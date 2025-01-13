Как сделать миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ сахара

наете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара

Ингредиенты:

90 гр очищенного миндаля (замочить на 2 часа в воде, промыть и просушить, затем очистить),

2 столовые ложки агавы или кленового сиропа (или меда),

2 столовые ложки растопленного кокосового масла,

цедра и сок от одного апельсина,

50 гр кокосовой стружки для обсыпки.

Приготовление:

Смешать все составляющие в комбайне в течение пары минут до пастообразной консистенции.

Переложить в миску.

При необходимости убрать в холодильник на 10-15 минут, чтобы масса стала потверже.

Скатать из массы небольшие шарики и обвалять их в стружке.

Хранить в холодильнике.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet