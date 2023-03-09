Удерживать, не удерживая

Суть психологической боли проста: несогласие с происходящим, вызванное привязкой к определённым ментальным шаблонам.

Суть психологической боли проста: несогласие с происходящим, вызванное привязкой к определённым ментальным шаблонам.

Как следствие — попытка силой удержать стабильность этих шаблонов — что приводит к мощнейшему перенапряжению мозга.

Если рисовать картинку, то попытка удержать привычные психошаблоны на фоне изменений реальности — это всё равно, как попытка удержать проносящийся мимо поезд, хватаясь за него крюком.

Как всё происходит…

Человек живёт образами. Он создаёт некий набор образов с неким набором взаимосвязей между ними. Например, «Она меня любит — и мы будем вместе вечно!»,.. или «Мои друзья никогда меня не предадут!»,.. или «Я молод и здоров — и это норма на всю жизнь!», и т.д.

Эти взаимосвязи между образами (взаимодействия между ментальными установками) с течением времени становятся стабильными и прочными — словно корни мощного дерева, связанные с почвой. И человек не только привыкает к ним — но и отождествляет себя с ними как единое целое. Фактически, человек создаёт мощные и стабильные энергетические силовые линии, реально привязывающие его к энергии, моделирующей желанный для него образ.

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И вдруг реальность меняется — и эти связи приходят в движение. А человек не готов к этому — он живёт в инерции своего отождествления с привычными образами-установками, он прирос к ним. Итог прост: при попытке удержать изменяющуюся реальность своей силой (энергией), человек ощущает всё возрастающее «психическое» (а на самом деле, энергетическое) напряжение — вплоть до такого, которое может свести его с ума или убить.

Иными словами, суть психологической боли — это удержание ускользающего комфорта. А парадокс заключается в том, что единственным способом, который решает эту проблему (если уж всё дошло до уровня проблемы) — это ОТПУСКАНИЕ ускользающего комфорта.

На примере этого мы ещё раз можем легко увидеть вред инерции: ведь попытка удержать то, что уходит — это стремление жить по инерции, неосознанно. И это приводит к неизбежному страданию.

Однако это не значит, что как только что-то в вашей жизни приходит в движение, его тут же надо бросать и забывать. Нет — такой механизм столь же груб и вульгарен, как и попытка удерживать динамичную реальность.

Наилучшая формула поведения в этой ситуации — это делать все возможное, чтобы выстраивать ситуацию как комфортную и стабильную — и, одновременно, ни в один миг не пытаться её присвоить и удерживать.

Говоря языком даосов — надо удерживать, не удерживая.

Такой алгоритм совмещает разорванные дискретности: он позволяет и работать над созданием стабильной ситуации — и не держаться за стабильность как за нечто, на что у тебя есть права.

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Очень показательно в этом плане искусство рисовать водой на асфальте, которым занимаются некоторые мастера в Китае, а также отдельные европейские художники вроде Niels Shoe Meulman. Рисунок может быть очень красив — но уже через несколько секунд вода испаряется, и он исчезает. Уравновешенное принятие и красоты, которую создаёшь, и её ускользаемости — это и есть алгоритм, в котором психологическая боль попросту невозможна.

Подытожим. Если вы действительно пытаетесь однобоко удержать ускользающую реальность — значит, вы тупой носорог, толкающий Эверест с криками «Нет, ты подвинешься! Я сказал!».

В этой ситуации несколько странно пенять на то, что Эверест ни в какую не хочет двигаться, но именно это вы и делаете чаще всего.опубликовано econet

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