10 заповедей идеальной жены, которым почти 400 лет!

Ицхак Бэн Эльяким написал для своей дочери книгу, в которой содержались заповеди идеальной жены

В 1620 году Ицхак Бэн Эльяким из Познани написал для своей дочери книгу «Доброе сердце», в которой содержались «10 заповедей идеальной жены».

Заповеди идеальной жены



1. Не буди его, когда он спит.

2. Не заставляй своего мужа ждать еду. Голод — отец гнева.

3. Не возражай ему и не утверждай, что твой совет лучше, чем его.

4. Не говори ничего такого, что задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним, как с царём, он будет относиться к тебе, как к царице

5. Не одобряй его врагов и не ненавидь его друзей.

6. Не ожидай от него невозможного.

7. Будь осторожна с его деньгами. Не скрывай от него свои денежные дела.

8. Храни его секреты. Если он хвастает, держи и это в тайне.

9. Если будешь внимательна к его просьбам, то он станет твоим рабом.

10. Будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент не будь ни весёлой, ни сварливой — улыбайся и говори тихо. опубликовано В этот момент не будь ни весёлой, ни сварливой — улыбайся и говори тихо. опубликовано econet.ru

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