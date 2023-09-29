Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли… Было так тихо, что можно было услышать, как они разговаривают.

Четыре свечи

Четыре свечи горели и потихоньку таяли… Было так тихо, что можно было услышать, как они разговаривают. Первая сказала: "Я - спокойствие и, к сожалению, люди не умеют меня сохранить. Думаю, мне не остаётся ничего другого, как погаснуть!". И огонек этой свечи погас.

Вторая сказала: "Я вера и, к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, поэтому нет смысла мне гореть дальше". Едва она произнесла это, подул легкий ветерок и загасил свечу.

Очень опечалившись, третья свеча произнесла: "Я Любовь, и у меня нет больше сил гореть дальше. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех людей, которые их любят больше всего – своих близких". И эта свеча угасла.

Вдруг в комнату зашел ребенок и увидел три потухшие свечки. Испугавшись, он закричал: "Что вы делаете! Вы должны гореть- я боюсь темноты!" И он заплакал.

Взволнованная четвертая свеча сказала: " Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь другие свечи! Я -Надежда!"опубликовано econet

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