Как выбраться из ТОКСИЧНЫХ отношений

Обычно такие истории случаются с девушками 17-20 лет, но ключевое здесь – не возраст, а отсутствие опыта и заниженная самооценка. Если вы чувствуете, что начинаете ставить отношения выше себя, значит, любовь завела вас в ловушку. Вот опыт и советы женщин, сумевших выйти из сумрака.

Блогер Марина Харитонова считает, что книгу «Сумерки» Стефани Майер нужно в обязательном порядке советовать прочесть школьницам: «И объяснять, что если встретишь такого, как Эдвард, — сразу беги в другую сторону, несмотря на красоту и дорогую машину».

По статистике, каждая третья девушка или женщина хотя бы раз в жизни проходит через токсичные отношения – агрессивный партнер с необъятным самомнением постепенно разрушает нашу уверенность в себе. Марина пережила такой опыт в 19 лет: «Рядом не было никого, кто мог бы объяснить, что происходит, — вспоминает она. – Только позднее, работая волонтером в приюте для женщин, переживших насилие, я поняла, с чем столкнулась». Ниже Марина рисует портрет жертвы и агрессора на примере отношений Бэллы и Эдварда из «Сумерек».

Прошлое

«Бэлла – семнадцатилетняя школьница, живет с отцом, но они практически не общаются. Родители развелись, когда она была маленькой и до переезда к отцу в 17 лет Бэлла виделась с ним только на летних каникулах. «Одно из лучших качеств моего отца Чарли – ненавязчивость», — говорит о нем Бэлла.

Мать девушки – добрая и любящая, но патологически неорганизованная, инфантильная женщина, за которой дочери приходилось присматривать, как за маленькой.

Сама Бэлла страшно закомплексованна. Внешне она привлекательна и пользуется успехом у молодых людей, но сама себя красивой не считает. В школе ей кажется, что все на неё смотрят, ей все время стыдно и неуютно. Она считает себя заурядной, трусливой, неуклюжей и скучной.

Именно таких — закомплексованных, неопытных, недополучивших внимания родителей (в силу родительской инфантильности, эгоизма, или отсутствия развитой материнской/отцовской любви) девушек — ищут себе в жертвы агрессивные мужчины, желающие контролировать женщину. Таков Эдвард.

Агрессор

Он сразу начинает отношения с Бэллой на своих условиях — сначала грубо отшивает её, а потом спасает жизнь и заваливает вниманием и комплиментами, говоря о том, какая она особенная, необыкновенная и лучше всех других девушек на свете за последние сто лет. Грубости девушка прощает, а вниманием упивается — как же, ведь она считает себя недостойной.

Почти сразу отношениям задается слишком серьёзный тон. Бэлла — его судьба. Теперь он с ней на веки веков. У них — не просто школьный роман, а всё серьёзно. Это типичное поведение агрессоров — такие мужчины признаются в любви на первом или втором свидании, говорят, что никогда не испытывали ничего подобного. Неопытные женщины заглатывают наживку — чересчур быстрые признания их не настораживают.

Эдвард ведет себя с Бэллой, как хозяин, — часто игнорирует её пожелания и указывает ей, что делать. Иногда он даже берет ее на руки и несет туда, куда считает нужным. Это характерная черта мужчин-«контролеров» — она говорит, что не голодная, а он ей — что надо поесть. В конце первой книги он везет её на бал, на который она не хотела идти, одетую в одежду и обувь, в которой ей неудобно.

Возлюбленный следует за девушкой везде, следит за ней, даже ночью забирается в её комнату посмотреть, как она спит. Однако Белле всё это льстит. И это тоже типично — по неопытности многие люди воспринимают нездоровое контролирующее поведение как сильную любовь и внимание.

В то же время Эдвард не спешит развеять комплексы девушки по поводу её беспомощности. Он твердит, что за ней нужен присмотр, что она везде найдет проблемы и покалечится. Всё это подается как «забота». Основное выражение по отношению к Бэлле — усмешка. Он насмехается над ней, когда она обижена, когда смущена, когда злится.

У Эдварда явно проблема с агрессией — он то и дело сжимает кулаки, рычит, стискивает зубы, грозится убить тех или иных «плохих» людей. Так же часто он говорит, что может убить саму Бэллу — ведь он опасный вампир. Предупреждает, что им не надо быть вместе, что он плохой парень, и вообще будь он порядочным мужчиной — ему стоило бы уехать от неё подальше навсегда. Таким образом, он держит Бэллу в постоянном страхе — любимый причинит физическую боль или убьет, или, еще хуже, — уйдет навсегда!

Несмотря на все это, Бэлла воспринимает их отношения как несказанное счастье и незаслуженную удачу. Она считает Эдварда богом или, по крайней мере, ангелом. Его «ангельская» красота упоминается почти в каждом предложении. Она все время извиняется перед ним, хотя извиняться, как правило, не за что. Извиняется, что «провоцирует», — классика подобных отношений. Мало того, она его жалеет: «Я всей душой переживала его страдания. Даже теперь, когда он признался в своем желании убить меня»…

К чему в итоге приводят такие отношения, если во время не выбраться? Для Бэллы — ранний брак, беременность и уход в изолированную секту. Большинству женщин за роман с агрессором приходится платить годами боли и разрушенной уверенности в себе».

