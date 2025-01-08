Если ты не можешь дать нежность...

С одной стороны, женщина думает, что мужчина чувствует так же, как и она. С другой стороны, когда речь о действиях в отношениях, она ждет, что проявлять инициативу будет только мужчина.

Холодные женщины

Отследила, как некоторые женщины воспринимают мужчин - своеобразный двойной стандарт.

С одной стороны, женщина думает, что мужчина чувствует так же, как и она. С другой стороны, когда речь о действиях в отношениях, она ждет, что проявлять инициативу будет только мужчина.

Например, женщина ждет, что мужчина будет так же жалеть раненого животного или плачущего ребенка, как она сама. Ждет, что мужчина будет разделять ее переживания, испытывать чувства вины, сожаления, потери и так далее. В общем, женщина ждет, что мужчина будет живым человеком.

Но что касается отношений, то тут все меняется. На первый план выходит убеждение - "мужчина должен". Должен звонить, писать, заботиться, делать подарки и по-всякому демонстрировать свои чувства, а женщина будет благосклонно принимать и через раз благодарить.

Лучше, когда мужчина ведет отношения и проявляет больше инициативы. Хотя если спросить мужчин, многие скажут, что отношения должны быть партнерскими, что оба человека в паре должны выражать свои чувства и желания. Поэтому мужчины, как правило, ждут от женщины эмоционального отклика, ждут тепла, нежности, поддержки. Женщина, во многом, и ценится теми эмоциями, которые отдает в мир, и теми ощущениями, которые рядом с ней испытывают другие люди.

Ожидая от мужчины проявления чувств, женщины отказывают мужчинам в праве получить обратную связь на эти чувства.

Маленькое упражнение ... Я бы предложила женщине поставить себя на место мужчины, который очень активен в отношениях, а женщина занимает, в основном, пассивную позицию. Каково это - писать, писать, писать, а сама открываешь утром телефон - пусто, на твои сообщения то ответят, то нет, то нежно, то чтоб отвязалась, особенно не ждут и очень редко благодарят? Каково это быть в отношениях, когда ты заботишься, а о тебе - на медный грош, потому что ты должна заботиться и нести ответственность? Когда ты даешь поддержку, а время, когда она нужна тебе, даже не замечают, потому что ты должна быть сильной?

Если бы у меня были подобные отношения, я бы сильно задумалась, зачем они мне. Уж не заслуживаю ли я любовь этого человека? Не сражаюсь ли за недоступный объект? И, вообще, почему мне так мало надо от любви?

А женщины нередко держат мужчин на голодном пайке в эмоциональном смысле. Им часто - не привыкать, потому что именно так вели себя с мужчинами их эмоционально холодные или отстраненные матери. И женщины не щедры на доброту и ласку, бывает, именно потому, что и с ними не были добрыми и любящими в родительской семье.

Что я хочу сказать? Изъяны в эмоциональном развитии не следует принимать за норму межличностных и межполовых отношений.

Если ты не можешь дать нежность партнеру, то это не потому, что женщина должна быть гордой или быть королевой, а потому, что ты не можешь дать нежность.

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Если ты не можешь дать эмоциональную реакцию на какое-то движение в свой адрес, то это не потому, что мужчина должен завоевывать, а потому, что ты не можешь дать этот отклик.

В общем, ты поняла. Да и он понял, я думаю, почему постоянно играет в одни ворота. опубликовано econet.ru

Автор Лилия Ахремчик

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