Откажитесь от желания что-то получить и присвоить, любите просто так, ни на что не рассчитывая, и тогда, может быть, произойдёт чудо - полюбят вас

Если вас кто-то полюбил, считайте, произошло чудо.

Даже если ответного чувства у вас не возникло - не пренебрегайте, цените эту любовь очень дорого, относитесь к ней бережно.

Подумайте: ведь это действительно чудо! А вдруг этот человек - последний, кто вас полюбит? Точно так же цените и свою любовь к другому человеку, не превращайте её в отношения зависимости.

Безусловная любовь - любовь без претензий - является единственным шансом вызвать ответное чувство. Откажитесь от желания что-то получить и присвоить, любите просто так, ни на что не рассчитывая, и тогда, может быть, произойдёт чудо - полюбят вас.

Представьте, что вы стоите перед зеркалом мира. Если ваш образ - любовь, в отражении вы получите то же самое. Но если образ содержит желание добиться взаимности, не стоит надеяться увидеть в отражении ответное чувство - зеркало отразит лишь ваши потуги стать любимым. Когда любовь переходит в отношения зависимости, возникает избыточный потенциал - энергетический "перепад давления".

Отношения зависимости определяются постановкой условия типа: "Если ты не женишься на мне (не выйдешь за меня), значит, ты меня не любишь. Если ты меня любишь, значит, ты хороший. Если ты меня не любишь, ты плохой".

Чем сильнее желание обладания, то есть ответной любви, тем сильнее действие равновесных сил, которые сделают всё "назло". Любовь без условий, без права обладания не создаёт отношений зависимости и генерирует созидательную, позитивную энергию.

Только безусловная любовь способна сотворить чудо - любовь ответную. опубликовано econet

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