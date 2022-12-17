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Обида подобна кислому вину...

Источник: b17.ru 17 декабря 2022 6362
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Наша обида подобна кислому вину, а терпение - чаше. Переполнится чаша, прольется вино – жди беды.Некоторые люди не глотают обид

Обида подобна кислому вину...

Однажды к мудрецу пришел парень и взмолился: -Помоги мне, о мудрейший! Моя семья рушится из-за постоянных претензий, постоянных обид. Я больше так не могу. Подскажи мне, помоги понять как себя вести. 

Притча о чаше терпения

— Принеси завтра кувшин кислого вина, - сказал старец. – И я постраюсь помочь тебе.

На следующий день, когда парень принес кувшин с вином, старец достал несколько чаш разного размера и сказал: 

- Обида подобна этому кислому вину, а терпение - чаше. Переполнится чаша, прольется вино – жди беды. А теперь налей вино в самую малую чашу и выпей.

Парень наполнил чашу, отхлебнул, скривился, но вино допил. 

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Смотри, чаша пуста, обиды нет. Так себя ведет любящий человек, он глотает обиды. Жить с ним легко и приятно, но много ли вина ты сможешь выпить? 

- Нет, - ответил парень. - Скорее всего даже вторую чашу не одолею.

- Получается, что если постоянно подливать вино, человек, каким бы он ни был любящим, рано или поздно откажется пить, и ваши отношения разрушатся. Теперь налей вино в малую чашу. 

Парень начал наливать, но тут мудрец схватил чашу и плеснул вино ему в лицо. Парень остолбенел от удивления, а мудрец сказал: 

- Смотри, чаша опять пуста. Некоторые люди не глотают обид, даже если это маленькая чаша, а тут же отвечают на нее агрессией. У таких нрав вспыльчивый, так что подливать им - себе дороже. 

Мудрец подвинул к парню большую чашу, и, как только тот наполнил ее, вылил вино ему на голову. 

-Так ведут себя терпимые люди. Чаша у них большая, и наполнить ее очень непросто. Но если уж это произошло, жди беды. Осталась самая большая чаша. 

Парень наполнил ее дрожащими руками и сел в ожидании. Мудрец приподнял чашу и оказалось, что в ней есть трещина, из которой на пол закапало вино. 

- Это слезы, - сказал мудрец. – Слезы самых терпеливых и любящих людей. Если не подливать вино, чаша со временем опустеет. Но если она переполнится...

Парень зажмурился в ожидании потока кислого вина, но мудрец отодвинул чашу и продолжил: 
- ... ты потеряешь человека. 

Обида подобна кислому вину...

Парень встал и с поклоном сказал: 

- Я все понял, о мудрейший! 

- Что же ты понял? – спросил мудрец. 

- Либо моя жена поменяет себе чашу...

 - Либо что? 

- Либо я найду себе другую, с чашей более подходящего размера...

- Глупец - вздохнул старец. Лучше заведи себе кувшин поменьше.  

опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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притча вдохновение учитель терпение обиды мудрость

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