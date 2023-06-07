Сам себе мучитель

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Я говорю о тех конфликтах, когда тратится очень много времени на выяснение, люди «ходят по кругу», а воз, как говорится, и ныне там. То есть, ничего в корне не меняется.

Внешние события во многом зависят о того, как мы организованы внутри. И отношение к нам окружающих, и «подбор» этих окружающих, и вообще все, что мы имеем и не имеем в жизни, зависит во многом от того, насколько мы целостны изнутри. Насколько интегрированы наши амбивалентности, насколько наша психика может одновременно вместить те смыслы, которые по факту исключают друг друга.

Конечно, это умение - ощущать и осознавать себя как целостный организм, принадлежит человеку со зрелой психикой. То есть психологически взрослой личности. У детей такого не получается, на каждом этапе развития ребенок познает свой спектр возможностей, и он ограничен.

Внутренние противоречия - это, по сути, то же расщепление. Когда что-то раздваивается на половинки, чтобы легче было это принять, понять, систематизировать. Ребенку в определенном возрасте легче понять, что такое хорошо, а что - плохо, расщепляя мир на хороший и плохой, и особенности мира, людей - также раскладывая на эти две категории. Так хоть как-то можно ориентироваться, чтобы обеспечить себе безопасность и успокоение. Но если для ребенка этого достаточно, потому что рядом есть взрослый, с более сложной психической организацией, то для самого взрослого такого мировосприятия будет мало.

Чем более расщеплена психика, тем более сложно сделать свою жизнь качественной, получать от нее удовольствие. Все время нужно будет с кем-то или чем-то сражаться, все время чувствовать себя либо победителем, либо жертвой и нуждаться в защите.

Многие физически взрослые люди в душе остаются на определенных детских этапах развития. Конечно, это не значит, что они не приспособлены к обычной жизни, очень даже.

Ведь основная детская игра - это манипуляции взрослыми, и многие взрослые могут всю жизнь именно таким образом выживать, манипулируя окружением.

Но любая манипуляция - это очень искривленный контакт с другим человеком. По сути, это не-контакт. Ведь манипуляция призвана обойти волю и сознание другого.

Так вот, такие люди могут быть приспособлены - иметь работу, семью, налаженные социальные связи. Все атрибуты взрослого и социально успешного человека. Но в душе могут чувствовать себя совсем по-другому - испытывать страдания, не находя им причин.

Проявления внутреннего конфликта в отношениях

Когда в душе слишком много нерешенных противоречий, которые по большей мере не осознаются, а лишь проявляются определенными состояниями или чувствами, желанием что-то срочно сделать или сказать. Например, в какой-то момент можно переживать сильный физический дискомфорт или чувства - вины, стыда, обиды. Или желание спорить, доказать свою точку зрения. Или сделать что-то назло кому-то, бороться с кем-то, доказывать.

Примером есть пресловутая игра в «да, но...». Когда человек разворачивает какую-то свою проблему другим, и ему начинают давать какие-то рекомендации, часто, кстати, очень уместные, но он на все это отвечает: «да, это хорошо, но...». И дальше следует объяснение, почему «но». И всегда есть эта причина. Мозг ее сгенерирует за доли секунд.

А на самом деле игре в «да, но» предшествует глубоко неосознанный и, тем более, не проговоренный внутренний конфликт. И конфликт этот в одной голове одного человека. И общается он сам с собою. Потому что в этой голове расщепление: есть одна часть, которая говорит: «Надо делать так!». И есть другая часть, которая говорит: «Нет, - вот так!». И разрывает бедную голову на две половины ежесекундно.

Откуда берутся внутренние конфликты

Конечно, они сначала были внешними, как все, что впоследствии стало нашей психической реальностью. Они были чьими-то голосами, поступками и действиями. А может быть, даже пожиманиями плечами и ухмылками. И эти все проявления окружающих и были в противоречии между собой. Вот, та же мама или тот же папа могли говорить, что нужно делиться всегда с друзьями, а когда их сын приходил со школы без тетрадки по алгебре, в которой нужно было делать домашнее задание, и которой он «поделился» с другом - мальчика, конечно, ругали. «Чего разбазариваешь свои вещи!» - говорили.

Вот, редко, к сожалению, родители объясняют нюансы, последствия - что будет, если сделать так, что будет, если эдак... В такой ситуации или в такой. Обычно на это времени не хватает, и воспитание ограничивается короткими емкими фразами. И что в итоге имеем? Два послания: «всегда делиться» и «никогда не давать», к примеру. И вот как с этим жить? Что и когда применять? В каких случаях? Не понятно. Вот психика и выкручивается как-то - все время находясь в конфликте с собой. И тратится на это зачастую очень много энергии и сил.

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Как внутренний конфликт становится внешним

Человек с неосознаваемым внутренним расщеплением вынужден его помещать в общение с другими людьми. Ну, вот, к примеру. Обманул один человек другого, украл деньги. А потом, когда выяснилось, начал валить на него вину: мол, это ты меня довел, я был вынужден их взять! Из-за чего это происходит? Внутри укравшего борются две части: та, которая, считает, что ему нужны деньги и их легко достать известным способом, и та - которая считает, что воровать - это плохо, стыдно.