«Ходишь по премьерам – а обещала умереть без меня»

Русская модель Анна Щербинина пережила токсичные отношения в реальности. Рассказывая в интервью журналу «7 дней» о своем романе с сыном Алена Дэлона актером Энтони Делоном, она призналась, что его желание контролировать и чувство собственничества проявились сразу же и граничили с безумием:

— Первое, что сделал Энтони, когда мы начали жить вместе, — ограничил мою свободу. Я должна была отчитываться обо всех своих передвижениях, звонках и встречах. О том, что мне надо работать, он и слышать не хотел! По мнению Делона-младшего, женщина должна принадлежать ему безраздельно…Недоверие и ревность день за днем подтачивали нашу любовь. Доходило до абсурда: в какой-то момент Энтони запретил мне выгуливать собаку, потому что боялся, что во время прогулки я могу с кем-нибудь познакомиться.

Еще одна характерная черта мужчин-контролеров – инфантильность. «Энтони в свои сорок восемь частенько ведет себя так, будто ему восемь, — вспоминает Анна. — Нет, он самостоятельный, сам платит по счетам, сам готовит, убирается в доме лучше всякой уборщицы. Но он, как ребенок от мамы, требует к себе беспрерывного внимания. Корни этой зависимости в его детстве».

Эгоистичный до крайности, такой человек способен расчетливо ударить по больному месту и, не задумываясь, бросить в минуту опасности. Когда Анна сломала ногу и попала в больницу, Энтони несколько раз заходил в больницу. «Однажды он пришел в особенно плохом настроении…мы поссорились. И тогда он сказал очень обидные слова: мол, неизвестно, буду ли я когда-нибудь нормально ходить или останусь хромой на всю жизнь. «Ты катишься вниз, так катись туда и дальше! Счастливого путешествия!» — закончил Энтони свою речь и хлопнул дверью. Больше он не появлялся. Так закончилась наша романтическая сказка.

Впервые оказавшись дома — нога еще не разгибалась, но меня стали отпускать на ночь, — я разрыдалась. Я никогда еще не ощущала такой обиды и пустоты одновременно. У меня не было работы, поскольку из-за травмы я не могла сниматься. У меня не было друзей — Энтони почти всех разогнал своей ревностью. Но больше всего на свете в тот момент я нуждалась в поддержке любимого человека. Мне нужен был Энтони, а он меня предал — точно так же, как когда-то его предал отец. Круг замкнулся. Несколько дней я ждала его звонка, но вскоре потеряла надежду…

…После Нового года позвонил Делон — предупредил, что заедет, заберет какие-то свои вещи. Видимо, он видел мои фотографии в светской хронике, потому что сказал поразившую меня фразу: «Вот видишь! Я же говорил, что ты обманщица. Ходишь по премьерам, а обещала умереть без меня».

В этих словах — вся его суть. Его женщины не должны существовать без него. А уж тем более — так откровенно радоваться жизни. Приехав, он предложил поговорить и отвез меня в роскошный ресторан, где я выслушала много красивых слов — что без меня ему трудно дышать, что его сердце обливается слезами…

Но нет, я к нему не вернулась. Я знала, что за искренним смирением таятся все те же демоны: обиды на отца, ревность к моей работе. Я знала, что все закончится плохо. А у меня, наконец, появились мечты, появились новые цели в жизни».

Выйти из сумрака

Нью-йоркская журналистка и блогер Сэди Дойл (Sady Doyle), пережившая токсичные отношения, выработала для себя несколько правил, которые помогут выбраться, если вы чувствуете, что отношения с любимым человеком вас разрушают.

1. Выучите термин «Газовая лампа»

В здоровых отношениях никто никого не контролирует. Если вас пытаются контролировать — как вы себя ведете, что думаете и чувствуете о себе — это не любовь.

Контролирующее поведение партнера может быть очевидным и принимать крайние формы: например, он следит, сколько вы тратите, указывает, как вам одеваться, требует, чтобы вы перестали видеться с семьей или друзьями. Угрожает наказанием в случае неповиновения. Если происходит что-то из этого списка, значит, вы подвергаетесь насилию – нужно уходить как можно быстрее, только так его можно остановить.

Если вам вредят открыто – вы можете уйти. Но если вам лгут, подтасовывают факты, намеренно искажают ваши слова – трудно сразу разобраться, что происходит. Партнер исподволь уничтожает нашу способность мыслить и действовать здраво, играя на чувстве вины. Этот вид манипуляции получил в психологии название «газовая лампа», в честь одноименного голливудского триллера с Ингрид Бергман, в котором муж пытался заставить жену поверить, что она безумна.

Манипулятор постоянно меняет правила игры или создает ситуацию, в которой невозможно выиграть – от вас требуют выполнить противоположные задания, и вы будете наказаны, если не справитесь с тем или другим.

