городов или ввести велосипед в строке поиска. В более чем 80 городах мира Google Maps может сообщить вам, доступен ли на прокат электросамокат Lime, и подсчитать, сколько будет стоить ваша поездка.

6. Зарядите свой электромобиль

В некоторых местах вы также можете увидеть расположение и наличие зарядных станций для электромобилей.

7. Знай, в какую сторону идти

Стрелки указывают, в каком направлении вы будете использовать функцию дополненной реальности Google Live View. После выбора пункта назначения нажмите кнопку «Направления» и вкладку «Ходьба».

8. Путешествие во времени

Взгляните на прошлое. Выберите место в Google Maps на рабочем столе и перетащите желтую фигуру «пегман» на картинку. Нажмите на часы, которые появляются в верхнем левом углу, чтобы выбрать рамки.

9. Получить информацию о рейсе

Нажмите на три серые линии в левом верхнем углу экрана и нажмите «Ваши места». Затем нажмите вкладку «Бронирование», чтобы выяснить, улетает ли ваш самолет вовремя. Вы также можете использовать Google Maps в терминале, чтобы найти близлежащие ворота, комнаты отдыха, рестораны и магазины.

10. Помните, где вы припарковались

Нажмите синюю точку на карте, а затем нажмите «Сохранить парковку». Тем временем, прежде чем даже въехать в область, поищите значки сложности парковки, доступные для более чем 50 городов.

11. Экономьте время

Выберите функции «Популярные времена» и «Ожидание», чтобы понять, насколько многолюдно в ресторане или другом месте, куда вы направляетесь.

12. Мой поезд горячее или холоднее?

В прошлом году Google добавил краудсорсинговые данные, чтобы предсказать, насколько загруженным будет ваш автобус, поезд или метро в конкретное время. Google добавляет новые возможности в Google Maps, которые могут повлиять на ваши поездки. Они включают в себя уведомление о том, находится ли ваш поезд или автобус на более прохладной или теплой стороне, есть ли в некоторых транзитных системах специальные женские секции или вагоны, и могут ли пассажиры с особыми потребностями сесть в общественный транспорт с персоналом, готовым помочь.

13. Заказать еду

Если вы нажмете кнопку «Заказать онлайн», вы можете выбрать самовывоз или доставку через определенные сервмсы.

14. Добавьте несколько остановок

Нажмите на три точки, затем «Параметры маршрута», а затем «Добавить остановку». Google Maps попытаются предоставить вам самый быстрый маршрут между этими остановками.

15. Запланируйте групповую деятельность

Если вы долго нажимаете в любом месте на карте, вы можете добавить это место в короткий список, которым вы можете поделиться с друзьями на любой платформе обмена сообщениями. опубликовано econet.ru по материалам techxplore.com

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