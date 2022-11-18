Все Не случайно

Первое – примите ситуацию как есть. Второе – (ментальный труд) обнаружьте и осознайте ошибку, которая явилась причиной неприятной ситуации.

Первое – примите ситуацию как есть.

Например, я сам привлек данную ситуацию в свою жизнь, поступками, словами, мыслями. Тем самым вы берете на себя ответственность за свое деяние и открываете дверь мудрости. Это единственный путь к просветлению.

Решили переложить ответственность на кого либо – пошли дорогой, ведущей к духовной деградации. Там роста нет.

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Второе – (ментальный труд) обнаружьте и осознайте ошибку, которая явилась причиной неприятной ситуации. Возможно, понимание придет не сразу, но размышления принесут свои плоды, это будет как озарение. Помните, что ничто не случайно, поэтому своевременно затыкайте рот своему Эго, которое будет пытаться прекратить анализ. Здесь нелишним будет вспомнить, что вы говорили оппоненту в неприятной ситуации. Примерьте обвинения на себя – не ваше ли это пальто? Если в человеке вас что-то раздражает, значит, это есть у вас. Стучите и откроется…

Третье – духовная работа над собой – искоренение обнаруженной причины - аспекта Эго. Техник много, можно просто, контролируя мысли, отслеживать проявление данного аспекта Эго и осознавать (принимать), и он постепенно исчезнет. Также можно целенаправленно практиковать противоположность данному аспекту. Пробуйте различные варианты. Внешняя реальность – это проявление вашего внутреннего мира.

Желание изменить мир или другого человека – проявление Эго чистой воды. Поэтому искорените в себе любые попытки делать это и думать об этом. Понимание, что ничто здесь не случайно, значительно ускорит ваш путь. Окружающий мир изменится тогда, когда изменится ваш внутренний мир! опубликовано econet.ru

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet