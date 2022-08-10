Старший vs Младший: секрет суперсилы

Младшему ребенку в семье естественно обожать старшего. Для ребенка старший брат или сестра - это абсолютно восхитительное сверхсущество, которое умеет огромное количество вещей, которых сам ребенок не умеет и которым мечтает научиться.

Младшему ребенку в семье естественно обожать старшего. Для ребенка старший брат или сестра - это абсолютно восхитительное сверхсущество, которое умеет огромное количество вещей, которых сам ребенок не умеет и которым мечтает научиться.

Причем в глазах младшего старший ребенок умеет делать какие-то вещи, которые родители никогда не делают. Например, родители обычно не прыгают на одной ножке. Как-то не знаешь даже, умеют они или нет. То есть у любого младшего ребенка к старшему по определению, авансом, задаром, есть огромный кредит восхищения. Он существо высшего порядка.

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Это можно использовать для того, чтобы улучшать отношения детей. Когда-то просто подчеркивать достоинства старшего, создавать такой немного культ личности старшего - как умелого, сильного, знающего, умного. Немного поднимать его на пьедестал.

А старшему говорить о том, как младший на него смотрит, как младший им восхищается, как младший его любит, как он его ждет из школы. Потому что любой старший ребенок - это ребенок, который тоже имеет потребность быть признанным, иметь свое место в семье, быть значимым для семьи.

Если вы хотите немного улучшить отношения (допустим, вы уже понимаете, что все уже не очень хорошо), то надо немного детей друг другу, цинично говоря, продавать. Может быть, немного выдавая желаемое за действительное.

Рассказывать старшему о том, как младший его любит, как он его уважает, как он ему доверяет. Обязательно выражать признательность за все те случаи, когда старший вам помогает с ним. Обязательно говорить о том, как хорошо старший с ним справляется. Обязательно должно быть не про то, какой ты такой сякой, не досмотрел, что он испачкался, а про то, как ты хорошо справляешься. "Смотри, я никак не мог(ла) младенца плачущего утешить, а ты пришел, и он сразу заулыбался". Отмечать такие моменты. Показывать, что у старшего хорошо получается.

источник фото tumblr.com

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А младшему продавать старшего, как немного супермена. Условно, если надо сделать что-то в телефоне: "Иди к брату или сестре, она или он наверняка знает". То есть, это компетентные, интересные люди, которые много чего знают, и "ты, когда вырастешь, будешь таким же". То есть важно подчеркивать сильные, ресурсные стороны, а не наоборот. Потому что часто родители циклятся на недостаточной ответственности старшего или недостаточной послушности младшего.опубликовано econet.ru

Автор Людмила Петрановская

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