Сам себе мучитель

Суть всех внешних конфликтов между людьми кроется, прежде всего, во внутренних противоречиях человека с самим собой
Если у вас проблемы в отношениях, не тратьте время на их постоянное выяснение. Ищите свой внутренний конфликт. Эта короткая дорога к изменениям.
Суть всех внешних конфликтов между людьми кроется, прежде всего, во внутренних противоречиях человека с самим собой. Не будь у меня внутри противоречия по какому-то вопросу, будь у меня по нему «штиль и благодать в душе», мне бы не нужно было разворачивать его во вне и делать достоянием отношений.
Это не значит, что нужно замолчать и перестать прояснять важные чувства, потребности, смыслы. Конечно, это важно.
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Я говорю о тех конфликтах, когда тратится очень много времени на выяснение, люди «ходят по кругу», а воз, как говорится, и ныне там. То есть, ничего в корне не меняется.
Внешние события во многом зависят о того, как мы организованы внутри. И отношение к нам окружающих, и «подбор» этих окружающих, и вообще все, что мы имеем и не имеем в жизни, зависит во многом от того, насколько мы целостны изнутри. Насколько интегрированы наши амбивалентности, насколько наша психика может одновременно вместить те смыслы, которые по факту исключают друг друга.
Конечно, это умение - ощущать и осознавать себя как целостный организм, принадлежит человеку со зрелой психикой. То есть психологически взрослой личности. У детей такого не получается, на каждом этапе развития ребенок познает свой спектр возможностей, и он ограничен.
Внутренние противоречия - это, по сути, то же расщепление. Когда что-то раздваивается на половинки, чтобы легче было это принять, понять, систематизировать. Ребенку в определенном возрасте легче понять, что такое хорошо, а что - плохо, расщепляя мир на хороший и плохой, и особенности мира, людей - также раскладывая на эти две категории. Так хоть как-то можно ориентироваться, чтобы обеспечить себе безопасность и успокоение. Но если для ребенка этого достаточно, потому что рядом есть взрослый, с более сложной психической организацией, то для самого взрослого такого мировосприятия будет мало.
Чем более расщеплена психика, тем более сложно сделать свою жизнь качественной, получать от нее удовольствие. Все время нужно будет с кем-то или чем-то сражаться, все время чувствовать себя либо победителем, либо жертвой и нуждаться в защите.
Многие физически взрослые люди в душе остаются на определенных детских этапах развития. Конечно, это не значит, что они не приспособлены к обычной жизни, очень даже.
Ведь основная детская игра - это манипуляции взрослыми, и многие взрослые могут всю жизнь именно таким образом выживать, манипулируя окружением.
Но любая манипуляция - это очень искривленный контакт с другим человеком. По сути, это не-контакт. Ведь манипуляция призвана обойти волю и сознание другого.
Так вот, такие люди могут быть приспособлены - иметь работу, семью, налаженные социальные связи. Все атрибуты взрослого и социально успешного человека. Но в душе могут чувствовать себя совсем по-другому - испытывать страдания, не находя им причин.
Когда в душе слишком много нерешенных противоречий, которые по большей мере не осознаются, а лишь проявляются определенными состояниями или чувствами, желанием что-то срочно сделать или сказать. Например, в какой-то момент можно переживать сильный физический дискомфорт или чувства - вины, стыда, обиды. Или желание спорить, доказать свою точку зрения. Или сделать что-то назло кому-то, бороться с кем-то, доказывать.
Примером есть пресловутая игра в «да, но...». Когда человек разворачивает какую-то свою проблему другим, и ему начинают давать какие-то рекомендации, часто, кстати, очень уместные, но он на все это отвечает: «да, это хорошо, но...». И дальше следует объяснение, почему «но». И всегда есть эта причина. Мозг ее сгенерирует за доли секунд.
А на самом деле игре в «да, но» предшествует глубоко неосознанный и, тем более, не проговоренный внутренний конфликт. И конфликт этот в одной голове одного человека. И общается он сам с собою. Потому что в этой голове расщепление: есть одна часть, которая говорит: «Надо делать так!». И есть другая часть, которая говорит: «Нет, - вот так!». И разрывает бедную голову на две половины ежесекундно.