Открытый сценарий: «Ты ленивая, поэтому тебе надо больше сидеть над учебниками дома. И ты обо мне совсем не заботишься, поэтому я хочу, чтобы ты брала трубку, когда я звоню тебе во время домашних занятий».

Скрытый сценарий: «Я хочу, чтобы у моей девушки был хороший вкус, поэтому никогда не носи юбку, которая мне не нравится. А если у тебя хороший вкус, тебе не нужно даже спрашивать, какие юбки мне нравятся». Что бы вы ни сделали, вы проиграете.

«Газовая лампа», как ржавчина, разъедает наше чувство реальности, разрушает самооценку и низводит нас до депрессивной, полной страхов и ненависти к себе истеричной личности. И тут партнер объявляет, что обращается с вами плохо, потому что вы истеричка или сумасшедшая.

2. Не вините себя

Когда мы понимаем, что с нами обращались плохо, первая реакция обычно — смятение, растерянность и тревога. Мы часами анализируем слова и поведение любимого, пытаясь понять, почему он так поступил?

«На самом деле причина только одна, — говорит Сэди Дойл. – Ваша доброта и великодушие. Плохие люди не попадают в токсичные отношения. Наоборот, они случаются с хорошими людьми – ваше великодушие используют против вас».

Те, кто плохо с вами обращаются, говорят, что вы этого заслуживаете, потому что эгоистичны, недостаточно заботливы или слишком требовательны. На самом деле, люди вступают в отношения со склонными к контролю или откровенно агрессивными линостями не потому, что им не хватает сочувствия, прощения или терпения. Наоборот, у них слишком много сочувствия, прощения и терпения. Вы настолько доброжелательны, что видите хорошее в вашем партнере даже тогда, когда никто больше не видит. Он давно понял, что вы будете мириться с вещами, которые другие на вашем месте не потерпели бы.

3. Не поднимайтесь по эскалатору

«Вы не можете заставить этого человека быть с вами порядочным, честным, справедливым, — предупреждает Сэди Дойл. – Я повторяю: вы не можете заставить его вести себя с вами порядочно. И вам не нужно даже пытаться. Все, что нужно, – уважать себя и твердо верить, что вы добрая, справедливая и достойная доверия личность. Я знаю, это не просто, — сама сбивалась с пути несколько раз. Но глубже всего я увязала, как раз когда пыталась заставить того, кто вел себя по отношению ко мне непорядочно, обращаться со мной хорошо».

Правда в том, что такие отношения не зря называют «токсичными». Мы заболеваем из-за них. И чем дольше продолжаем роман, прощаем или пытаемся заставить партнера осознать последствия его или ее поведения – тем сильнее заболеваем и хуже себя чувствуем.

Очень трудно реагировать здраво, находясь внутри нездоровых отношений. Если кто-то постоянно извращает ваши слова или обвиняет вас, со временем вы начинаете думать, что подтасовка фактов и обвинения — способ выиграть спор.

Если кто-то хочет доказать, что вы подлый или слабый, он или она будут делать и говорить вещи, которые выведут из равновесия любого здравомыслящего человека – партнеру хочется увидеть, что вы ранены и потеряли спокойствие. И тогда вы станете тем, кто разжигает конфликт. В ярости вы будете кричать страшные вещи, вы будете плакать дни напролет, совершать подлости, чтобы отомстить, и совершенно потеряете себя – все потому, что вы думали, что есть какой-то способ заставить этого человека быть справедливым.

Но его нет – даже «прости меня» вы от такого человека не дождетесь. Все, что вы можете сделать, — это верить в следующее:

4. Ты не имеешь надо мной власти

В американском фильме «Лабиринт» юная Сара влюбляется в героя Дэвида Боуи — а кто бы не влюбился? Герой Боуи тоже явно неравнодушен к Саре. Из-за этой любви Сара попадает в очень запутанный и опасный лабиринт. Загадки, монстры, ужасы и посреди всего этого стоит Дэвид Боуи и говорит: «Я прошу так немного. Просто бойся меня, люби меня, делай, как я говорю, и я буду твоим рабом». Вот они, главные слова, которыми каждый токсичный партнер кормит свою жертву.

«Лабиринт» — очень поучительный фильм, — считает Сэди Дойл. — Потому что в конце выясняется, что бояться, любить и делать, как велит любимый, Саре вовсе необязательно. Ей даже не нужно искать выход из лабиринта. Все, что нужно, — посмотреть ему в глаза и сказать одну вещь. Прежде чем сказать ее, Сара произносит немало фраз: сколько всего он заставил ее пережить, и что она оказалась невероятно сильной («через опасности и испытания без счета я сражалась и пробивала себе здесь дорогу», «моя сила духа такая же сильная, как твоя, и мое царство такое же великое»).

Но все это лишь потеря времени, пока Сара не говорит единственное, что имеет значение: «Ты не имеешь надо мной власти». Ей просто нужно было сказать эти слова, и осознать, что это правда. И тогда лабиринт распадается, и она оказывается дома.

Вы тоже доберетесь до дома. Вы уже там: вы сами контролируете свою жизнь. Все, что нужно, – помнить об этом. И картина в голове начнет проясняться». опубликовано econet

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