Михаил Литвак: Всё, что есть у нас сейчас – самое лучшее

Чтобы быть в гармонии с собой - нужно научится говорить «да» нескольким факторам. Четыре «ДА» напомнят о самых основных и простых вещах.

Мы все мечтаем быть счастливыми и успешными, но как этого достичь? Чтобы быть в гармонии с собой - нужно научится говорить «да» нескольким факторам. Четыре «ДА» напомнят о самых основных и простых вещах.

Четыре "ДА" для счастья

Первое «да» нужно сказать всему миру, приняв его как есть. Мир не имеет эмоционального содержания, мир такой, каким является, но не такой, каким вы его ощущаете в зависимости от событий в вашей жизни. В мире есть и добро, и зло, и счастье, и катаклизмы, надо принять всё это и осознать, что мир не нужно бояться. Абсолютно все события, как положительные, так и негативные - это наша данность, бояться этого бессмысленно, это всё происходит с нами и без нас. ​ ​

Второй фактор, который нужно осознать – это дар жизни. Жизнь, также как и мир нужно принять, вместе со всеми ее особенностями, плюсами и минусами. В жизни случаются и тревоги, и предательства, и обманы, но это лишь частичка, составляющая нашего бытия. Помимо этого существует множество других аспектов, и все вместе они представляют собой нашу жизнь. Мы можем сегодня иметь всё, а завтра это всё потерять, но и это лишь проявления жизни, каждая неудача – событие, которое нужно принимать и не расстраиваться.

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Старая китайская притча о мудреце и белом коне:

В одной китайской деревне жил старик, он был беден, но единственное, что у него было – это великолепный белый конь. Даже богачи и сам король хотели выкупить коня, но старик отвечал, что не может его продать, так как это его друг, а друзей не продают.

Но как-то утром старик не нашел своего коня в конюшне. Часть людей из деревни сочувствовала старику, а часть злорадствовала. Люди обсуждали то, какое это несчастье потерять коня, но старик оставался спокоен и принимал случившееся достойно.

Через несколько дней конь вернулся и привел с собой ещё десяток красивых жеребцов. Часть людей из деревни радовалась за старика, часть завидовала ему. Теперь все обсуждали как же повезло старику, и что несчастье принесло за собой успех. И только старик не давал оценок происходящему, просто принимал всё, как есть.

Единственный сын старика стал объезжать новых жеребцов и, неудачно упав, сломал обе ноги. И опять часть людей сочувствовала, часть обсуждала и говорила о несчастье. Старик оставался спокоен.

Через неделю в город пришла война и всех мужчин забрали на фронт, кроме сына старика, так как у него были сломаны ноги. И вновь люди говорили, что несчастье сменилось на везение, что старику теперь повезло. Но старый мудрец говорил, что никакое событие нельзя судить, только Бог может это делать. Для нас каждое событие – это данность, жизнь состоит из таких мгновений и наша задача их принимать и проживать, но не осуждать. Осуждать – значит не развиваться, не идти вперед по своему пути, застыть в стороне. Жизнь – это одно долгое путешествие, в котором нельзя застывать.

Третье «да» - это принятие себя – очень важный шаг, который каждый должен совершить. Научиться себя принимать – задача сложная, но для всех посильная. Осознайте себя сейчас, в данном моменте, и примите вот таким, каким вы являетесь, с проблемами и неудачами, победами и поражениями, любовью и ненавистью. Всё это – вы, не нужно пытаться ничего приукрашивать, нужно только принять. Когда у человека не получается это сделать, он может замкнуться в себе, перестать нормально общаться с людьми, а значит и развиваться. В иных случаях человек, не принявший себя, пытается играть какую-то придуманную собой роль, представлять из себя кого-то, не соответствующего действительности.

Четвертое «да» нужно сказать данному моменту. Сделать это сложно от того, что мы часто витаем в облаках, представляем себе лучшую жизнь, мечтаем о чем-то, строим воздушные замки. И забываем о том, что жизнь происходит сейчас, в данный момент. Мы забываем, что всё, что есть у нас сейчас - все события, сложности, люди, дела – всё это – самое лучшее. И всё это нужно принимать и безгранично любить.

Все четыре «да» учат нас любви и доброте, гармонии с собой и с миром, напоминают о самых основных и простых вещах, которые могут сделать нас счастливыми и радостными. Не забывайте каждый день говорить «да» миру, жизни, себе и данному моменту, и каждый день будет дарить вам много приятных эмоций. опубликовано econet.ru

Автор Михаил Литвак

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