Корзинка сокровищ: отличная игра и получение сенсорного опыта ребенком

Ребенок начинает получать сенсорный опыт с момента рождения, когда мама впервые берет его на руки. Потом он вдыхает успокаивающий запах ее кожи. Ребенок впитывает все изображения, звуки и запахи, прикосновение одежды к своей нежной коже, первые кусочки твердой пищи, которую он пробует. В первые годы дети чрезвычайно наблюдательны. Все, что малыш видит, оставляет впечатление, стимулируя работу головного мозга и нервной системы.

Ребенок начинает получать сенсорный опыт с момента рождения, когда мама впервые берет его на руки. Потом он вдыхает успокаивающий запах ее кожи. Ребенок впитывает все изображения, звуки и запахи, прикосновение одежды к своей нежной коже, первые кусочки твердой пищи, которую он пробует. В первые годы дети чрезвычайно наблюдательны. Все, что малыш видит, оставляет впечатление, стимулируя работу головного мозга и нервной системы, а также влияет на ощущение безопасности.

Если ребенок уже может сидеть и держать предметы, ему понравится исследовать «корзину с сокровищами». Это низкая корзина или плотная коробка, наполненная множеством интересных предметов из дома него обихода или живой природы. Они должны быть достаточно крупными, чтобы ребенок не мог их проглотить, без острых краев и всего, что может быть опасным, когда ребенок берет предмет в руки и, возможно, тянет в рот. Детям постарше тоже нравится такая корзина. Не забывайте периодически менять ее содержимое.

Что внутри?

«Корзина» должна вызывать удивление, интерес и предвкушение открытий. Соберите 50–100 предметов, каждый из которых имеет четкие отличительные характеристики: форму, размер текстуру, вес и запах. Полагайтесь на свое воображение и здравый смысл.

Можно взять кошелек, крупную ореховую скорлупу, еловую шишку, щетку, перо, колокольчик, гладкий камень. Младенцы и дети постарше используют все органы чувств, а взрослые привыкли полагаться в основном на зрение. Особенно привлекают малышей предметы с четким цветным узором или рельефной формой, ярким запахом,прохладные на ощупь (например, камень) или производящие звуки, когда их трогают. Для маленького ребенка все становится новым и волнующим открытием.

Идеи «сокровищ»

Металлические: пробка и цепочка, колокольчик, мерная ложка, маленький венчик.

Природные: еловая шишка, губка, косточка от авокадо, перо, крупная галька, ракушка.

Деревянные: ложка, деревянное яйцо, кисточка для выпечки, бельевые прищепки, кирпич, обувная щетка.

Стеклянные: пашотница, баночка для специй, солонка, небольшое пресс-папье, нитка бус.

Из ткани и кожаные: атласные и бархатные ленты, моток шерсти, небольшой мешочек, шелковый шарф, помпон, ключница.

Чего стоит избегать:

мелких предметов, которые можно проглотить;

предметов с острыми краями;

предметов с распущенными нитками или отдельными элементами;

всего, что может быть опасно, если взять в рот;

материалов с неустойчивой окраской.опубликовано econet

(из книги "Энциклопедия Монтессори" Тим Селдин)