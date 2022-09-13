ЗАЧЕМ мужчине женщина

Про мужчин нас обманули, девочки. Хотя никто не собирался, и всё прописано буквами довольно честно, но истолковано криво, зато убедительно!

Про мужчин нас обманули, девочки. Хотя никто не собирался, и всё прописано буквами довольно честно, но истолковано криво, зато убедительно!

Но я разобралась, наконец, рассказываю.

Смотрите, как там было с Адамом: изготовили из чего было – из земли. Как и всех животных, между прочим!

Потом, вдруг, коллектив авторов приходит к выводу: нехорошо быть человеку одному, помощника ему надо. А кому обычно помощь нужна бывает - тому, кто сам не справляется, не тянет, ресурса маловато, слаб человек и всё такое.

И дальше интересное: решив, что человеку нехорошо одному, агентство, создавшее продукт «Адам» приводит к нему всяких животных – сотворенных, между прочим, из земли, как и мужчина – чтобы он дал каждому имя.

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Прототип справляется с задачей просто отлично, молодец, но креативный отдел при этом делает странный вывод:

"И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему"

Впрочем, логика креативного отдела понятна: прототип — из земли, животные — тоже из земли, так что принцип однородности должен сработать. А он не сработал.

Но вернемся к генезису женщины. Когда, согласно мифу — надеюсь, все понимают, что миф — это не то, чего не было, а гиперконцентрированное то, что было? — так вот, когда среди животных помощника человеку не нашлось, то родилась идея более тонких технологий: помощника для прототипа было решено создать не из земли, а из более совершенной материи – из самого прототипа.

Микеланджело Буонарроти "Сотворение Евы"

То есть, девочки, вы понимаете разницу в происхождении нас и нашего исходника, да? И что это разница не в пользу исходника тоже понимаете, да?

Вот это «мы из другого теста» — это так трагично на самом деле, я щас разрыдаюсь! Ведь насколько мужчина отличается от комка земли, настолько мы отличаемся от мужчины. А всё потому, что у креативного отдела шаг преобразовательной мощности неимоверен! До чего ни дотронется – то трансформируется неузнаваемо. Был ком земли – стал мужчина, была кость рёберная – стала женщина. А что нам с этим делать потом всю жизнь? Чем и как заполнять эту бездну?

И вот мы – дважды гениально получившийся продукт – вручаемся в качестве помощника мужчине. Это примерно как очеловеченный MacBook Air вручается Йети или даже не знаю кому, чтобы не обидеть. Кто там из средневековых мужчин, например, самый продвинутый был? Ну, вы понимаете идею, да.

Разве удивительно, что мужчины до сих пор не знают, на какие кнопки в нас нажимать, чтобы себе на пользу?

Они ведь по всей клавиатуре нам двумя руками всякий раз делают имсовылфжисгуцимншмпжср, и принимают независимый вид, трепеща, что вот щас их унизят опять, а ведь они молодцы, и со всем, что им по-настоящему однородно, справляются лихо и четко. Как тогда, когда их прототип Адам давал имена животным: он всё про них сразу считывал — потому что они были из земли, как и он.

А женщина – она непостижимая. Она из мужчины сделана, но в ней от мужчины только ребро, а все остальное-то догонялось за счет божественного гения!

И кстати, вполне возможно, что мужчина сам виноват, что в женщине столько мало от него, и столько много не от него.

Ходят слухи, что когда креативный отдел сообщил Адаму, что собирается создать для него новый продукт «Женщина» и продукт будет хорош, и хорош весьма, и будет мужчину:

любить-обожать,

во всём понимать и слушаться,

во всем поддерживать,

дарить неземные наслаждения,

вкусно кормить,

никогда не истерить,

не ПМС-ничать и голова не болит,

то Адам спросил:

— А во что обойдется мне такая «Женщина»?

— Для того, чтобы изготовить такую Женщину, я возьму у тебя руку и ногу, — был ответ.

— Господи, а ребра не хватит? — заторговался сразу Адам.

Остальное, девочки, мы знаем.

P.S. Чур, это не шовинистический текст! Чур, он просто смешной! опубликовано econet.ru

Автор Лара Галль