Свекольник, литовско-белорусского холодного родственника борща и ботвиньи, в ресторанном варианте готовят, вопреки традиции, на рыбном бульоне — и подают с охлажденной рыбой и раковыми шейками.
Свекольник, литовско-белорусского холодного родственника борща и ботвиньи, в ресторанном варианте готовят, вопреки традиции, на рыбном бульоне — и подают с охлажденной рыбой и раковыми шейками. Без квасного патриотизма и, главное, вкусно.
Ингридиенты:
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Приготовление:
1. В сотейник с подсоленной водой положить морковь, 5 грамм укропа, репчатый лук, эстрагон, тимьян, лавровый лист и черный перец горошком. Поставить на плиту, и как только вода закипит, опустить в нее куски рыбы и раковые шейки. Варить пять-семь минут до готовности, затем рыбу вынуть и остудить, а сам бульон процедить — на четыре порции свекольника понадобится 240 мл.
2. Четыре свекольных листа отложить для украшения, остальную ботву и стебли мелко нарезать и по отдельности бланшировать до мягкости (листья — одну минуту, стебли — две минуты) в небольшом количестве воды. Предварительно ее нужно слегка подсолить — чтобы сохранить цвет зелени.
3. Зелень — щавель, укроп и перья зеленого лука — промыть, слегка обсушить и мелко нарезать. Отваренную свеклу (120 мл свекольного отвара нужно оставить) и огурцы нарезать мелкими кубиками.
4. Выложить в тарелки, в которых будет подаваться свекольник (или в супницу) горчицу, хрен, мелко нарезанные щавель, оставшийся укроп, зеленый лук, кубики свеклы и огурца, добавить немного соли и сахара, залить все лимонным соком и свекольным отваром и перемешать.
5. Залить основу свекольника бульоном, в котором отваривалась рыба, и квасом. Кусочки охлажденной рыбы и раковые шейки подавать к супу отдельно — выложив их на свекольные листья на тарелке со льдом. Готовим с econet.ru
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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