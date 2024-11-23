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Восхитительный тарт с начинокой из свеклы и феты

Источник: Econet 23 ноября 2024 6750
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Соленый привкус феты и его кремовая текстура идеально подходит для сбалансирования сладкого вкуса свёклы.. Тарт со свёклой и фетой может быть как закуской, так и главным блюдом.

Восхитительный тарт с начинокой из свеклы и феты

Как приготовить тарт «свекла & фета»

Обычно свёклу сочетают с козьим сыром, но для тарта также отлично подойдут маскарпоне, рикотта и фета. Соленый привкус феты и его кремовая текстура идеально подходит для сбалансирования сладкого вкуса свёклы. Бальзамический уксус добавит пикантности, усилит вкус и придаст особый аромат блюду. Тарт со свёклой и фетой может быть как закуской, так и главным блюдом. 

Ингредиенты (на 8-10 порций):

  • 2 большие свёклы (около 400г), очищенные и крупно натёртые 
  • 1 ст. л оливкового масла 
  • 1 красный лук, тонко нарезанный
  • 1/4 стакана бальзамического уксуса
  • 2 чайные ложки тимьяна
  • 1 ст. л. коричневого сахара
  • 150г феты 
  • 2 яйца, слегка взбитые
  • 150 мл жирных сливок

Для украшения:

  • Тимьян 
  • Свежие травы

Для начинки

  • 1,3 стакана (200г) пшеничной муки спельты
  • 100г холодного несоленого сливочного масла, порезанного на кубики

Восхитительный тарт с начинокой из свеклы и феты

Приготовление: 

Чтобы сделать тесто, поместите муку, масло и щепотку соли в кухонный комбайн (либо делайте тесто вручную), мешайте, пока смесь не будет напоминать хлебные крошки. Добавьте 1/4 стакана (60 мл) холодной воды, а затем снова размешивайте, пока смесь не превратится в шар. Заверните в пищевую пленку и охладите в течение 30 минут. Слегка смажьте 23-сантиметровую форму маслом. На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто до 5 мм толщиной, а затем используйте его для того, чтобы покрыть стенки формы. Поставьте в холодильник на 15 минут.

Разогрейте духовку до 180 С. Застелите тесто пергаментной бумагой, засыпьте сырым рисом или используйте кондитерские весы. Выпекайте в течение 10 минут. Удалите бумагу и весы, а затем выпекайте ещё в течение 5 минут (до сухости и бледно-золотистого цвета). Выньте из духовки и дайте остыть. 

Для начинки, разогрейте масло в сковородке на среднем огне. Добавьте лук и 1 чайную ложку соли, затем жарьте, помешивая, в течение 6-8 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте свёклу, уксус, тимьян, коричневый сахар и 1 стакан воды, а затем варите в течение 12-15 минут (помешивая, чтобы не дать пригореть), пока эта смесь не загустеет и не станет мягкой. Охладите. 

Выложите свекольную смесь в форму с тестом , затем покрошите сверху фету. Взбейте яйцо и сливки вместе, а затем вылейте на тарт. Посыпьте тимьяном. Выпекайте в течение 35 минут. Разрежьте на куски, подавайте со свежими травами. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ru/

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