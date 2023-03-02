Скучные жены и занудные мужья, или когда в отношениях СКУЧНО

В мире немало людей, испытывающих скуку от своей учёбы, работы, отношений и жизни в целом. Попытки развеять тоску новизной обычно приносят временный результат, даже если поначалу кажется, что идея сменить одно на другое должна решить проблему.

В мире немало людей, испытывающих скуку от своей учёбы, работы, отношений и жизни в целом. Попытки развеять тоску новизной обычно приносят временный результат, даже если поначалу кажется, что идея сменить одно на другое должна решить проблему.

Скучные жены меняются на радостных любовниц, от занудных мужей сбегают к остроумным и горячим парням, надоевшая работа оставляется во имя "реализации своего предназначения" в собственном бизнесе (непременно интересном и "меняющем мир"), очередная учеба сменяет предыдущую, мелькают люди, события и места обитания, но скука возвращается.

Если получается сохранять интерес и положительные эмоции к значимым сферам своей жизни, то и хорошо, но что делать, если нет?

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Давайте разбираться:

За всю историю человечества создано множество великих литературных произведений, значительная часть которых хранится в крупнейших библиотеках мира. Доступ к бумажным, а иногда и рукописным вариантам редких книг представляет большой интерес для ценителей данного вида искусства, но что будет, если привести в библиотеку годовалого ребенка?

Долго ли он сможет занимать себя томиком Платона без картинок или трактатами Авиценны? Как получить радость от книги, если ещё не умеешь читать? Возможно, погрызть ее, вырвать страницы, бросить и посмотреть, как далеко она может улететь. А если и это будет запрещено, то как тут не заскучать, что с ней делать?

Не кажется ли вам, что в жизни так и бывает: пытаемся получить радость от тех видов деятельности, для которых у нас просто нет "квалификации", потому что не доросли.

Конечно, в отношениях скучно и плохо, если амбиции высокие, а качеств соответствующих нет.

Если продолжить книжную аналогию, то бывает, что любишь книги про космос, а тебя всю жизнь заставляют ботанику изучать, потому что это важнее, понятнее и "все так делают". Или один человек любит читать художественную литературу, второй - научную, и вместо того, чтобы дать друг другу слово, поделиться прочитанным и послушать о том, чего не знают, начинают доказывать друг другу, что научное серьезнее/художественное красивее.

Если не принимать во внимание отличия друг друга в отношениях и взглядах на жизнь, то тут не только до скуки, но и до вражды с войнами можно дойти.

К сожалению, бывает, что люди не познакомились со своим внутренним миром до встречи с другим, партнера тоже толком не узнали, соединились и вроде бы живут вместе, но со временем понимают, что общих тем не имеется, да и желания слушать и слышать, честно говоря, тоже нет. Один мотоциклами и рок-концертами увлекся, вторая в духовную семинарию пошла - остаться парой при диаметрально противоположных интересах не так-то просто.

Любимая книга может быть и одна на двоих, но если застрять на ней и перестать развиваться в других направлениях, однажды может стать скучно.

Читать и перечитывать понравившиеся произведения можно многократно, но когда все шутки выучены, все фразы знакомы, финал известен, книгу лучше поставить на полку и найти другую, чтобы снова было интересно, глубоко и свежо для двоих.

Зачастую мы не предпринимаем своевременных мер для укрепления отношений и пытаемся получить результат, ничего не вложив. Да и вообще, зацикливаемся только на одной стороне жизни, пытаясь закрыть ею все свои потребности, но это тупиковый путь. Если работа раньше нравилась, а теперь нет, в семье было все превосходно, а потом развалилось, жизнь была прекрасна, а стало всё плохо, то может пора перевернуть страницу и перейти к другому рассказу?

Или закрыть с благодарностью то, что взрастило, напитало, заставило многое переосмыслить и двинуться дальше, открыть новую книгу?

Мне кажется, что в отношениях с собой, близкими людьми и окружающим миром скучно становится тогда, когда потенциал и степень его реализации сильно отличаются. Но между амбициями и достижениями находятся качества и умения. Желать можно многого, но если скучно в том, что имеется, стоит задать себе вопрос "есть ли у меня ресурсы для изменений?"

Неудовлетворенные потребности, неумение распознавать свои состояния, недоразвитые навыки приводят к большому количеству резких движений. Мужчины и женщины оставляют своих партнеров, потому что те "слишком спокойные", "слишком стабильные", "слишком серьезные", а им хочется безумств и эмоциональных всплесков. Но состояния "скучно" и "радостно" не определяются внешними факторами, они зависят от внутренней зрелости.

Поэтому у желающих яркой жизни в какой-то момент "качели" идут в обратную сторону, они говорят, что теперь все слишком беспечно, непредсказуемо и нестабильно и хочется вернуться в зону комфорта. Уволились со скучной работы, но бизнес не пошел и стало страшно, потому что детей нужно кормить, кредиты отдавать, на что-то жить - зато точно не до скуки.

Импульсивные решения из детской позиции "мне скучно, хочу радости прямо сейчас" создают обычно больше проблем, чем было до этого.

Зрелому человеку все же не стоит забывать о целесообразности и полезности того, что он делает, и хорошо бы заранее подумать о влиянии своих действий не только на себя, но и на близких людей.

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Сбегать от мужа, потому что с ним скучно, не имея при этом идей и навыков для зарабатывания денег, жилья и планов на дальнейшую жизнь - не слишком благоразумно, рушить пятнадцатилетние отношения с женой из-за отсутствия секса в последний год, не разобравшись в других причинах - сумасшествие, бросать работу при наличии кредитов, детей и отсутствии сбережений с надеждой на быстрые доходы от нового бизнеса - необдуманный шаг.

Если человеку плохо внутри, то внешние перемены могут только отвлечь, но сама проблема не решится. Здоровому человеку нужны задачи по силам, чтобы не надорваться от перегрузок и не заскучать от недозагрузок, а чтобы выбирать именно такие задачи, нужно сначала понять: кто я? какой я? и что могу?

Как говорится "куда бы ты ни шел, ты берешь с собой себя". Сначала с собой договориться, а потом может и не так скучно в семье да на работе окажется. Я желаю вам счастья!опубликовано econet

Автор: Дина Ричардс

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