Конечно, они сначала были внешними, как все, что впоследствии стало нашей психической реальностью. Они были чьими-то голосами, поступками и действиями. А может быть, даже пожиманиями плечами и ухмылками. И эти все проявления окружающих и были в противоречии между собой. Вот, та же мама или тот же папа могли говорить, что нужно делиться всегда с друзьями, а когда их сын приходил со школы без тетрадки по алгебре, в которой нужно было делать домашнее задание, и которой он «поделился» с другом - мальчика, конечно, ругали. «Чего разбазариваешь свои вещи!» - говорили.
Вот, редко, к сожалению, родители объясняют нюансы, последствия - что будет, если сделать так, что будет, если эдак... В такой ситуации или в такой. Обычно на это времени не хватает, и воспитание ограничивается короткими емкими фразами. И что в итоге имеем? Два послания: «всегда делиться» и «никогда не давать», к примеру. И вот как с этим жить? Что и когда применять? В каких случаях? Не понятно. Вот психика и выкручивается как-то - все время находясь в конфликте с собой. И тратится на это зачастую очень много энергии и сил.
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Человек с неосознаваемым внутренним расщеплением вынужден его помещать в общение с другими людьми. Ну, вот, к примеру. Обманул один человек другого, украл деньги. А потом, когда выяснилось, начал валить на него вину: мол, это ты меня довел, я был вынужден их взять! Из-за чего это происходит? Внутри укравшего борются две части: та, которая, считает, что ему нужны деньги и их легко достать известным способом, и та - которая считает, что воровать - это плохо, стыдно.
Но в отношениях он одну из сторон проецирует на оппонента. А себе оставляет другую, и тогда как-то легче - защищать лишь одну точку зрения, а не сразу две внутри себя.
Или, например, часто бывает: мужчина женат, но желает другую женщину. И, к примеру, желать ее не разрешают внутренние установки. Но когда он все-же разрешает себе реализовать свое желание в какой-то собою же осуждаемой форме, то чтобы как-то избавиться от «букета» сложновыносимых чувств - вины, стыда и т.д., он старается ответственность за содеянное возложить на объект его желания: мол, это все ты короткую юбку надевала, вот я и нестерпел! Тогда один внутренний оппонент проецируется в эту женщину (который, например, говорит: «живи в удовольствие»), а другой оппонент остается себе - «нельзя изменять жене», к примеру.
И так можно разобрать многие конфликты и недопонимания.
Все бы ничего, но наши противоречия мешают строить отношения с окружающими. Сценарии таких отношений - либо разрыв или дистанция (отстранение), либо - вечная борьба, обиды, боль (по кругу).
Поэтому, главной работой является обнаруживать, осознавать и интегрировать расщепленные элементы. То есть, доделывать ту работу, на которую когда-то у родителей или учителей или тех, кто нас растил, не хватило времени или умений. А мы знаем, что 100% на все времени и умений никогда не хватит и что-то точно остается на «собственную доработку».
Алгоритм работы такой: необходимо все противоречия развернуть и «доиграть» себе. То есть, уже со зрелым интеллектом, взрослым взглядом отнестись к тем простым установкам, которые являются присвоенными. Поразмышлять более подробно на все «конфликтующие темы».
Что же есть на самом деле для меня «хорошо» и когда, где и как. И что есть для меня «плохо» - когда, где и как. Это достаточно емкая и трудная работа.
Часто для этого необходим обученный специалист, психолог или психотерапевт, который поможет обнаружить и развернуть внутреннее расщепление. Поможет «договориться» его частям. Когда противоречие перестает отыгрываться внутри, человек, обычно, переживает спокойствие и уверенность, ему более не нужно выкручиваться и что-то скрывать от самого себя и других. Ему понятно и спокойно. Он принимает и свое несовершенство, и несовершенство мира, где, по сути, все противоречиво и царит хаос. Он - как серфингист - лишь «ловит волну».опубликовано econet
Автор Елена Митина
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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