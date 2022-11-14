Любая привязанность вытекает из подсознательного отказа открыто встретиться с собственной болью и пройти сквозь нее.

Любая привязанность вытекает из подсознательного отказа открыто встретиться с собственной болью и пройти сквозь нее. Любая привязанность с боли начинается и болью же заканчивается.

К чему бы ты ни испытывал привязанность — к алкоголю, еде, разрешенным или запрещенным наркотикам или же к человеку, — ты используешь это что-то и этого кого-то для того, чтобы прикрывать свою боль. Вот почему после того, как проходит первоначальная эйфория интимных отношений, в них появляется так много несчастья и так много боли.

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Сами по себе эти отношения не являются причиной боли и несчастья. Они вытаскивают наружу ту боль и несчастье, которые уже есть в тебе. Подобным же образом действует любая другая привязанность. Любая привязанность неизбежно приходит к точке, когда она уже больше на тебя не действует, и тогда ты чувствуешь боль намного острее, чем когда-либо прежде.

Это и есть одна из причин, почему большинство людей все время избегают настоящего момента и пытаются искать хотя бы какое-нибудь спасение в будущем. Первое, с чем они могли бы столкнуться, сфокусировав внимание на настоящем моменте, была бы их собственная боль, а это именно то, чего они больше всего боятся.

Если бы они только знали, как просто, пребывая в настоящем моменте, обрести доступ к силе Божьего Присутствия, которое растворит прошлое вместе со всей его болью, а также к реальности, которая развеет иллюзию. Если бы они только знали, как они близки к своей реальности, как они близки к Богу.

Избегание взаимоотношений с целью уклониться от боли — тоже не выход. Боль есть в любом случае. Три неудачи во взаимоотношениях на протяжении такого же количества лет с большей вероятностью подтолкнут тебя к поиску Бога в собственной глубине, чем три года на необитаемом острове или три года, проведенные взаперти.опубликовано econet.ru

©Экхарт Толле

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