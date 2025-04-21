6 родительских ошибок или как испортить детям игру

Почему во времена изобилия прекрасных игрушек, направленных на развитие фантазии, самостоятельности и активности, у современных детей большие проблемы с играми? Иногда мы не замечаем, как отбиваем у наших детей охоту играть

Почему во времена изобилия прекрасных игрушек, направленных на развитие фантазии, самостоятельности и активности, у современных детей большие проблемы с играми? Они бывают совершенно не заинтересованы в игре, ждут постороннего участия и не хотят играть сами.

Иногда мы не замечаем, как отбиваем у наших детей охоту играть:

Ошибка 1: Мы покупаем игрушки себе, а не ребенку. Вместо того, чтобы купить ребенку ту игрушку, которая ему нравится, взрослые покупают то, что нравится именно им. А если в детстве у родителей был дефицит игрушек, они гребут их без меры. Такое пресыщение влечет и у ребенка, и, в конце концов, у родителей - скуку.

Совет: пусть лучше игрушек будет немного, но они будут тщательно подобраны в соответствии с возрастом и интересами малыша. Обычные машинки с этой точки зрения лучше тех, что работают на батарейках. А простая кукла лучше говорящей. Чтобы малыш не пресытился обилием игрушек, разделите их на 3 части. 2 из них уберите подальше от детских глаз и время от времени заменяйте игрушки, которыми малыш уже наигрался, на подзабытые.

Ошибка 2: Мы не передаем ребенку инициативу. Взрослые слишком активно организуют свободное время ребенка. Полезное ничегонеделание, возможность просто поскучать и пофантазировать кажутся взрослым пагубными и нездоровыми состояниями. Им кажется, что ребенка обязательно нужно чем-то занять. В результате он теряется, когда никто его не направляет и не старается развлечь.

Совет: взрослые должны предоставить малышу максимум свободы для самостоятельных игр и исследований. Полезно запланировать время для совместных неспешных прогулок в парке. Научите малыша скучать в хорошем смысле этого слова.

Ошибка 3: Мы назначили планшет няней для ребенка. Уже с 1,5 лет малыши смотрят мультики, в 3 года осваивают компьютерные игры. Результат – проблемы с концентрацией внимания, воображением, логикой, трудности в общении. Малыш, сидящий подолгу у телевизора, привыкает получать готовые решения, становится творчески пассивным. Он не может придумывать игры.

Совет: строго контролируйте просмотр передач по жанру и ограничивайте по времени. Не ставьте телевизор в детской. Ребенок начнет охотно заниматься другими делами, если у него не будет возможности смотреть на экран. Проявится интерес к познанию.

Ошибка 4: Мы отдаем предпочтение обучению, а не игре. Модное увлечение ранним интеллектуальным развитием ведет к перенапряжению малыша. Однако и в России, и на Западе всплеска массовой ранней гениальности не наблюдается. Напротив, интеллектуальный уровень детей заметно снижается. Ни занятия, ни учеба не могут дать в возрасте от 0 до 5 лет столько, сколько легко и непринужденно дает игра и эмоционально насыщенное общение.

Совет: предоставьте малышу безопасное пространство (двор, лес, парк, комнату), необходимые предметы, игры и игрушки, время для себя самого и свободу самовыражения. И будьте готовы научить его тому, что понадобится ему для продолжения игры. При этом не следует раньше времени пытаться развить то, до чего малыш еще не дорос.

Ошибка 5: Мы перестали подавать пример. Чтобы организовать любую игровую деятельность, ролевую или предметную, придумать сюжет, нужен образец. И дать его – наша с вами задача: придумать сюжет, подкинуть идею, распределить роли, дать вторую жизнь старым игрушкам. Знают ли наши дети те игры, в которые играли мы? Откуда им знать, если никто не покажет и не научит?

Совет: играть – это не обязательно часами кататься по ковру и имитировать вой пожарной машины. Время от времени интересуйтесь, чем занят сейчас ваш малыш. И по ходу дела непринужденно и ненавязчиво делитесь с ним возникшими у вас идеями. Малыш творчески претворит вашу идею, повернув свою игру в новое русло.

Ошибка 6: Мы воспринимаем игру с ребенком как обязанность. Когда мы начинаем воспринимать игру как обязанность, она перестает быть игрой. Дети интуитивно почувствуют отсутствие энтузиазма, и это лишит их огромной части удовольствия от игры.





Совет: Расположитесь на полу в комнате ребенка, чтобы он в любой момент мог задать вам вопрос или похвастать результатом. Занимайтесь совместным творчеством. Интересуйтесь его игрушками, сочиняйте про них истории. Просто будьте рядом.опубликовано econet

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