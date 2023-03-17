Уютные люди

При знакомстве с ними тебе хочется бесконечно улыбаться, да и вообще ощущение счастья как-то незаметно накрывает с головы до ног
Ты как-то вдруг осознаешь, что этот человек уже близкий и родной. Неважным становится даже тот факт, что с момента вашего знакомства прошло пару недель, дней или минут. Просто в компании таких людей ты как будто сам становишься лучше, теплее и гармоничнее.
В моменты расставания хочется очень крепко обнять этого волшебного человека, ведь только с ним ты можешь быть самим собой, только ему можешь выложить все, что так давно ждет своего слушателя у тебя в душе. Ты, кажется, готов пойти вслед за ним даже в неизведанные дали, покорять моря и океаны, куда угодно, лишь бы чувствовать этот неописуемый “уют”.
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Однажды тебе вдруг хочется стать таким же. Хочется излучать тепло и свет, дарить другим людям радость и делать добро. Тогда ты отрываешься от своих чересчур важных дел и готовишь родителям, приходящим после работы без сил, вкусный ужин, тогда ты пишешь друзьям, которые давно не слышали от тебя вестей, что соскучился и не против встретиться на днях, тогда ты открываешься сам для себя с совершенно иной стороны.
Быть уютным человеком - очень приятно, хотя и, наверняка, невероятно трудно, ведь в современном мире люди привыкли получать, слишком редко отдавая что-то взамен. Но стоит же попытаться? Верно? опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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