Как приготовить салат из авокадо и апельсина

Данный рецепт салата из авокадо с апельсинами рассчитан на приготовление всего одной порции салата, поэтому если хотите приготовить больше, увеличивайте количество компонентов.

Приготовить красивый и выглядящий как ресторанный салат из авокадо с апельсинами в домашних условиях абсолютно не сложно. Многое зависит от нарезки фруктов и овощей. Чем лучше режут ваши ножи, тем проще приготовить и сотворить какую-нибудь красоту на тарелке. Конечно же, нужно еще включать свое воображение, когда украшаете блюдо, раскладываете все компоненты в тарелке.

Данный рецепт салата из авокадо с апельсинами рассчитан на приготовление всего одной порции салата, поэтому если хотите приготовить больше, увеличивайте количество компонентов.

Ингредиенты:

Апельсин — 1 штука

Авокадо — 1/4 штуки

Красный болгарский перец — 1/4 штуки

Помидоры черри — 6 штук

Салат "романо" и "фризе" — по вкусу (можно использовать айсберг и другие)

Соль, перец — по вкусу

Сок лимона — по вкусу

Сок апельсина — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Приготовление:

1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

2. Нарезаем салаты произвольными кусочками.

3. Складываем их в салатницу и добавляем тонкой соломкой нарезанный болгарский перец.

4. Апельсин разрезаем пополам. Одну часть оставляем для заправки. Остальную половинку режем на дольки, очищаем от шкурки и достаточно крупно нарезаем, кладем в салатницу.

5. Авокадо промываем, очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Кладем в салатницу.

6. Черри нарезаем пополам.

7. Все салаты красиво укладываем и поливаем заправкой, которую готовим из столовой ложки оливкового масла, смешанной с соком половины апельсина и соком лимона (по вкусу), а также с солью и перцем.

Готовьте с любовью! econet