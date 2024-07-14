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Зависимость начинается в родительской семье

Источник: b17.ru 14 июля 2024 6724
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Склонный к зависимости человек – это обиженный, недолюбленный, недоласканный ребёнок.

Зависимость начинается в родительской семье

Зависимость от другого человека начинается в родительской семье. По сути, склонный к зависимости человек – это обиженный, недолюбленный, недоласканный ребёнок. Став взрослым, он ищет в мире того, кто мог бы стать ему Идеальным Родителем, тем родителем, которого у него не было.

Учитывая, в каких условиях росли и воспитывались наши родители, не удивительно, что многие из них понятия не имеют о том, что такое “любить”. Как выживать, они хорошо усвоили, а вот как любить…

О чем это вообще? Чувства – это у классиков, а в жизни работают совсем другие механизмы. Супруга надо выбирать, чтоб человек был хороший и к быту приспособлен, дети – чтоб сыты, одеты, выучены, и чтоб всё – не хуже, чем у людей.

Не важно, как картинка семьи выглядит снаружи, для личности ребёнка определяющим является то, что происходит внутри семьи. Проявляют ли родители достаточно уважения к малышу, несут ли ответственность за жизнь, здоровье, обеспечение, развитие ребёнка, понимают ли его внутренний мир, считаются ли с его проблемами и вопросами, удовлетворяют ли его потребности, начиная от материальных и заканчивая нежностью и тактильными ощущениями. Кроме этого, то, как родители относятся друг к другу, закладывает в ребёнке определённый семейный сценарий.

Если ему не показали родители, где живёт любовь и в чем выражается, то и он вырастает с таким же непониманием и некоторой душевной незрелостью. Но при этом продолжает хотеть то, чего не получил, чем не насытился. Эта жажда уходит в бессознательное и оттуда руководит жизнью человека.

Неосознанно человек ищет того, к кому можно “приклеиться”, того, кто хорошо о нём позаботится. Так и возникают материальная, физическая, эмоциональная зависимости. Даже если человек играет для кого-то роль спасителя, то это он пытается быть другому таким родителем, которого хотел бы иметь сам.

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Зависимость начинается в родительской семье

Склонность к зависимому поведению будет у человека до тех пор, пока он сам не станет себе Идеальным Родителем. Можно продолжать жалеть себя, вспоминая несчастливое детство и последующие травмирующие ситуации. Можно изменить настоящее, чтобы травмирующих ситуаций не было в будущем. Один из способов – встреча со своим Внутренним Ребёнком, исцеление его и формирование привычки быть самому себе родителем, которого хотелось бы иметь.

Невозможно изменить своих родителей, но можно их простить, потому что они делали то, что могли и умели. Если бы они могли по-другому, они делали бы по-другому. Невозможно переписать детство, но можно обиженного ребёнка внутри сделать счастливым и творческим. Нельзя ничего сделать со своим прошлым, но точно можно многое сделать со своим настоящим.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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лилия ахремчик зависимость семья ребенок родители любовь психология

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