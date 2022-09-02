Завтрак-антиоксидант для обновления организма

Манго - отличный источник витамина А, бета-каротина и калия. Содержит витамины B6, С, Е. Ананасы содержат витамин С и бромелайн - фермент, который помогает переваривать пищу.
Сладкий тропический смузи в тарелке из манго вместе с черникой, кокосовой стружкой и орехами станет вкусным и полезным началом дня.
Манго - отличный источник витамина А, бета-каротина и калия. Содержит витамины B6, С, Е.
Ананасы содержат витамин С и бромелайн - фермент, который помогает переваривать пищу. Бромелайн также обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.Черника - обладает антиоксидантными свойствами благодаря наличию антоцианов. Кокос содержит калий и витамины в больших количествах, а также лауриновую кислоту, которая повышает уровень хорошего HDL-холестерина. Специи, такие как корица и имбирь, обеспечивают антиоксидантное, антисептическое, противовоспалительное и антибактериальное действие, а орехи богаты жирными кислотами, нутриентами и имеют высокую энергетическую ценность.
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Для приготовления можно использовать замороженные ягоды и фрукты. Они придадут смузи густую консистенцию. Вы также можете подготовить заранее все ингредиенты. Просто нарежьте фрукты и расфасуйте их порционно в пакеты, заморозьте. Таким способом вы экономите себе время, утром понадобится всего лишь достать пакет из морозильной камеры и высыпать содержимое в блендер. Взбейте в течение 2 минут и полезный завтрак готов!
Ингредиенты:
Начинка:
Примечание: если вы используете свежие фрукты, взбивайте смузи с несколькими кубиками льда.
Приготовление:
1. Добавьте кокосовую воду, а затем остальные ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной консистенции.
2. Налейте смузи в пиалу или миску, добавьте начинку. Наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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