«Он изменится!» и другие опасные женские иллюзии

Чем опасны женские иллюзии? А тем, что они, застилая наши глаза, отбирают у нас время...

Как мы, женщины, любим смотреть на мир через призму, меняющую реальное восприятие действительности. С каким только энтузиастом мы придумываем сказку, в которую так хочется верить!

И если бы все ограничивалось простыми мечтами, но мы начинаем принимать желаемое за действительное, а это неизбежно приводит к женским иллюзиям, и как следствие – к слезам, обидам и депрессиям. И это, кстати, в лучшем случае. В худшем – к потерянным возможностям, растрачиванию своего времени, сил и здоровья. Нам ведь кажется, что жизнь впереди, а сейчас – это так, репетиция.

Иллюзии безжалостно застилают нам глаза, а когда нам удается смахнуть с себя всю ненужную шелуху, часто оказывается уже поздно.

Чтобы не допустить власть женских иллюзий над своей жизнью, давайте познакомимся с ними поближе.

3 вредные женские иллюзии

1. Он изменится.

Если вы встречаетесь с мужчиной, и вам не нравится, к примеру, его дурные привычки, отрицательные черты характера, грубое поведение или что-то еще, то думать, что главное выйти за него замуж, а потом он изменится – иллюзия. Конечно, это возможно, при условии, что вы будете меняться к лучшему сами, а он, глядя на вас, тоже потянется к переменам. Но мы сейчас говорим о распространенных женских иллюзиях, а понимание, что нужно сначала измениться самой, есть далеко не у всех женщин. А вот надежды на то, что «со мной он не будет таким» — явление довольно распространенное. Даже если при будущей жене мужчина неуважительно общается с другими женщинами, а особенно с матерью, многие представительницы прекрасного пола предпочитают думать, что с ней он будет вести себя исключительно вежливо. Это иллюзия!

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В пример хочу привести свою подругу: она уже второй год пытается построить серьёзные отношения с мужчиной, который очень любит свою свободу, друзей, баню по средам и субботам и рыбалку по воскресеньям. И хоть на словах он очень хочет семью, три дня в неделю он свято проводит со своими друзьями, даже если на эти дни припадают праздники или значимые даты. Подруга же моя упорно не хочет понимать, что так будет продолжаться и дальше, а все надеется, что он изменится. Но если он сейчас «плюет» ей в душу и оставляет одну на каждые выходные, то что изменится, когда она поменяет статус «невеста» на статус «жена»?

2. Он на мне женится.

Эта очень распространенная женская иллюзия застилает пеленой глаза девчонок и отбирает у них прекрасные молодые годы, а потом оставляет в душе боль и разочарование. Статистика показывает, что если мужчина не предлагает руку и сердце в течение двух-трех лет, то вероятность того, что он на это все же решится, очень маленькая. Понятно, что девушка за это время сильно привязывается к объекту любви, и предполагаемая боль от расставания, страх остаться одной заставляют ее ждать заветного предложения. Но ведь многие так ждут пять, и десять лет. А у мужчины всегда есть аргументы: то денег маловато, то жилплощадь маленькая, то кризис в стране.

Я знаю одну молодую женщину, которая ждет уже больше 10 лет. Они познакомились, когда ей было 25 лет. Сейчас ей 37. А они все встречаются, иногда она у него остается, иногда он у нее. Он заставляет ее предохраняться, чтобы не дай Бог не зачать ребенка, сейчас ведь еще не время. А время у нее тикает, пройдет еще 5 лет, и родить ребенка будет уже трудно. Но она продолжает ждать заветного предложения руки и сердца, пышной свадьбы и обручальных колец, мечтает о маленьком чуде, которое будет называть их мамой и папой.

Такие женские иллюзии ломают судьбы, забирают время и оставляют лишь пустоту. И в жизни, и в сердце. А ведь таких женщин много! Пусть будет больно снимать розовые очки сейчас, зато у вас будет шанс создать счастливую и прочную семью!

3. Он мне не пара.

Как ни странно звучит, это тоже распространенная женская иллюзия! Когда девушка мечтает об идеальном муже и наделяет его в своем воображении целым перечнем положительных качеств, то при знакомстве с обычным мужчиной, начинается невольное подсознательное сравнение. И реальный мужчина проигрывает виртуальному! Практика показывает, что в 90% случаев ваша судьба находится рядом с вами, просто вы ее не замечаете, так как предаетесь иллюзиям.

Так моя бывшая одноклассница «перебирает» мужчинами, и каждый раз после каждого нового знакомства говорит: «Нет, он слишком спокойный», «Нет, он слишком шумный», «слишком жадный», «слишком разговорчивый»… Она до сих пор одна, хотя рядом с ней находится ее лучший друг, которому она всякий раз рассказывает про свои неудачные свидания, а он с печалью, не угасающей надеждой в глазах и немым обожанием ее слушает…

Посмотрите на свою жизнь со стороны, постарайтесь увидеть ее чужими глазами. Нет ли у вас женских иллюзий?опубликовано econet.ru

Автор Юлия Кравченко

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