При знакомстве с ними тебе хочется бесконечно улыбаться, да и вообще ощущение счастья как-то незаметно накрывает с головы до ног

Волшебные уютные люди...

Однажды в жизни каждого человека обязательно появляются совершенно безобидные, очень искренние и открытые - уютные люди. При знакомстве с ними тебе хочется бесконечно улыбаться, да и вообще ощущение счастья как-то незаметно накрывает с головы до ног. Встречи с такими людьми проходят слишком быстро, потому что ты начинаешь не замечать времени, выпитых кружек чая и перемены обсуждаемых тем.

Ты как-то вдруг осознаешь, что этот человек уже близкий и родной. Неважным становится даже тот факт, что с момента вашего знакомства прошло пару недель, дней или минут. Просто в компании таких людей ты как будто сам становишься лучше, теплее и гармоничнее.



В моменты расставания хочется очень крепко обнять этого волшебного человека, ведь только с ним ты можешь быть самим собой, только ему можешь выложить все, что так давно ждет своего слушателя у тебя в душе. Ты, кажется, готов пойти вслед за ним даже в неизведанные дали, покорять моря и океаны, куда угодно, лишь бы чувствовать этот неописуемый “уют”.

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Однажды тебе вдруг хочется стать таким же. Хочется излучать тепло и свет, дарить другим людям радость и делать добро. Тогда ты отрываешься от своих чересчур важных дел и готовишь родителям, приходящим после работы без сил, вкусный ужин, тогда ты пишешь друзьям, которые давно не слышали от тебя вестей, что соскучился и не против встретиться на днях, тогда ты открываешься сам для себя с совершенно иной стороны.



Быть уютным человеком - очень приятно, хотя и, наверняка, невероятно трудно, ведь в современном мире люди привыкли получать, слишком редко отдавая что-то взамен. Но стоит же попытаться? Верно? опубликовано econet