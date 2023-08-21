ЧТО стоит за общими женскими фразами

Часто «погода в доме» лежит именно на плечах женщины. Эта задача не из легких и ты можешь терять терпение и прибегать к фразам, которые могут поставить разговор (да и все отношения) в тупик. Давай попробуем разобраться в "женском языке".

"Погода в доме" лежит на плечах женщины

Эта задача не из легких и можно потерять терпение и прибегнуть к фразам, которые могут поставить разговор (да и все отношения) в тупик. Давай попробуем разобраться в "женском языке".

1. "Ну и прекрасно!"

Это слово женщины обычно используют в самом конце спора – когда они правы, а мужчине нужно заткнуться.

«Ты совсем не уделяешь мне внимания!» - встречает своего мужа на пороге озлобленная Катя. «Где ты шатался?!».

Олег недоумевает. «Кать, я задержался всего на полчаса – был важный разговор с подрядчиками».

«Да мне все равно! Я тут одна скучаю!», - неунимается жена.

«Я не понимаю, чего ты хочешь, чтобы я тебя развлекал? Так я работаю, зарабатываю на семью, а в выходные мы проводим вместе».

«Так ты считаешь, что все нормально?», - делает круглые глаза Катя. «Ах так! Ну и прекрасно!».

Совет психолога:

Мужчины могут совсем не понять, что именно означает эта фраза и разочарованно отдалиться. Но ты ведь совсем не этого хотела! Попробуй немного смягчить свой посыл. Скажи, например, что тебе важно подчеркнуть свою точку зрения и обидно, когда он ее обесценивает.

2. "Я быстро! Пять минут!"

Эта фраза может трактоваться двояко. Если женщина произнесла ее до того, как начать готовиться к выходу из дома, "пять минут" приравнивается к получасу. А вот если вам дали только пять минут, чтобы досмотреть первый тайм футбольного матча перед тем, как начать "помогать по дому", будьте уверены – это будут ровно пять минут!

«Лена, сколько тебе еще нужно времени, чтобы собраться?», - Олег стоит у двери одетый, в руках держит ключи от машины.

«Лепочка, пять минуток!», - отвечает голос из комнаты.

«Хорошо, я тогда пока разогрею мотор».

Через 20 минут напудренная Лена садится в машину. Олег злится: «Ты же сказала пять минут, а прошло – 20! Ты всегда так делаешь, как тебе можно доверять?». От хорошего настроения не осталось не следа, у супругов разгорелся конфликт.

Совет психолога:

Вряд ли лукавством можно поддержать хороший тон в отношениях. Если ты будешь приуменьшать время, которое тебе необходимо, мужчина будет несерьезно относится к твоим словам. Надо ли это тебе? Попробуй честно сказать, сколько времени тебе понадобится и на что именно. Результат не заставит себя ждать: привыкший к твоей честности мужчина, будет также серьезно относится к своим и твоим словам и в других ситуациях – например, про просмотр футбольного матча.

3. "Ничего не случилось"

А вот это уже затишье перед бурей. Это "ничего" явно что-то означает, так что будьте начеку. Ссоры, которые начинаются с "ничего не случилось", обычно заканчиваются "ну и прекрасно".

«Лорочка, мой муж – просто бесчувственный чурбан!», - жаловалась Вика своей подруге.

«Почему ты так решила, Викуся», - уточняет Лора.

«Когда мне плохо, он просто идет и спокойно ест, или смотрит телевизор!», - отвечает подруга.

«А что ты ему говоришь, когда тебе плохо?».

«Ну…я говорю, что ничего не случилось и долго молчу…», - растерянно заявляет Вика.

Совет психолога:

Только очень опытный и мудрый мужчина не поверит твоему «ничего не случилось» и будет дальше расспрашивать о твоих переживаниях. Большинство же представителей сильного пола сочтут, что сейчас ты не настроена на разговор. Потом ты можешь долго ждать, когда твой благоверный проявит инициативу – и не дождаться. Попробуй все-таки поговорить с ним сразу и рассказать про свою обиду.

4. "Ну-ну, продолжай"

Это – вызов, а не разрешение. Так что ни в коем случае не продолжайте!

«Рома, объясни мне что происходит! Что это за женщина, с которой ты общался по телефону?», - Ирочка сложила руки на груди и приготовилась слушать.

«Это моя сотрудница, она звонила по работе…», - виновато сказал Рома.

«Ну-ну, продолжай!», - саркастично добавила жена.

«Продолжать! Хорошо. Нет, это не по работе! Людочка мне признавалась в любви и страстном желании. Это ты хотела услышать, подозрительная ты моя!?», - вспылил Рома и вылетел из комнаты.

Совет психолога:

Когда ты занимаешь позицию «саркастичной дамочки», ты рискуешь получить в ответ такой же злобный и надменный ответ. Зачем тебе это? Подумай, что тебе действительно хочется сказать сейчас мужчине, и прямо скажи ему об этом.

5. Тяжелый громкий вздох

Это невербальное заявление часто неправильно понимается мужчинами. Громкий вздох означает примерно следующее: она считает вас полным кретином и не понимает, почему вообще тратит время на то, чтобы стоять тут и спорить с вами ни о чем.

«Он меня совсем не замечает и не понимает, - грустно писала Катя в своем дневнике. - Ну что это за отношения! Что – трудно заметить, как я грустно выгляжу, что я совсем не улыбаюсь и все время вздыхаю от тяжести, которая лежит на моих плечах. Как же он этого не видит, он, наверное, меня просто не любит… Неужели нам нужно расстаться?».

