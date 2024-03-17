Мое сердце вернулось домой...

Мое сердце наконец вернулось к тому, кому принадлежит. Мое сердце больше не гонится за тобой, больше не ускоряет свой ритм, когда кто-то произносит твое имя.

Мое сердце наконец вернулось к тому, кому принадлежит. Мое сердце больше не гонится за тобой, больше не ускоряет свой ритм, когда кто-то произносит твое имя.

Мое сердце больше не ждет твоих сообщений или звонков. Оно больше не думает, что ты сможешь его спасти. Мое сердце больше не ждет тебя, чтобы жить дальше, теперь оно бьется в своем ритме, под свою мелодию, учась жить без тебя.

Мое сердце больше не ассоциирует любовь с тобой. Оно не думает, что ты — самая прекрасная лав-стори, которая только могла быть.

Мое сердце теперь пишет свою историю, идет за своими мечтами, радужным будущем, путешествует в новые места, находит новые способы вдохнуть новую жизнь. Мое сердце поняло, что жизнь — это больше, чем любить тебя, больше, чем ждать тебя.

Мое сердце было потеряно с тобой, но теперь оно нашло свой настоящий дом — меня. Потому что я дала тебе свое сердце, думая, что ты будешь заботиться о нем, но у тебя уже есть свое сердце и нет места для моего. Моему сердцу было одиноко с тобой, но теперь оно счастливо и свободно.

Мое сердце больше не ищет тебя в толпе, а ищет новые лица, новые сердца, новые впечатления, мое сердце теперь следует за мной, а не за тобой. Оно не хочет, чтобы ты указывал путь, не хочет, чтобы ты все контролировал.

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Мое сердце больше не хочет, чтобы ты вернулся. Мое сердце хочет, чтобы ты держался подальше, потому что ты разбиваешь его каждый раз, когда становишься ближе. Мое сердце больше не хочет разбиваться, мое сердце исцеляется само, и единственный способ исцелиться — это отпустить тебя.

Мое сердце больше не считает тебя целителем, теперь оно знает, что это ты его разбиваешь, и больше никогда тебе не даст шанса сделать это снова.

Потому что мое сердце не такое глупое, как люди говорят, мое сердце — не идиот, оно не слепо. Мое сердце — настоящее, оно влюбляется и идет за тем, кто заставляет его улыбаться, кто делает его счастливым. Мое сердце прощает и видит лучшее в людях, но оно также знает, когда остановиться, когда развернуться и уйти от тех, кто больше его не хочет

Если бы мое сердце было глупым, оно бы по-прежнему было твоим.

Но мое сердце знает лучше, мое сердце ждет лучшего, но до тех пор оно всегда будет моим, и ты можешь даже не пытаться забрать его снова, потому что как только мое сердце простило тебя, оно больше не будет вспоминать, кто ты или какие чувства ты когда-то в нем вызывал. Оно никогда больше не вспомнит, как сильно любило тебя.опубликовано econet

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