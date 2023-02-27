15 видов словесной агрессии, которые мешают создать нормальные отношения 

Когда агрессор подавляет жертву, он чувствует свою силу и мощь. Как средство контроля и власти обидчик использует оскорбления, что мешает наладить с ним нормальные взаимоотношения. Партнер агрессора часто живет в иллюзии близких отношений с ним, потому что каждый из них привык играть свою роль.

Такие агрессоры часто испытывают чувство гнева. Например, когда ощущают тревогу либо неуверенность в себе, то злятся на себя, потому что не могут преодолеть эти чувства. Способность чувствовать, так же как и способность мыслить, универсальны в природе, но агрессоры не могут это принять и не желают демонстрировать свои чувства партнеру, поэтому между ними вырастает стена непонимания. Агрессоры всегда держатся на расстоянии в отношениях.

Вербальная агрессия: 15 видов

Эти виды впервые были описаны Патрисией Эванс. Это то, что мешает создать нормальные отношения. Некоторые виды очевидны, другие не настолько явны, но оказывают не менее разрушительное воздействие.

1. Сдержанность – это нежелание человека делится своими мыслями. Если человек скрывает собственные эмоции, не делится переживаниями и страхами, то не сможет построить здоровых отношений. Обычно такие люди передают функциональную либо фактическую информацию, часто оперируют фразами вроде «ключи лежат на столе», «в машине заканчивается бензин», «фильм уже начался».

2. Противостояние, причем аргументированное, особенно если спор касается науки или политики. Например, вы можете рассказать о том, как вам понравилась прочтенная книга, а агрессор ответит, что ваши чувства ошибочны. При постоянном отвержении чувств агрессором отношения с его партнером только ухудшаются.

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3. Унижение – это стремление доказать, что чувства и мысли партнера не имеют никакого значения. Унизительные фразы могут звучать как критика, агрессор может утверждать, что партнер излишне чувствительный, ведет себя как ребенок, не имеет чувства юмора либо преувеличивает. Это поведение, при котором отрицается внутренняя реальность жертвы и предпринимаются попытки внушить ей свои шаблоны.

4. Оскорбления под видом шутки – часто применяемая маскировка. Вам могут сказать нечто обидное, а дождавшись вашей бурной реакции заявить, что это всего лишь шутка. Запомните, оскорбления не допустимы ни в какой форме. Хорошие шутки никогда не вызовут у вас негативных эмоций.

5. Блокировка – форма сдержанности, при которой обидчик сам решает, на какие темы стоит беседовать. К примеру, он может обвинить партнера, что тот слишком болтлив либо постоянно жалуется.

6. Обвинения – форма агрессивного поведения, при котором жертва обвиняется в вещах, находящихся под контролем агрессора. Например, обидчик говорит, что партнер мешает ему добиться повышения.

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7. Критика и осуждение – схожи с обвинениями, но дополняются негативной оценкой партнера. По утверждению психологов, большинство восклицаний «Вы» произносятся с оскорбительным тоном. Примером также служат фразы: «тебе не угодишь», «ты всегда найдешь к чему придраться», «ты никому не нужен из-за своей наивности».

8. Обесценивание – форма агрессии, при которой все действия жертвы агрессор отмечает как незначительные. Обидчик может обесценивать работу, стиль в одежде, кулинарные предпочтения.

9. Подрыв – похож на обесценивание, но дополнительно содержит обесценивание личной точки зрения жертвы.

10. Угрозы – распространенная форма агрессивного поведения, при которой жертва часто слышит фразы: «если ты этого не сделаешь, я уйду», «если ты не послушаешь меня, то все поймут, что ты не надежный человек» и прочие.

11. Ругательства – могут быть явными и скрытыми, то есть выражаться как прямое оскорбление («сука», «шлюха» и прочее), так и более тонкое («ты по жизни чувствуешь себя жертвой", «думаешь, ты представляешь ценность?»).

12. Забывчивость – это ряд ситуаций, включающих забывание важных дат, невыполнение обещаний или запланированных дел. Даже если человек на самом деле забывчивый, партнер расценивает это как оскорбление в свой адрес.

13. Приказы – любые формы требований, позволяющие агрессору контролировать свою жертву.

14. Отрицание – считается оскорблением в том случае, если касается неподобающего поведения человека или последствий такого поведения. Обидчик всегда ищет способ себя оправдать и будет утверждать, что не сделал ничего плохого.

15. Жесткие оскорбления, которые произносятся на повышенных тонах. Это крики и брань, это фразы «заткнись» и «замолчи». Запомните, никто не заслуживает выслушивать подобную ругать в свой адрес. опубликовано econet

Фото ©Dorota Gorecka

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