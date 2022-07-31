Как вырастить из сына настоящего Мужчину

Недавно мой 5-летний сын решил приготовить блюдо. Взял настоящую сковороду, налил настоящего масла, накрошил настоящего хлеба, поместил все это на огонь (ну здесь я помогала) и стал ожидать чуда!

Недавно мой 5-летний сын решил приготовить блюдо. Взял настоящую сковороду, налил настоящего масла, накрошил настоящего хлеба, поместил все это на огонь (ну здесь я помогала) и стал ожидать чуда!

- Мам, вкусно у меня получится?

- Конечно.

- Ты веришь в меня?

- Конечно, верю!

А после торжественного поедания получившихся гренок, моего восхищения (ну здесь я старалась) случился следующий диалог:

- Как это я так смог?

- Видимо, ты у меня очень талантлив.

- Ну да, вот такой я родился. Ты можешь гордиться своим сыном!

Ну каково это Вам? Ведь ему только 5 лет...

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Да ничего подобного! НЕ ВАЖНО СКОЛЬКО МУЖЧИНЕ ЛЕТ - ОН ЛИБО МУЖЧИНА, ЛИБО - НЕТ!

Или насколько ему ПОЗВОЛИТЕЛЬНО БЫТЬ МУЖЧИНОЙ в данный отрезок времени?

Ведь мы, женщины, жалуемся, что нет настоящих Мужчин, перевелись, вымерли как мамонты.

Но КТО взращивает, скажите мне, этих женственных мужчин?! Кто не дает им того, что им так жизненно необходимо? Принятия! Свободы! Ощущения нужности! Веры в него! Восхищения его подвигами!

Ведь если еще в детстве они не скрывают свои потребности:

ожидание веры ("Ты веришь в меня?"),

ожидание принятия ("Ну вот такой я родился"),

ожидание свободы (мне позволят совершить подвиг - приготовить блюдо),

ожидание восхищения ("Ты можешь гордиться своим сыном!"),

то уже, будучи взрослыми, просто не захотят чувствовать БОЛЬ, когда в них НЕ верят, НЕ нуждаются в них, НЕ принимают их, НЕ восхищаются их поступками.

И тогда возникает это пресловутое отсутствие мужественности...

Но ведь ожидая мужественности, желательно и самой проявлять ЖЕНСТВЕННОСТЬ.

И тогда у нас будут вырастать счастливые сыновья, способные в дальнейшем сделать счастливыми свои семьи.опубликовано econet.ru

Автор Жанна Вальшина

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