Совет психолога:

Невербальные сигналы в общении, конечно, очень важны и насыщают общение. Впрочем, не всегда они могут быть правильно прочитанными другим человеком. Чтобы мужчина не счел тебя странной, постарайся все-таки помочь ему в интерпретации твоего состояния. Так будет легче и тебе, и ему.

6. "Все хорошо"

Одно из самых опасных заявлений, которое только мужчина может услышать от женщины. "Все хорошо" означает, что она берет тайм-аут, чтобы придумать, когда и каким образом вы поплатитесь за свою ошибку.

«Что случилось», - испуганно спросил Игорь у своей любимой.

«Все хорошо», - Нина изо всех сил пыталась натянуть улыбку на свое лицо.

«Но я же вижу, что что-то не так!», - разозлился мужчина.

«Да все нормально, тебе показалось!», - еще быстрей заговорила Нина, пытаясь все шире улыбаться.

«Я так больше не могу!!!», - заявил Игорь и хлопнул дверью.

Занавес.

Совет психолога:

Постарайся прямо сообщать мужчине о своем недовольстве. Если ты говоришь «все хорошо» при этом складываешь руки и надуваешь губы – это двойной послание. И именно такая форма может вызывать ответное раздражение со стороны собеседника. Если тебе нужно время подумать, сообщи: я обиделась и мне нужно время придумать тебе наказание. Так ты переведешь разговор в более открытое и веселое русло: не удивительно, если диалог закончится вашим общим смехом.

7. "Спасибо"

Если женщина сказала вам спасибо, не спрашивайте за что. Просто скажите ей – "не за что". Есть, правда, тонкий момент: если вместо простого "спасибо" вы услышите "спасибо большое!"( с ударением на слово "большое"), то должны тут же заметить тонкий сарказм, звучащий в ее голосе. После этого ни за что на свете не говорите "не за что". Иначе получится "неважно" (см. далее).

Совет психолога:

Чтобы мужчина долго не ломал себе голову, пытаясь разгадать твои загадки, постарайся быть достаточно ясной в общении. Даже если тебе хочется «поиграть» в кошки-мышки, в какой-то момент стань более серьезной и разъясни свои «сигналы». Ведь игра может затянуться и перерасти в непонятную несуразицу.

8. "Неважно!"

Это – изящный женский способ послать мужчину туда, куда Макар телят не гонял.

«Что значит все, что ты сказала. Я не понял!», - пытался прояснить Леня у Марины.

«Ах…неважно…», - протянула Марина, стараясь казаться еще загадочней…

«Ну не важно - так не важно….», - кинул Леня и переключился на разговор с лучезарной Галочкой..

Совет психолога:

Если ты используешь этот ход, будь готова, что мужчина может не вернуться оттуда, куда ты его отправила. Если тебе действительно дорог этот человек, оставь ему возможность вернуться. Например, добавив: «сейчас это неважно, но я объясню тебе позже и тет-а-тет…».

9. "Не беспокойся, я сама..."

Еще одно угрожающее заявление, чаще всего говорится в тот момент, когда женщина уже несколько раз попросила мужчину что-то сделать (выбросить мусор, собрать валяющиеся по дому носки, прибить гвоздь), обнаружила, что он даже не привстал с кресла, и начала делать все сама. Позднее эта ситуация выльется в глупый мужской вопрос "Что не так?" и женский ответ под номером 3.

Совет психолога:

Если мужчина никак не реагирует на твои просьбы, это может вызывать раздражение и злость. Когда ты выбираешь отстраненную позицию: «я сама», «ничего не случилось», он чувствует себя отвергнутым. Да, ты очень обиделась и хочешь отомстить. Но ведь помни, что именно женщина делает «погоду в доме». Постарайся все же выйти из своей обиды в контакт с мужчиной и сообщить, ему как долго ты его просила и как тебе теперь обидно. Тут можешь не скупиться на выражения (конечно, с сохранением уважительного отношения) – глядишь, мужчина осознает, как ценен и важен для тебя.

Правила общения с мужчинами:

Если ты хочешь, что бы он тебя понимал, изучай мужскую психологию и знай правила общения с мужчинами.

Правило первое: если ты о чем-то просишь, говори прямо и по сути. Мужчины не любят намеков, редкий мужчина будет тратить время на то, чтобы разгадать твои загадки – разве что в период романтической влюбленности. Потом ему все меньше будет хотеться это делать – ведь он занят его мужской миссией и «непонятные послания» от женщины будут подрывать его мужскую самооценку.

Правило второе: пытайся говорить на его языке – а именно, на языке интеллекта. Послания типа «я чувствую», «по моим ощущениям» могут быть непонятны для мужского мозга, привыкшего думать и рассчитывать. Конечно, это хорошо, если ты замечаешь свои переживания. Но с ним будь более логичной и рациональной.

Правило третье: спорь с ним, но не ссорься. Мужчины любят поспорить с женщиной, это придается отношениям драйва и озорства. Но тут не перестарайся - в конце, отдай все же первенство ему. Пусть он насладится своей победой над тобой - а ты, над ним…

Правило четвертое: умей вовремя замолчать. Мужчины не любят множества вопросов и тем более допросов. Если ты заметила, что твой мужчина почему-то не хочет отвечать или он сам не знает, что говорить – перестань докапываться. Сейчас ему нужна пауза – позволь ему побыть в ней. опубликовано econet

Автор: Елена Митина

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